Juste une semaine avant le début du combat, Jake Paul contre Hasim Rahman Jr. a été annulé. Jake Paul et son équipe de direction Most Valuable Promotions ont annoncé la nouvelle samedi via un communiqué publié sur Twitter.

Le combat entre Paul et Rahman Jr. devait initialement avoir lieu à 200 livres, selon le communiqué, Rahman garantissant qu’il ne perdrait pas plus de 10% de son poids au cours des quatre semaines précédant le combat. Mais dans les semaines qui ont suivi cette assurance initiale, Paul et son équipe affirment que Rahman Jr. n’a plus perdu de poids, ce qui a conduit la Commission sportive de l’État de New York à déclarer qu’elle ne sanctionnerait pas le combat à moins de 205 livres.

Selon Paul, Rahman n’accepterait pas le nouveau contrat.

“Après avoir reçu ce nouveau contrat samedi matin”, indique le communiqué du MVP, “le camp de Rahman a indiqué pour la toute première fois qu’il prévoyait de peser 215 livres lors de la pesée officielle et qu’il n’accepterait pas de peser 205 livres et d’informer Most Valuable Des promotions qu’ils retirent du combat à moins que le combat ne soit accepté à 215 livres.”

À cause de cela, Paul et son équipe ont décidé d’annuler le combat.

“D’abord Tommy a tâtonné et maintenant Hasim Rahman s’est effondré”, Jake Paul tweeté. “Ces boxeurs sont les personnes les plus difficiles à travailler et manquent continuellement de professionnalisme et de confiance pour me combattre. Je m’excuse auprès de tous les autres combattants sur la carte, nos partenaires, notre équipe et les fans.”

Rahman Jr. a répondu, demandant pourquoi il devait être pesé deux et trois semaines avant un combat.

Pourquoi est-ce que je pèse 2 et 3 semaines avant le combat Daniel ? Je n’ai même pas eu la chance d’atteindre l’échelle du 8/5 comme le contrat l’indiquait. Comment le combat contre moi quand ILS ont annulé l’événement. https://t.co/s3Xw92kX7g – HASIM RAHMAN JR (@_HasimRahmanJr) 31 juillet 2022

“Je n’ai même pas eu la chance d’atteindre l’échelle le 8/5 comme le contrat l’indiquait”, Rahman Jr. tweeté. “Comment [is] le combat contre moi quand ILS ont annulé l’événement.”

Dans les sports de combat, il est relativement normal que les combattants réduisent leur poids plus près du combat, en perdant rapidement du poids en eau. De nombreux combattants, en particulier en MMA, utilisent cette technique pour tenter d’obtenir un avantage de poids le soir du combat – en se déshydratant pour les pesées et en reprenant le poids rapidement à temps pour le combat. Très probablement, ces assurances de poids initiales ont été faites pour s’assurer que Rahman Jr. n’essayait pas de se déshydrater de cette façon, ce qui lui donnait un énorme avantage de poids sur Paul.

Quoi qu’il en soit, le combat est maintenant terminé.

Hasim Rahman Jr. lui-même était un remplaçant. Après le premier adversaire programmé de Paul, Tommy Fury, aux prises avec des problèmes de visa et finalement retiré du combat, l’équipe de Paul s’est précipitée pour trouver un remplaçant. Hasim Rahman Jr. était ce remplaçant – un poids lourd 12-1.

Qui est Hasim Rahman Jr ?

Hasim Rahman Jr. est le fils du légendaire champion des poids lourds Hasim Rahman, qui a mis KO Lennox Lewis lors d’une énorme victoire bouleversée en 2001.

Mais Hasim Rahman Jr. a lui-même amassé tout un record. À 31 ans, il est maintenant un combattant 12-1. Sa seule défaite est survenue récemment par KO aux mains de l’invaincu James McKenzie Morrison plus tôt cette année en avril. Morrison a représenté le premier véritable défi auquel Rahman Jr. a été confronté. Jusque-là, la majorité de ses combats mettaient en vedette des boxeurs avec au mieux des records perdants ou mitigés.

Qui est Jacques Paul ?

Vous connaissez probablement Paul, la personnalité des médias sociaux qui a d’abord fait les choses en grand sur Vine avant de passer à toutes les plateformes existantes. Il est passé à la boxe ces dernières années après s’être battu sur la sous-carte du match de boxe viral de son frère Logan Paul avec le YouTuber britannique KSI. Il a montré un talent pour la boxe et se bat depuis.

Paul est également passé à la promotion, co-promouvant un énorme combat entre l’Irlandaise Katie Taylor et Amanda Serrano, qui a été l’un des plus grands matchs de boxe féminine de tous les temps.