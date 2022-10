Jake Paul dit qu’il pourrait faire un événement WWE avec Tyson Fury mais combattre Viddal Riley serait “super intéressant” | Nouvelles de boxe

La personnalité des médias sociaux, Jake Paul, est attachée à sa carrière naissante de boxeur, mais il est ouvert à une exposition de lutte avec le champion poids lourd Tyson Fury.

Après avoir porté un gros costume pour appeler jovialement Fury devant la caméra, Paul a dit Sports du ciel“Peut-être un événement de lutte, peut-être que nous irons à la WWE.

“Je veux définitivement éliminer son petit frère, Tommy. Je pense que c’est toujours un gros combat et qu’il y a des affaires inachevées.”

Tyson Fury sortira son premier single, une interprétation de "Sweet Caroline" pour collecter des fonds pour Talk Club, un organisme de bienfaisance pour la santé mentale des hommes et veut "briser la stigmatisation" autour de la santé mentale des hommes



Paul a boxé contre des adversaires d’autres sports comme le MMA. Pour gagner en crédibilité, il devra éventuellement se heurter à quelqu’un ayant une formation en boxe.

Viddal Riley ferait l’affaire. Un cruiserweight, Riley a un nombre similaire de combats professionnels à Paul, mais a le fond amateur que Paul n’a pas. Il a également formé Youtuber KSI et créé son propre réseau social.

Paul l’a ciblé pour un futur concours. “Je pense que ce serait super, super intéressant”, a déclaré Paul Sports du ciel. “Je parle de la possibilité de combattre Viddal, je pense que c’est super intéressant, surtout parce qu’il était l’entraîneur de KSI et tout le récit entre KSI et moi. Mais KSI ne montera jamais sur le ring avec moi.

“Il [KSI] ne le prend pas au sérieux”, a poursuivi Paul. “Il n’y a aucun moyen qu’il puisse rattraper le niveau auquel je suis. Donc je pense que ce serait drôle de prouver au monde que je suis meilleur que KSI et de battre son entraîneur. Je pense que c’est certainement une possibilité.

Jake Paul dit qu'il serait très désireux d'en obtenir un sur KSI en affrontant son ancien entraîneur Viddal Riley, prouvant qu'il pouvait les battre tous les deux



“Cela a beaucoup de sens. Je pense que nous avons des records similaires. Je pense que le monde de la boxe rira : ‘tu vas perdre.’ Je sais juste que je gagnerais, c’est ce qui serait génial dans le combat, le facteur de choc.

“Si nous pouvions comprendre l’aspect commercial de la chose, si nous pouvions aligner les partenaires médias pour qu’ils s’y intéressent, alors je pense que c’est un gros combat.”

Viddal Riley terrasse Jone Volau avec un énorme coup de poing de la main gauche lors du premier tour de leur concours de poids lourds



Il pense cependant qu’il gagnerait un peu de respect s’il remportait son prochain combat contre Anderson Silva. Ancienne star de l’UFC, Silva a 47 ans mais a battu un boxeur en Julio Cesar Chavez Jr.

“Il est très dangereux, l’homme n’a pas quitté le gymnase, il est sur une séquence KO. C’est un athlète super monstre et donc je ne peux pas le prendre à la légère, il a beaucoup plus d’expérience que moi. Alors que cet âge pourrait peut-être ralentir qu’il soit abattu ou quoi que ce soit, il a toute l’expérience que je n’ai pas”, a insisté Paul. “Je ne le sous-estime pas mais je pense que je vais gagner.

“Les gens vont vraiment rattraper mon niveau de compétence et la réalité va les frapper au visage. Mais pour moi, ça a été ma réalité tout le temps. Après ça, tout le monde va m’appeler, tout le monde va vouloir combat moi.”

Il soutient que certains boxeurs professionnels ont déjà hésité à monter sur le ring avec lui. “Ils savent que s’ils sont touchés avec cette main droite, ils vont devenir le plus grand mème sur Internet. Ils ne veulent donc tout simplement pas prendre ce risque”, a déclaré Paul.

“Perdre pour moi est probablement le pire combattant à perdre au monde.”

Il a insisté sur le fait que son propre dévouement à la boxe est authentique. “Cela m’a changé pour le mieux, cela m’a aidé à mûrir. Cela m’a aidé à découvrir qui je suis vraiment”, a déclaré Paul.

“J’en suis tombé amoureux et c’est maintenant ma passion. Vous avez besoin de passion dans la vie et vous avez besoin de progrès dans la vie. Sans ces deux choses, les humains deviennent fous. Cela a donc changé ma vie et m’a donné quelque chose vers quoi travailler et un objectif et j’ai l’impression d’avoir vraiment trouvé ma vocation maintenant.”

En tant qu’outsider entrant dans la boxe, le Youtuber est critiqué. Mais il estime qu’il montre aux autres dans le sport comment se promouvoir.

“Je pense que les gens sont en colère contre eux-mêmes en fait. Ils ne sont pas en colère contre moi, ils s’en prennent à moi parce qu’ils sont en colère contre eux-mêmes”, a déclaré Paul.

“Je fais ce que je veux, où je veux à chaque combat et cette liberté est incroyable. Je veux être le modèle pour montrer aux autres combattants comment faire cela.

“Ensuite, ils se fâchent contre moi pour ça. Tu devrais juste faire ce que je fais, travailler, faire des réseaux sociaux. Les gens sont fous que j’aie ” accéléré ” jusqu’au sommet. Non, je ne l’ai pas fait. J’ai filmé des vidéos pendant cinq années consécutives pour développer ma marque, développer mon entreprise, développer ma propre promotion, développer mon Tik Tok.

“Donc, tu es en colère contre moi, mais en réalité, je travaille plus dur que toi depuis plus longtemps. Les gens oublient que je suis un athlète”, a-t-il ajouté. “J’étais un lutteur de tous les états… Je viens de l’Ohio où tout se mérite et rien n’est donné!”