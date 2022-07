Jake Paul contre Hasim Rahman Jr. : date du combat, heure de début, comment regarder

Le prochain match de boxe de Jake Paul est dans quelques semaines, mais la route a été longue.

Après son premier adversaire programmé, Tommy Fury, aux prises avec des problèmes de visa et finalement retiré du combat, l’équipe de Paul s’est précipitée pour trouver un remplaçant. La solution est venue sous la forme de Hasim Rahman Jr. – un poids lourd 12-1 qui est à la fois plus gros et plus expérimenté que Paul. À bien des égards, il s’agit d’un combat plus difficile que celui prévu contre Tommy Fury.

✅ Plus grand

✅ Plus fort

✅ Plus expérimenté

✅ Puissance KO Mais cela n’a pas d’importance. Ils n’ont pas mon cœur, n’ont pas mon dynamisme et n’ont certainement pas mon équipe. 6 août Je montre au monde que Jake Paul est un mauvais enfoiré. Conférence de presse et mise en vente des billets mardi 13 h HE. pic.twitter.com/sYAvCr0Cxu – Jake Paul (@jakepaul) 7 juillet 2022

Quand est le combat Jake Paul contre Hasim Rahman Jr.?

Le combat entre Jake Paul et Hasim Rahman devrait avoir lieu le samedi 6 août. L’événement a lieu à 21 h HE et l’événement principal aura lieu à environ 23 h 30 HE.

Où se déroule le combat ?

Le combat entre Jake Paul et Hasim Rahman Jr. a lieu au Madison Square Garden. Vous pouvez consulter les prix des billets ici. De nombreux billets sont encore disponibles à ce stade, ce qui pourrait être un signe inquiétant d’intérêt pour ce combat. Même Jake Paul lui-même semble avoir du mal avec la promotion de ce combat…

Comment regarder

Jake Paul contre Hasim Rahman Jr. sera disponible pour regarder sur Showtime PPV. Il est au prix de 74,99 $.

Qui d’autre est sur la carte ?

Cela a pris du temps, mais nous avons enfin des détails sur l’undercard pour le combat. Voici la liste complète des combats de haut en bas…

Jake Paul contre Hasim Rahman Jr.

Amanda Serrano contre Brenda Carabajal

Brandun Lee contre Will Madera

Ashton Sylve contre Braulio Rodriguez

Si vous avez regardé les combats précédents de Jake Paul, alors Amanda Serrano sera un nom familier. Elle s’est battue sur ses cartes précédentes et a récemment perdu une décision serrée contre Katie Taylor dans ce qui était le plus grand match de boxe féminine de tous les temps.

Qui est Hasim Rahman Jr ?

Hasim Rahman Jr. est le fils du légendaire champion des poids lourds Hasim Rahman, qui a mis KO Lennox Lewis lors d’une énorme victoire bouleversée en 2001.

Mais Hasim Rahman Jr. a lui-même amassé tout un record. À 31 ans, il est maintenant un combattant 12-1. Sa seule défaite est survenue récemment par KO aux mains de l’invaincu James McKenzie Morrison plus tôt cette année en avril. Morrison a représenté le premier véritable défi auquel Rahman Jr. a été confronté. Jusque-là, la majorité de ses combats mettaient en vedette des boxeurs avec au mieux des records perdants ou mitigés.

Pourtant, à 6 pieds 3 pouces, Rahman Jr. est plus grand que Paul, qui a combattu principalement des adversaires sous-dimensionnés sur le ring. Cela pourrait représenter un vrai problème pour The Problem Child.

Qui est Jacques Paul ?

Vous connaissez probablement Paul, la personnalité des médias sociaux qui a d’abord fait les choses en grand sur Vine avant de passer à toutes les plateformes existantes. Il est passé à la boxe ces dernières années après s’être battu sur la sous-carte du match de boxe viral de son frère Logan Paul avec le YouTuber britannique KSI. Il a montré un talent pour la boxe et se bat depuis.

Paul est également passé à la promotion, co-promouvant un énorme combat entre l’Irlandaise Katie Taylor et Amanda Serrano, qui a été l’un des plus grands matchs de boxe féminine de tous les temps.