Jake Paul bat Anderson Silva par décision, après un renversement écrasant

Pour faire suite à ce que Jake a dit là-dedans, quand j’étais à l’arrière, j’ai vu l’équipe Diaz et l’équipe Paul s’y mettre. Grosse bagarre. Pousse. Je suis devenu physique et des boissons ont été jetées. Plus de 20 personnes impliquées. Presque devenu moche mais ils l’ont rompu et l’équipe de Diaz n’a plus été revue.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) 30 octobre 2022