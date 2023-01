Jake Paul annonce un accord avec le MMA

L’influenceur des réseaux sociaux pourrait faire ses débuts avec la PFL en 2023

YouTuber devenu boxeur Jake Paul fera ses premiers pas dans le monde du MMA après avoir annoncé qu’il avait signé un accord multi-combats avec la Professional Fighters League (PFL).

Paul détient un record de boxe professionnelle de 6-0, mais a déjà taquiné un passage au MMA. Son accord avec la PFL a été annoncé jeudi alors que Paul rejoint une nouvelle division «Super Fight» qui verra les concurrents encaisser au moins 50% des revenus de la télévision à la carte, selon les organisateurs.

Paul a toujours visé la plus grande promotion du MMA, l’UFC, l’accusant de sous-payer et de maltraiter les combattants.

L’influenceur a pris le titre de “responsable du plaidoyer des combattants” au PFL et lui et son partenaire commercial, Nakisa Bidarian, ont acquis une participation dans l’organisation, selon le New York Times.

Paul n’a pas d’adversaire confirmé pour sa première sortie en MMA mais il compte concourir à la fois sur le ring et dans la cage cette année. Ailleurs, le président du PFL, Donn Davis, a averti que ce n’est peut-être pas avant 2024 que Paul fera ses débuts en MMA.

Le PFL a annoncé la nouvelle sur son site Internet, appelant l’accord “le plus dérangeant” dans l’histoire du MMA. Paul a dit qu’il était “prendre ça au sérieux” alors qu’il parlait du déménagement.

“Oui, je veux toujours devenir champion du monde de boxe, mais comme vous le savez, j’ai d’abord été lutteur. Et quand tous ces influenceurs ont commencé à boxer et à appeler les gens, vous vous souvenez que j’ai dit que je voulais faire du MMA. J’ai déjà perturbé la boxe, et maintenant il est temps de perturber le MMA », ajouta Paul.

Paul a déclaré qu’il avait déjà appelé l’icône de l’UFC Nate Diaz pour un accord de deux combats, avec le premier concours sur le ring et le second dans un combat de MMA.

« Nate Diaz, je suis prêt à te combattre dans ton propre sport. Faisons en sorte que cela arrive,” a déclaré l’ancienne star de Disney. Diaz, 37 ans, est actuellement agent libre après la fin de son contrat avec l’UFC.

LIRE LA SUITE: Jake Paul frappé d’un procès de 100 millions de dollars après des allégations de «réparation de combats»

Paul, 25 ans, a déjà combattu plusieurs anciennes stars du MMA sur le ring. Il a devancé l’ancienne icône brésilienne de l’UFC Anderson Silva lors de son dernier combat en octobre et a remporté deux fois des victoires sur l’ancien détenteur du titre des poids welters de l’UFC Tyron Woodley – dont la deuxième est survenue via un KO brutal. Avant cela, Paul avait mis KO l’ancien concurrent de l’UFC, Ben Askren.