Jake Melion profite de l’occasion avec 114 verges, 3 touchés, propulse York devant Lyon dans un affrontement de WSC Silver invaincu – Shaw Local

WESTERN SPRINGS – Jake Melion ne s’attendait pas à être le meneur de York samedi et a ressenti les effets physiques du martèlement supplémentaire par la suite.

Il les portait avec un sourire.

Le junior de York s’est vu confier un rôle plus important lors du départ du demi offensif Kelly Watson, qui s’est blessé à la cheville au cours de la deuxième série.

Melion a profité de l’occasion et a couru avec. Il s’est précipité pour 114 verges et trois touchés en 24 courses pour aider York à gagner 27-14 contre Lyon dans une confrontation de West Suburban Silver invaincu à Western Springs.

“Je m’attendais juste à aller dans tous les autres trajets environ”, a déclaré Melion. “Mais quand mon nom a été appelé, j’ai dû intervenir. La ligne O et toute l’équipe l’ont fait aujourd’hui. C’était la raison de mon succès. Certainement un peu douloureux, mais ce n’est rien que je ne puisse pas gérer.

Le dernier touché de Melion, à 14 verges avec 2:19 à faire, a pratiquement salé la victoire âprement disputée de York. Comme Melion l’a noté, cependant, cela n’aurait pas été possible sans le lancer de 44 verges du quart-arrière de York Matt Vezza sur Luke Mailander en troisième et 19 avec les Dukes (5-0, 3-0) soutenus par eux-mêmes. 11 et garde une avance d’un score.

«Ils ont fait un sacré jeu; sans eux, nous ne marquons pas sur ce lecteur », a déclaré Melion. “Je savais que quand ils ont fait ce jeu, je devais continuer à tenir le ballon et continuer à marteler le rocher.”

L’entraîneur de York, Mike Fitzgerald, n’a pas été surpris de voir Melion répondre à la sonnerie lorsque son numéro a été appelé. Les Dukes ont également gagné samedi sans le secondeur blessé de toutes les conférences, David Loch.

“La grande chose à propos de cette équipe, nous avons une très bonne profondeur”, a déclaré Fitzgerald. «Le prochain gars est prêt à intervenir. Jake est un porteur de ballon très talentueux. Ils [Melion and Watson] peut à la fois tenir la distance et obtenir les verges difficiles. C’est une excellente combinaison.

Luke Mallander (84 ans) de York fait une prise lors du match de football universitaire entre York et Lyons Township le samedi 24 septembre 2022 à Elmhurst, IL. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local)

Vezza a réussi 13 passes sur 20 pour 209 verges et un touché, et a établi deux scores de Melion avec deux longs lancers.

Après s’être frayé un chemin jusqu’à ses cinq premiers achèvements, Vezza a pris le dessus sur Charlie Specht pour un lancer de 53 verges qui a conduit au TD de 2 verges de Melion et à une avance de 6-0 avec 7:02 à jouer au deuxième quart. Puis, dans la dernière minute de la mi-temps, Vezza a rejoint Specht sur une balle profonde parfaitement lancée sur la ligne de touche droite pour un touché de 43 verges et une avance de 12-0 à la mi-temps.

“Nous essayions juste d’être patients avec ça, de ne rien forcer”, a déclaré Vezza, qui a également couru sur 43 verges. « Nous savions que notre défense s’occuperait d’eux. Nous savions que nous l’avions. Nous avons été patients jusqu’à ce que nous voulions prendre une photo.

Lyon (4-1, 2-1), limité à 53 verges au total à la mi-temps, s’est animé en seconde période derrière le QB junior Ryan Jackson.

Jackson a complété des passes à sept receveurs différents en seconde période. Sa course de 10 verges TD a couronné un entraînement de 15 jeux et 80 verges lors de la première série des Lions hors de la mi-temps pour réduire le déficit à 12-7. York a profité d’un terrain court pour revenir en tête 19-7 sur la course de 23 verges de Melion dans les dernières secondes du troisième quart, mais la passe de 5 verges de Jackson à Travis Stamm a complété un entraînement de 10 jeux et 80 verges. pour faire 19-14 avec 7:41 à jouer.

Jackson a réussi 15 passes sur 22 pour 169 verges, dont 120 en seconde période.

“Nous sommes devenus un peu plus agressifs dans le jeu des passes, ce qui a mis en place la course”, a déclaré l’entraîneur lyonnais Jon Beutjer. «Nous avons des receveurs qualifiés, notre quart-arrière est bon. Parfois, vous avez un plan dans un jeu et cela ne fonctionne pas. Il faut passer au plan B. »

Ryan Jackson (9) de Lyons cherche un receveur lors du match de football universitaire entre York et Lyons Township le samedi 24 septembre 2022 à Elmhurst, IL. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local)

Beutjer, cependant, a déploré les occasions manquées en première mi-temps. Un touché sûr a été lâché sur une balle profonde lors du deuxième jeu de Lyon après la mêlée. Plus tard, une interférence de passe offensive a annulé une prise glissante de Graham Smith qui avait placé les Lions à l’intérieur du York 40.

“Nous nous sommes en quelque sorte battus un peu, pour ne rien enlever à York”, a déclaré Beutjer. “On s’est en quelque sorte tiré une balle dans le pied.”

York, quant à lui, s’attend à un énorme match avec son compatriote invaincu Glenbard West vendredi prochain à Elmhurst. L’année dernière, les Dukes ont battu les Hilltoppers 10-7 à Duchon Field sur un panier de dernière minute, leur première victoire contre Glenbard West depuis 2007.

“Ça va être fou”, a déclaré Melion avec un sourire. « Nous avons hâte d’y être, et ils ont hâte d’y être. Nous verrons ce qui se passera, mais j’aime notre équipe.