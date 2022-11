Jake Metze de Johnsburg – Section locale de Shaw

L’aîné de Johnsburg, Jake Metze, occupe de nombreux postes, qu’il joue tous bien.

Metze s’aligne sur le porteur de ballon et le receveur large en attaque, ainsi que sur le secondeur en défense. Il renvoie des bottés de dégagement et a même pris des clichés au quart-arrière.

Les Skyhawks veulent souvent le ballon entre ses mains parce qu’il fait bouger les choses.

Metze a marqué quatre fois samedi – deux au sol et deux en réception – alors que Johnsburg a battu Hyde Park 54-8 lors de leur match éliminatoire de première ronde de classe 4A.

Metze s’est précipité six fois pour 80 verges et a capté cinq passes pour 187 verges, portant son total combiné de touchés au sol à 25. Il a également un retour d’interception et un touché de retour de dégagement cette saison.

Metze a été élu par les lecteurs MVP de l’équipe Friday Night Drive de la semaine pour ses efforts. Il aborde ici quelques questions de l’écrivain sportif Joe Stevenson.

Que retiendrez-vous le plus de votre victoire au premier tour ?

Metze : Je me souviendrai toujours du drapeau que j’ai eu parce que moi et mon coéquipier, Nick LoPresti, nous nous sommes donné un high-five quand il marquait.

Quelle est votre meilleure astuce mode sportive ?

Metze : Portez ce qui vous fait vous sentir bien. Quand tu te sens bien, tu joues bien.

Quelle est la personne la plus célèbre avec laquelle vous avez pris une photo ?

Metze : L’ancien gouverneur de l’Illinois, Pat Quinn. Je l’ai vu au match des White Sox quand j’étais très jeune.

Qu’espérez-vous que les gens disent de vous quand vous n’êtes pas là ?

Metze : J’espère que les gens me voient comme une personne positive qui élève les autres quand je suis avec eux.

Quel est votre véhicule de rêve ?

Metze : Une Lamborghini violet foncé.

Lequel de vos coéquipiers vous fait vraiment rire ?

Metze : Mon garde droit Keegan Felton. Chaque fois que je le regarde, je ris. C’est un gars drôle à côtoyer.

Y a-t-il une signification à porter le numéro 1 sur votre maillot ?

Metze : Je suis passé du n°13 au n°1 car je ne pouvais plus rentrer dans le maillot 13. De plus, nous commençons une nouvelle tradition où je transmettrai le numéro 1 au meilleur joueur offensif suivant.

Si vous pouviez jouer au football dans n’importe quelle université, où serait-ce ?

Metze : Auburn, parce que je les ai toujours vraiment aimés depuis que Chris Davis a retourné ce panier de 109 verges contre l’Alabama en 2013 pour remporter l’Iron Bowl.

Qu’y a-t-il dans votre playlist qui surprendrait les gens ?

Metze : J’aime vraiment la musique country, contrairement à la plupart de mes amis. Certains de mes artistes country préférés sont Bailey Zimmerman, Morgan Wallen et Zach Bryan.

Quelle a été la blessure la plus douloureuse que vous ayez subie ?

Metze : Ce serait certainement fracturer ma première année de hanche lors d’un match de football. Il m’a fallu quatre mois pour reprendre le basket et j’ai encore ressenti beaucoup de douleur jusqu’à la fin de ma deuxième année.