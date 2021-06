Jake Paul avertit Tyron Woodley de s’attendre à « une clinique de boxe » – « explosif, électrisant, rapide! » | Nouvelles de boxe

Jake Paul a juré de « choquer à nouveau le monde » en battant l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley, qui a riposté en promettant un KO.

Le frère de Logan Paul fera face à son test le plus difficile à ce jour à l’intérieur du ring de boxe contre le combattant MMA Woodley le 28 août dans le prochain chapitre de la carrière des YouTubers devenus boxeurs.

Logan Paul échangera des coups avec le grand boxeur Floyd Mayweather dimanche à minuit, en direct sur Sky Sports Box Office.

Clients Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Clients non-Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

















0:45



L’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley a déclaré à Sky Sports qu’il prévoyait d’éliminer Jake Paul.



Jake Paul a déclaré à Sky Sports après un premier face-à-face malveillant avec Woodley: « Je ne peux pas attendre, c’est ce que je fais maintenant. Je suis actif. J’ai hâte de faire un spectacle et de choquer à nouveau le monde.

« C’est ce que je fais – je choque le monde à chaque fois.

« Explosif, électrisant, rapide. Une clinique de boxe, pour de vrai.

« Ce sera une clinique de boxe – vous me verrez séparer un attaquant de l’UFC. »

Jake Paul a remporté ses trois combats contre une autre star des réseaux sociaux AnEsonGib, le basketteur Nate Robinson et l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren.

Il a déclaré à propos de l’élimination d’Askren en un tour: « C’était une déclaration. Je n’ai pas pu montrer de quoi j’étais capable.

« Il m’a sous-estimé, comme tous ces gars le font.

« Tyron n’a aucune idée de ce dans quoi il s’embarque. Il rattrape son retard.

« Je suis mieux doué, meilleur cardio, plus rapide, plus fort, plus lourd, plus grand, avec une portée plus longue.

« Tout est contre lui. Il est délirant. »

Woodley a confié à Sky Sports la victoire précédente de Jake Paul : « C’était une bonne performance. Ce n’était pas long, nous n’avons pas vu grand-chose, mais il peut boxer.

« Je suis là pour le battre.

« Les gens qui veulent le voir réduit au silence ? Ils sourient. »

Woodley était champion de l’UFC mais est maintenant âgé de 39 ans et a perdu ses quatre derniers combats à l’intérieur de l’Octogone.

Jake Paul a crié à Woodley lors d’une première rencontre désagréable: « Vous allez tomber en un tour, tout comme votre meilleur ami. »

Regardez Mayweather contre Logan Paul dimanche, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de minuit. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.