Jake Paul contre Anderson Silva: date du combat, comment regarder, conférence de presse, tout ce qu’il faut savoir

Jacques Paul contre Anderson Silva se passe. Des rumeurs circulaient depuis des semaines selon lesquelles des négociations pour le combat étaient en cours, mais ce mardi, Paul lui-même l’a officialisé.

“Mon test le plus difficile à ce jour”, a déclaré Paul dans un tweet. “Je respecte la légende, mais il faut l’exterminer.”

Après une brillante carrière à l’UFC, Silva est sans doute le plus grand artiste martial mixte de tous les temps. Il fait au moins partie des cinq premiers. Silva a battu plusieurs records pendant son règne en tant que champion des poids moyens, mais c’est le style avec lequel il a détruit ses adversaires qui l’a rendu légendaire.

“Je sais que dans la vie, tout a son but”, a déclaré Silva dans un déclaration envoyée à ESPN. “Rien n’arrive par hasard. Je remercie donc Dieu pour ma santé, ma famille et mon équipe de m’avoir donné cette opportunité de continuer à faire ce que j’aime le plus. Je crois que ce sera le plus grand événement de combat de l’année et entrera vraiment dans l’histoire du sport pour toujours.”

Quand et où se déroule le combat ?

Jake Paul contre Anderson Silva est prévu pour le 29 octobre. Le combat aura lieu à la Gila River Arena à Phoenix.

Où puis-je regarder ?

Jake Paul contre Anderson Silva sera disponible pour regarder sur PPV à l’heure du spectacle. Les détails arrivent, mais l’événement PPV devrait débuter à 21 h HE.

Y a-t-il une conférence de presse ?

Bien sûr qu’il y en a. Aucun événement de sports de combat massif ne peut avoir lieu sans une conférence de presse endiablée. Paul a déjà annoncé non pas un mais deux presses la semaine prochaine aux États-Unis, en direct sur La chaîne YouTube de Paul.

#PaulSilva Conférence de presse de lancement lundi 12 septembre à Los Angeles en direct sur mon YouTube. Conférence de presse de Phoenix mardi 13 septembre. Billet en vente le mercredi 14 septembre. C’est l’HEURE DU SPECTACLE – Jake Paul (@jakepaul) 7 septembre 2022

Je ne m’attendrais pas à quelque chose de trop tapageur de ces conférences de presse. Silva est un homme d’âge moyen qui n’aime pas parler de façon grossière. Je m’attendrais à ce que même Paul traite Silva avec un soupçon de révérence et de respect.

Qui est Anderson Silva

Comme mentionné ci-dessus, Silva est l’un des plus grands combattants de l’histoire de l’UFC. Après avoir battu Rich Franklin pour le titre des poids moyens de l’UFC en octobre 2006, Silva a continué à détenir ce titre pendant un record de 2 457 jours. Sa séquence de 16 combats sans défaite à l’UFC est un record qui tient à ce jour.

Mais c’est le style de combat de Silva qui a fait de lui une icône. Un contre-attaquant flashy et insaisissable, il a fait des choses qui semblaient impossibles. Se battant les mains baissées, décrochant des coups de pied, des genoux et des coups de poing extravagants sous des angles sauvages, Silva est essentiellement le Roy Jones Jr. du MMA. Pour beaucoup, il est le plus grand artiste martial qui ait jamais vécu.

Après avoir finalement perdu son titre face à Chris Weidman en 2013, Silva a connu une série de défaites difficiles, ce qui l’a amené à quitter l’UFC en 2020 à l’âge mûr de 45 ans. Depuis lors, il a connu une remarquable résurgence de la boxe. Plus particulièrement, il a surclassé l’ancien champion du monde Julio César Chávez Jr. dans un match de boxe en huit rounds.

Qui est Jacques Paul ?

Vous connaissez probablement Paul, la personnalité des médias sociaux qui a d’abord fait les choses en grand sur Vine avant de passer à toutes les plateformes existantes. Il est passé à la boxe ces dernières années après s’être battu sur la sous-carte du match de boxe viral de son frère Logan Paul avec le YouTuber britannique KSI. Il a montré un talent pour la boxe et se bat depuis.

Paul est également passé à la promotion, co-promouvant un énorme combat entre l’Irlandaise Katie Taylor et Amanda Serrano, qui a été l’un des plus grands matchs de boxe féminine de tous les temps.

Est-ce un combat loyal ?

Paul a été sélectif sur ses adversaires jusqu’à présent, ce qui est intelligent. Chaque nouveau combat est une avancée dans la compétition, mais celui-ci est unique pour plusieurs raisons.

La taille est peut-être le plus important. Tous les autres combats de Paul, jusqu’à présent, ont été contre un combattant dramatiquement sous-dimensionné. Paul a un poids au combat de 190 livres, mais lors de son dernier combat, il a affronté Tyron Woodley, qui à son apogée à l’UFC, a concouru à 170 livres.

Silva était le champion des poids moyens de l’UFC avec un poids de combat de 185 livres. Non seulement cela, il a régulièrement augmenté son poids pour combattre dans la division des poids lourds légers de l’UFC. On peut dire que sa meilleure performance de tous les temps – un démantèlement spectaculaire de l’ancien champion Forrest Griffin en 2009 – a eu lieu dans cette catégorie de poids, à 205 livres.

Contrairement à Woodley, Silva a également une expérience antérieure en boxe. Plus récemment, il s’est concentré sur le sport, remportant des victoires extrêmement impressionnantes. Silva est également l’un des attaquants les plus meurtriers de l’histoire du MMA.

Mais Silva est aussi 47 ans Agé de. C’est assez vieux. Ancien en matière de sports de combat. Pour être clair, ce n’est pas un homme normal de 47 ans, mais l’âge est toujours un facteur énorme, énorme.

Je suppose que nous découvrirons combien de facteur en octobre.