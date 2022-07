Jake Paul claque Conor McGregor et lui demande de “reprendre l’entraînement”

Jake Paul a demandé à l’ancien champion du monde de l’UFC Conor McGregor de signer un contrat pour un combat d’argent massif entre les deux, lui demandant de “poser la bouteille”. Au cours des dernières années, l’Irlandais n’a pas répondu aux efforts de Jake pour négocier un combat de boxe avec lui. McGregor a rompu le silence récemment et a dissipé Jake et son frère Logan en les appelant “dingbats”.

La querelle s’est encore intensifiée après l’interview explosive de Jake avec Ariel Helwani sur The MMA Hour. Au cours de l’interview, l’Américain a déclaré que McGregor avait besoin de plus de conditionnement et d’activité pour “gagner” un combat avec lui. Cela a rendu McGregor furieux et il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer ses opinions sur les remarques du YouTuber.

McGregor a tweeté que tout ce que Jake a fait, c’est “deux combats et fait 70 000 achats”, avant de le traiter de “personne” et de “flop”.

Tu es un flop, gamin. Un personne. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 11 juillet 2022

Jake Paul a répondu avec une vidéo fougueuse, rappelant à McGregor qu’il devait revenir à l’action si le duo devait se battre. « Conor, Conor, Conor, vous êtes plus actif sur Twitter que vous ne l’êtes dans l’octogone – vos priorités sont mélangées. Posez la bouteille et reprenez le combat. dit Jake dans la vidéo.

“Vous n’avez pas gagné de combat depuis cinq ans et la dernière fois que vous l’avez fait, c’était contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone. Il n’a gagné aucun combat contre qui que ce soit depuis qu’il t’a combattu », a-t-il ajouté.

Jake a ensuite répondu aux commentaires de McGregor sur le fait qu’il était “personne” et a rappelé à l’Irlandais qu’il serait en action pour son sixième match contre Hasim Rahman Jr. le 6 août au Madison Square Garden.

« Je ne suis personne, dites-vous dans ce tweet, et je suppose que vous avez raison. Je ne suis qu’un enfant de l’Ohio, je ne suis personne, mais votre sixième combat avait littéralement deux personnes dans la foule, et je vais combattre mon sixième combat au Madison Square Garden ; la « Mecque de la boxe ». Le 6 août, je sais que tu regarderas, gamin », a-t-il déclaré.

McGregor a amassé une énorme richesse tout au long de sa carrière à l’UFC, y compris un paiement à la carte de 100 millions de dollars pour avoir affronté Floyd Mayweather dans un combat de boxe croisé en 2017. On estime qu’un combat entre Jake et McGregor pourrait générer plus de 200 millions de dollars en seulement revenus pour la paire.

Cependant, la bataille tant attendue pourrait ne pas avoir lieu car McGregor se remet toujours d’une jambe fracturée. Jake a déjà son sixième combat prévu et si l’on en croit les rapports, il pourrait également se rendre au Royaume-Uni pour affronter son rival de longue date Tommy Fury.

