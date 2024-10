Jake Gyllenhaal, Matt Damon, Pedro Pascal s’entraînent avec lui. Alors je l’ai fait aussi

WEST HOLLYWOOD, Californie − Que faut-il pour obtenir le corps d’un super-héros hollywoodien ?

C’est la question qui me vient à l’esprit lorsque j’arrive dans la salle de sport privée de Jason Walsh à West Hollywood. Entraîneur de force et de conditionnement physique, Walsh s’occupe de transformer des acteurs en stars d’action depuis environ deux décennies. Il a formé Brie Larson pour « Captain Marvel », Jake Gyllenhaal pour « Road House », Matt Damon pour « Elysium », John Krasinski pour « 13 Hours », Bradley Cooper pour « American Sniper » – et bien d’autres encore.

Entre deux allers-retours entre la Californie et Londres – où il prépare Pedro Pascal à jouer M. Fantastique dans « Les Quatre Fantastiques » – Walsh m’a fait participer à une séance d’entraînement. Il a récemment lancé sa propre poudre de protéines, Montée311un complément végétal destiné à ceux qui ont du mal à digérer le lactosérum ; et il fait de la presse.

Je suis ici pour une interview et une séance d’entraînement, mais, égoïstement, je veux aussi connaître son secret. Que font ces célébrités déchirées que je ne fais pas ?

Walsh me dissipe rapidement tout raccourci magique. Il n’y a pas de secret, dit-il, mais il existe des moyens de formation plus intelligents que la plupart des gens négligent souvent.

« Il y a une incompréhension de ce que c’est et de ce que cela implique », dit-il. « C’est une mentalité. Il y a une personnalité. C’est difficile de l’exprimer avec des mots. Mais il y a des gens qui veulent simplement tricher pour s’en sortir, et j’aime les gens qui veulent faire le travail et le faire à partir du sol et construire jusqu’au bout. »

Alors, est-ce que j’ai ce qu’il faut ? J’étais sur le point de le découvrir.

Comment Jake Gyllenhaal, Brie Larson et d’autres stars sont déchiquetées pour les films

Vous ne remarquerez probablement pas la salle de sport de Walsh en conduisant sur Santa Monica Boulevard. Situé au-dessus de vitrines modestes et sans aucune pancarte sur la porte, c’est l’endroit idéal pour que les célébrités puissent s’entraîner à l’abri des regards indiscrets des paparazzi.

Si vous franchissez la porte d’entrée et montez l’escalier étroit, vous trouverez un immense loft rempli d’équipements d’exercice sophistiqués. Walsh dit qu’il possède même un appareil qui scanne le corps des clients, révélant exactement les problèmes de mobilité qu’ils peuvent avoir avant l’entraînement.

Lorsqu’un studio l’engage pour un projet, Walsh n’a parfois que quelques semaines pour obtenir un acteur en forme de star d’action. Cela peut être une tâche ardue, et il dit qu’une grande partie de son travail consiste à discuter avec les studios de ce qui est réaliste et de ce qui ne l’est pas, compte tenu du délai.

« Prendre quelqu’un qui n’a jamais fait cela auparavant et ensuite le construire à partir du niveau de base jusqu’au sommet, c’est un effort énorme », dit-il. « Cela demande beaucoup de travail, beaucoup de dévouement, beaucoup de douleur et de souffrance d’une certaine manière. Vous sacrifiez beaucoup pour que cela soit accompli. »

Il dit également qu’il se sent responsable envers le public d’être également transparent sur le processus. Bien sûr, s’entraîner et bien manger seuls donnent souvent d’énormes résultats. Mais lorsqu’il s’agit de films, il se passe généralement bien plus en coulisses. Il dit qu’il est courant que les acteurs traversent des périodes de déshydratation intentionnelle ou de manipulation extrême des calories pour avoir l’air aussi ciselés que possible pendant que les caméras tournent.

Toutefois, un tel physique n’est pas durable et ne devrait pas non plus être un objectif.

« Jake Gyllenhaal, la forme dans laquelle il s’est retrouvé pour ‘Road House’ était insensée, et ce n’est pas durable », dit Walsh. « C’est de la pure manipulation. Ce sont des protocoles de déshydratation. Ce sont des protocoles de conditionnement, peu de calories à certains moments. Nous ondulons littéralement constamment. Et tout ce que vous avez à voir, ce sont ses modifications sans chemise. »

Lorsqu’il rencontre un nouveau client, Walsh dit qu’il lui demande d’abord ce qu’il attend de la formation. Si quelqu’un vient le voir pour ressembler à Gyllenhaal dans « Road House », Walsh dit qu’il ne le découragerait pas, mais il serait honnête sur ce qu’il faut réellement faire pour y arriver – et l’encouragerait à se demander si c’est vraiment quelque chose qu’il souhaite. veulent s’en sortir.

Ce qui est plus gratifiant, dit Walsh, c’est de remettre les gens en forme afin qu’ils puissent vivre une vie plus saine et plus épanouie. Selon lui, cela joue un rôle tout aussi important dans la transformation de quelqu’un en super-héros que le font les muscles esthétiques.

« Je veux que tu te sentes fort, parce que cela fait aussi partie de ce personnage, n’est-ce pas ? » dit-il. « C’est de la confiance. Ce n’est pas une fausse confiance ; c’est de la confiance. Vous pouvez soulever quelque chose de lourd. Vous pouvez tomber et vous relever sans vous blesser. Brie Larson est l’une de ces clientes. Elle est un exemple parfait de quelqu’un qui aurait du mal à se relever. » » J’ai passé du temps à retirer le bouchon d’une bouteille, et puis, au moment où nous avons fini avec elle, elle faisait toutes ses propres cascades. Et pour elle, elle se sentait comme une super-héroïne, ce qui est magnifique. «

J’ai demandé à Jason Walsh de me transformer en super-héros. Voici ce qui s’est passé.

Alors, Walsh m’a-t-il transformé en Thor en une heure ? Eh bien non, c’est impossible. Au lieu de cela, il a fait autre chose.

J’ai demandé à Walsh de m’entraîner comme si j’étais le nouveau héros de Marvel, et c’était le premier jour. Il dit que nous devrions commencer par un examen de base pour déterminer où la mobilité de mon corps pourrait me retenir, ce qu’il fait avec chaque client.

Cela peut sembler fastidieux – surtout pour quelqu’un qui s’entraîne depuis un certain temps – mais il dit que c’est essentiel. Cela permet d’éviter les blessures à mesure que les entraînements s’intensifient. Cela fait également une grande différence dans la façon dont les clients se sentent au quotidien.

« Ce n’est pas toujours une question d’esthétique », explique Walsh. « Je veux régler tous les problèmes. »

« Je veux grandir »Comment Brie Larson, introvertie classique, est devenue « Captain Marvel »

Walsh me fait faire des étirements de jambes et constate immédiatement une flexibilité limitée dans le bas de mon corps, en particulier dans ma hanche droite. Alors, on se met au travail.

Il me fait subir une série d’étirements et d’exercices de musculation, tous destinés à mes fessiers. À un moment donné, il me fait faire des pas de côté à travers le gymnase dans diverses positions avec des bandes autour de mes jambes. Il me fait faire des squats sur un ballon d’équilibre. À la fin, mes fessiers sont en feu et je transpire à grosses gouttes.

Lorsque nous avons terminé, la différence est surprenante. Mon squat est plus profond et plus régulier. Mon équilibre s’est amélioré. Ma posture est meilleure. Même marcher semble plus facile.

« Nous voulons tous bien paraître, ne vous méprenez pas – et il y a de très gros avantages à se regarder dans le miroir et à se dire ‘Oh' », dit Walsh. « C’est encourageant. Je ne pense tout simplement pas que ce soit mon objectif principal. »

Le prochain Tom Cruise ?Brie Larson s’est fait démolir et a réalisé la plupart de ses propres cascades dans « Captain Marvel »

Selon lui, l’objectif principal est d’aider les gens à vivre leur meilleure vie.

En arrivant à la séance, je pensais que l’exercice devait impliquer des poids lourds ou du cardio palpitant pour être utile. Cependant, après avoir travaillé avec Walsh, je constate qu’un travail détaillé sur une question spécifique est souvent bien plus important, surtout s’il s’attaque à un problème qui a été longtemps négligé.

Plus:Jake Gyllenhaal a contracté une infection à staphylocoque lors du tournage de « Road House », dit que son « bras entier a enflé »

C’est un changement de mentalité qu’il a lui-même subi au cours de son propre parcours de remise en forme.

« J’essaie d’évoluer et de m’ouvrir à différentes idées », dit-il. « J’étais assez têtu à ce sujet, parce que, venant du coaching, c’est une mentalité très, très masculine, de type alpha-male. Et donc, ici, je pense qu’il faut avoir un peu plus de sensibilité et comprendre les gens. Nous, les gens ordinaires. , nous traversons (des choses) constamment. Nous transportons cela quotidiennement. Nous avons des choses au quotidien qui nous empêchent de faire les choses que nous voulons faire parfois.

Maintenant que je suis accroupi comme un super-héros, je me demande quels autres problèmes je peux avoir dans le reste de mon corps et qui sont passés inaperçus. Pendant que je continue à m’entraîner et à soulever des poids par moi-même, je vais y prêter attention.

Plus important encore, je sais que si j’obtiens un jour un physique de super-héros, il devra être construit sur une base solide – une base qui, en fin de compte, facilitera un peu les douleurs de la vie. Après tout, à quoi bon ressembler à un super-héros si vous ne vous sentez pas comme tel ?

Attention, Thor – je suis à un entraînement plus près de voler ton marteau.