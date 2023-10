Jake Marlowe : un Britannique porté disparu après l’attaque du Hamas contre un festival de musique en Israël, selon l’ambassade | Nouvelles du monde

Un Britannique est porté disparu après l’attaque du Hamas contre un festival de musique en Israël, a déclaré l’ambassade du pays au Royaume-Uni à Sky News.

Jake Marlowe, 26 ans, n’a pas donné de nouvelles depuis samedi matin, a indiqué l’ambassade.

Il a indiqué qu’il était « porté disparu près de Gaza » après l’attaque contre le festival dans le sud de la bande de Gaza. Israël.

Il est entendu que le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement est en contact et aide les familles de plusieurs personnes en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.

La mère de M. Marlowe a déclaré au Jewish News que son fils travaillait au sein de l’équipe de sécurité au festival de danse près de Re’im, un village proche de la frontière avec Gaza.

« Il assurait la sécurité lors de cette rave et m’a appelé à 4h30 du matin pour me dire que toutes ces roquettes survolaient », a-t-elle déclaré.

« Puis, vers 5h30 du matin, il a envoyé un texto pour dire : ‘signal très mauvais, tout va bien, je vous tiendrai au courant, je vous le promets’, et qu’il m’aime. »

Des soldats israéliens fouillent la zone autour de Re'im, près du lieu du festival



Elle a expliqué que son fils vivait à Ma’alot, dans le nord d’Israël, après s’être installé définitivement dans le pays il y a deux ans.

D’autres personnes présentes au festival ont raconté aux médias israéliens comment la musique avait été interrompue par les sirènes des raids aériens, avant que les militants du Hamas n’ouvrent le feu.

« La musique s’est arrêtée et il y a eu une sirène de roquette », a déclaré une femme à la chaîne israélienne N12 News.

« Tout à coup, sortis de nulle part, ils ont commencé à tirer. »

Une autre fêtarde, Esther Borochov, a déclaré qu’une voiture avait percuté son véhicule alors qu’elle tentait de s’échapper.

Elle a déclaré qu’elle avait fait le mort jusqu’à l’arrivée des soldats israéliens : « Je ne pouvais pas bouger mes jambes », a-t-elle déclaré à l’agence de presse Reuters.

« Des soldats sont venus et nous ont emmenés dans les buissons. »

Entre-temps, les médias allemands ont rapporté que la citoyenne allemande Shani Louk faisait partie des disparus.

Le sort de la jeune femme, qui aurait été kidnappée par des militants du Hamas, n’a pas été confirmé.

La mère de la femme a demandé toute information sur le sort de sa fille dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

La mère a déclaré qu’elle pouvait « reconnaître clairement » sa fille dans une vidéo largement diffusée sur Internet.

Dans une interview accordée au journal allemand Bild, des proches en Allemagne ont déclaré qu’ils espéraient que Mme Louk soit en vie et qu’elle soit libérée.

Il est également apparu dimanche qu’un Britannique servant dans l’armée israélienne avait été tué dans une attaque menée par des militants du Hamas.

Nathanel Young, 20 ans, est décédé samedi, a annoncé l'armée israélienne.





Le caporal Nathanel Young, 20 ans, originaire de Londres, était un soldat du 13e bataillon, selon les Forces de défense israéliennes.

Il vivait dans une maison pour soldats isolés de Tsahal à Raanana, au nord de Tel Aviv, selon le Jewish News.

Sa famille a déclaré sur Facebook qu’elle avait « le cœur brisé » et qu’il avait été tué « hier à la frontière de Gaza ». [Saturday] ».

Des soldats et des civils kidnappés

L’ambassade israélienne aux États-Unis a déclaré que des femmes et des enfants faisaient partie de plus de 100 soldats et civils kidnappés par les combattants du Hamas et que les situations d’otages actives étaient « en cours ».

Tzipi Hotovely, l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, a déclaré dimanche à Sky News que son pays « faisait tout pour s’assurer que toutes les personnes retenues en otage actuellement entre les mains du Hamas soient libérées ».

Mme Hotovely a déclaré qu’Israël s’était réveillé dans un « cauchemar » après le lancement par le Hamas de son attaque surprise Samedi.

Elle a déclaré que 300 Israéliens avaient été « brutalement et barbarement assassinés de sang-froid » par des personnes qui avaient planifié l’invasion de la manière la plus « calculée ».

Des enfants ont été emmenés de chez eux à Gaza, tandis que des personnes atteintes de démence ont été « prises en otage », a-t-elle ajouté.

Selon les médias israéliens, quelque 350 Israéliens ont été tués dans l’attaque la plus meurtrière contre le pays depuis des décennies, tandis que le ministère de la Santé a déclaré qu’au moins 1 590 personnes avaient été blessées.

Un responsable militaire israélien a déclaré que des « centaines » de militants du Hamas avaient été tués et des dizaines capturés lors d’attaques de représailles.

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué dimanche matin qu’au moins 313 personnes étaient mortes, dont 20 enfants, et que près de 2 000 personnes avaient été blessées à Gaza, sept personnes, dont un enfant, ayant été tuées par les tirs de l’armée israélienne en Cisjordanie.