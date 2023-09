Jake Gyllenhaal et Jamie Lee Curtis ont passé le confinement de Covid-19 ensemble

CNN

C’est du pain au levain et du poirier pour Jake Gyllenhaal et Jamie Lee Curtis.

Les deux stars parlent du temps qu’ils ont passé ensemble pendant la pandémie de Covid-19, racontant à People que l’acteur, qui est le filleul de Lee, et sa petite amie Jeanne Cadieu, vivaient dans la maison voisine que possède Curtis. Curtis, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars 2023, est ami avec les parents de Gyllenhaal, le réalisateur Stephen Gyllenhaal et la scénariste Naomi Foner.

« Nous venons juste de faire connaissance », a déclaré Lee lors de la première du nouveau thriller de Gyllenhaal « The Covenant ». « Il a aussi vécu avec moi pendant près d’un an pendant le Covid. Lui et Jeanne vivaient dans la maison voisine que j’ai. Et donc il y avait aussi ça. Pour une minute. »

Lee a révélé que Gyllenhaal, comme beaucoup de gens, s’était tourné vers la fabrication du pain à cette époque et qu’il jouait, chantait et faisait le poirier pour le petit groupe.

« Il faisait beaucoup de pain au levain, beaucoup », a déclaré Lee. « Alors chanter, jouer, levain. Et il a fait ce test où vous faites le poirier contre le mur, enlevez votre chemise et la remettez.

Gyllenhaal a ajouté que la cuisson du pain était bloquée.

« Je mange toujours du levain », a-t-il déclaré. « Oui. Je n’ai pas arrêté. Même si nous sommes sortis de la pandémie, je fais toujours du levain.

Le nouveau film de Gyllenhaal est un thriller militaire réalisé par Guy Ritchie. Il met également en vedette Alexander Ludwig, Antony Starr, Bobby Schofield et Jonny Lee Miller.