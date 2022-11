Jake Metze fait tout pour Johnsburg – Shaw Local

Il y a très peu de choses que Jake Metze, senior de Johnsburg, ne peut pas faire sur un terrain de football.

L’entraîneur des Skyhawks, Sam Lesniak, qualifie Metza de “le touche-à-tout ultime pour nous”. Metze dirige le ballon, il attrape des passes, il renvoie des bottés de dégagement et délivre de gros coups sûrs ainsi que des interceptions au secondeur.

Lesniak a tenté d’obtenir un touché lancé par Metze cette saison, mais la passe a été captée. Peut-être que l’entraîneur travaillera à nouveau vendredi alors que les Skyhawks (6-4), têtes de série n ° 15, accueilleront la n ° 7 Rochelle (8-2) lors de leur match éliminatoire de deuxième tour de classe 4A.

“Je pense juste que c’est amusant pour moi”, a déclaré Metze à propos de ses nombreuses fonctions. «Je peux renvoyer le ballon, jouer le secondeur extérieur, le jet balaye ou faire courir le ballon au milieu, parcourir des itinéraires, c’est vraiment amusant de faire toutes ces choses et d’être polyvalent. Ça fait du bien parce que les équipes doivent planifier cela.

Seuls trois joueurs de la région – le quart-arrière de Prairie Ridge Tyler Vasey (34), l’arrière de Richmond-Burton Steven Siegel (33) et le porteur de ballon de Crystal Lake South Nate Van Witzenburg (29) – ont marqué plus de touchés de mêlée cette saison que Metze, qui en a 25 (17 courses, huit réceptions).

« Il est le point central de notre attaque », a déclaré Lesniak. «Nous essayons de nous assurer de lui donner le ballon avec un peu d’espace. De bonnes choses arrivent généralement à partir de là. Nous avons parlé de notre attaque comme étant de «nourrir les crampons» et de lui donner le ballon aussi rapidement que possible avec autant d’espace que possible et de le laisser aller au travail.

“Il joue le receveur, il joue le porteur de ballon, nous l’avons mis au poste de quart-arrière, il renvoie les bottés de dégagement, le secondeur extérieur, essayez vraiment de le mettre partout où le ballon va être et donnez-lui une chance de faire quelques jeux, et il le fait.”

Metze est un joueur universitaire de troisième année. Il a 783 verges au sol et une troisième meilleure zone de 50 réceptions pour 743 verges. Il s’est précipité pour 549 verges la saison dernière et a capté 50 passes pour 574.

Jake Metze de Johnsburg a marqué quatre touchés samedi pour aider les Skyhawks à remporter leur match d’ouverture des séries éliminatoires de classe 4A contre Hyde Park 54-8 à Chicago.

“L’année dernière, il était aussi notre gars pour l’attaque”, a déclaré le plaqueur offensif-défensif des Skyhawks Jacob Welch. «Nous avons essayé de lui donner le ballon autant que possible, en courant et en passant. Mais rien n’a changé, il a juste continué à se développer. Maintenant, nous l’utilisons davantage en défense également et, mec, il apporte une charge lorsqu’il se connecte.

« Il est vraiment physique. C’est un travailleur vraiment dur et humble. C’est un joueur incroyable. C’est juste un athlète, pas seulement un joueur à une position. Il s’en fiche, il ne se plaint pas, il ne se plaint pas. Il aime ça. Il l’embrasse. Il aime toujours la compétition.

Le quart-arrière de deuxième année AJ Bravieri a apprécié que Metze organise des entraînements pendant l’intersaison avec lui et les receveurs.

“Il m’a vraiment aidé pendant l’été à m’entraîner et à lancer des itinéraires tout le temps”, a déclaré Bravieri. « Il faisait sortir les gens du lit pour qu’ils se lèvent et travaillent. C’est certainement pourquoi nous avons eu le succès que nous avons eu cette année avec notre attaque, car il nous a poussés à travailler dur et a toujours parlé des séries éliminatoires.

« C’est un excellent coéquipier et un excellent leader. Il traite tout le monde avec beaucoup de respect et pousse les gens à bien faire. Il s’assure que tout le monde fait toujours ce qu’il faut, même à l’école. Il est toujours sur les gens dans le bon sens, pas dans le mauvais sens.

Le jeu Metze préféré de Bravieri cette saison a été une prise en plongeon de près de 40 mètres contre Marengo.

Lesniak préfère un Metze fait en défense. Environ une minute après une réception de touché de 70 verges contre Richmond-Burton, Metze a réussi une interception à une main sur la ligne de 3 verges des Skyhawks et l’a emmenée à la maison. Il a marqué à une seconde de la fin de la mi-temps.

RB a remporté le match 42-14, mais Metze a récolté 167 verges de touchés en 1:15.

“Richmond était sur notre 3 et nous le battait dans la gorge”, a déclaré Metze. “L’entraîneur a dit: ‘Metze, monte là-dedans.’ Je suis sorti et l’ailier sort pour une passe et l’extrémité serrée sort pour me bloquer et mes mains sont sur ses épaulettes. Je regarde dans le champ arrière et Dom Villone, l’un de nos D-ends, pointe la passe, et je vois le ballon dans un mouvement étrange.

“J’ai tendu mon bras droit et je l’ai ramené. Je me suis dit, ‘Oh!’ Et puis j’ai juste tiré. C’était la pièce la plus excitante à laquelle j’ai participé. Quand je suis arrivé dans la zone des buts, j’étais littéralement sur le point de m’évanouir. J’étais tellement éxcité.”

Lesniak fait l’éloge du régime d’entraînement de Metze, ainsi que de son étude vidéo.

Jake Metze attrape le ballon lors de l’entraînement de football d’été le jeudi 23 juin 2022 au lycée Johnsburg de Johnsburg. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

“Il met juste un effort et un temps supplémentaires phénoménaux”, a déclaré Lesniak. “Il est un étudiant du jeu, et ça se voit vraiment sur le terrain.”

Metze travaille depuis trois ans avec Tommy Christian, le propriétaire de TCBoost, une installation de vitesse et d’agilité à Northbrook. Ce travail a également aidé Metze à susciter l’intérêt de Drake et Dayton, deux écoles NCAA Division I FCS qui jouent dans la Pioneer Football League (qui n’attribue pas de bourses sportives) et de D-II Michigan Tech.

Metze a déclaré qu’il prendrait sa décision au collège après la saison.

Lors de la victoire 48-12 de Johnsburg à la semaine 9 contre Harvard, Metze a réussi un touché au sol, un reçu et un sur un retour de botté.

Les Skyhawks ont terminé la saison 2021 en force, remportant trois de leurs quatre derniers et donnant à RB, qui s’est qualifié pour les demi-finales de classe 4A, son match le plus proche de la saison régulière dans une défaite de 23-20.

Johnsburg voulait désespérément revenir aux séries éliminatoires après avoir raté en 2019 et 2021.

“Je voulais faire tout ce que je pouvais pour aider notre équipe et la rendre meilleure parce que l’année dernière, nous n’avions pas vraiment travaillé en tant qu’unité”, a déclaré Metze. «Je voulais changer cela et faire tout ce qui était possible, attaque ou défense, et tout ce que l’entraîneur voulait que je fasse.

“J’ai travaillé très dur pendant l’intersaison. Je savais que si je travaillais dur, nous pourrions avoir une bonne année et je pourrais aider à mettre mon équipe dans une très bonne position.