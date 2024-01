Jake Paul affrontera l’ancien champion des Golden Gloves Ryan Bourland

Le prochain ennemi de Jake Paul sera un autre boxeur sans nom très médiatisé, mais qui a bien plus d’expérience que Paul sur le ring.

Le YouTuber devenu combattant affrontera Ryan Bourland le 2 mars à San Juan, Porto Rico, a annoncé mardi Paul’s Most Valuable Promotions (MVP). Le combat, qui se disputera en cruiserweight (200 livres), sera l’événement semi-principal d’une carte mettant en vedette le retour de la star de la boxe féminine Amanda Serrano sur son île natale contre Nina Meinke. Le site de streaming DAZN portera le combat.

Bourland a une fiche de 17-2 avec six KO au cours de sa carrière de boxeur professionnel. Originaire de Californie et combattant dans le Dakota du Sud, le joueur de 35 ans est un ancien champion des Golden Gloves et boxeur des Jeux olympiques nationaux juniors. Bourland vient de remporter un TKO au cinquième round contre Santario Martin en septembre 2022 et est sur une séquence de trois victoires consécutives. La victoire sur Martin était son seul combat au cours des six dernières années.

“Jake Paul entre sur le ring avec son influence sur les réseaux sociaux, mais ne confondons pas ses abonnés avec de l’expérience ou des compétences”, a déclaré Bourland dans un communiqué. “Pendant qu’il était occupé à courir après les likes, j’ai perfectionné mon art pendant des années, en montant sur le ring et en battant de vrais boxeurs. Le samedi 2 mars, je choquerai le monde et mettrai un terme à la carrière de boxeur de Jake Paul.”

Ce sera le deuxième combat consécutif de Paul prenant du recul par rapport à des adversaires de renom de la boxe extérieure afin d’acquérir plus d’expérience contre de vrais boxeurs dans le but de participer à un championnat du monde de boxe. Paul a éliminé le compagnon Andre August en décembre au premier tour avec un uppercut.

Pour le combat contre Bourland, Paul fait don de l’intégralité de son sac à main à son organisation à but non lucratif Boxing Bullies, les fonds étant destinés à aider à rénover les gymnases de Porto Rico.

“J’ai toujours dit que mon objectif était de devenir champion du monde”, a déclaré Paul dans un communiqué. “J’ai battu un boxeur professionnel en décembre au premier tour, quelqu’un qui a boxé toute sa vie, et qu’ai-je fait ensuite ? Je suis retourné directement au camp pour me préparer à affronter mon prochain adversaire, un boxeur professionnel qui a deux fois plus beaucoup de combats professionnels à son actif que moi. C’est une nouvelle année, c’est un moi encore meilleur, et j’affronterai une boxeuse encore plus expérimentée et chevronnée le samedi 2 mars en tant que co-principale du GOAT portoricain, Amanda Serrano. .

“Je me bats pour l’expérience, pas pour l’argent, et pour montrer mon amour pour cette île magnifique, je ferai don de l’intégralité de mon bourse de combat de cet événement à mon organisation à but non lucratif Boxing Bullies pour aider à rénover les gymnases de Porto Rico.”

Paul, 27 ans, a une fiche de 8-1 en tant que boxeur avec cinq KO depuis qu’il est devenu professionnel en 2020 sans avoir de carrière amateur. Il possède des victoires en boxe contre des stars du MMA et d’anciens champions comme Anderson Silva, Nate Diaz, Tyron Woodley et Ben Askren. La seule défaite en carrière de Paul est survenue contre Tommy Fury, demi-frère de Tyson, en 2023.

“Non seulement Jake affronte un autre boxeur professionnel plus expérimenté en la personne de Ryan Bourland, mais il soutient également Amanda Serrano alors qu’elle dirige cet événement historique au légendaire Coliseo de Puerto Rico, démontrant ainsi son engagement et celui de MVP en faveur de l’égalité dans le sport”, a déclaré MVP. a déclaré le co-fondateur Nakisa Bidarian dans un communiqué.