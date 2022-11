Jake Gyllenhaal discute du remake de “Road House” de Patrick Swayze : “De grosses chaussures à remplir”

Jake Gyllenhaal se prépare à honorer son défunt ami, Patrick Swayze, dans le prochain “Road House” réinventé.

Lundi matin, Gyllenhaal était l’invité de “Good Morning America”, aux côtés de Gabrielle Union, pour discuter de leur prochain film d’animation “Strange World”.

Lors de son apparition, l’acteur a parlé d’un autre rôle à venir dans lequel il recrée le film classique de Swayze.

“Nous venons de terminer le tournage et il y a de gros souliers à remplir”, a-t-il déclaré à propos de feu Swayze.

Dans le film original, Dalton (joué par Swayze) a été embauché comme videur dans un bar du Missouri, mais a des ennuis avec un homme d’affaires corrompu nommé Brad Wesley. Maintenant, Gyllenhaal entrera dans le rôle principal.

UN REMAKE “ROAD HOUSE” EST EN COURS AVEC JAKE GYLLENHAAL COMME HOMME PRINCIPAL

“Patrick était un ami quand il était ici”, a-t-il partagé. “Il a toujours été si aimant et adorable avec moi, et je prends tout cela à cœur en jouant le rôle et il y a certaines choses que je retiens de lui, mais en général, nous avons fait un tout nouveau film, et je suis vraiment excité à ce sujet. “

La star de “South Paw” a plaisanté en disant que bien que le film ne soit pas un redémarrage, il y aura toujours un road house et des “coups de pied” vus dans le film.

Le prochain film a une date de sortie en 2023 avec un casting étoilé comprenant Conor McGregor, Daniela Melchoir, Billy Magnussen et Lukas Gage. Le rôle exact de McGregor dans le film n’a pas encore été révélé, mais cela marquera les débuts d’acteur de la superstar de l’UFC.

Joel Silver, qui a produit le film original, reviendra pour produire le film dirigé par Gyllenhaal.

“Le ‘Road House’ original a une place spéciale dans mon cœur et je suis tellement excité de présenter cette nouvelle version imaginée au public du monde entier”, a déclaré Silver dans un communiqué en août. “Doug et moi avons chacun fait de grands films d’action bruyants et sommes prêts à apporter tout ce que nous avons à celui-ci.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a exprimé son enthousiasme pour le nouveau film dans une déclaration en août en disant: “Road House est un coup de circuit pour nous. Non seulement c’est un clin d’œil aux fans de l’original, mais c’est aussi un grand, amusant, large film public.”

“Nous sommes ravis de collaborer avec Joel, Doug et ce grand casting dirigé par Jake Gyllenhaal, et qu’ils se réunissent pour réinventer le film MGM classique comme une aventure pleine d’action pour notre public mondial”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au début de la carrière de Gyllenhaal, il a joué aux côtés de Swayze dans le film de science-fiction “Donnie Darko” en 2001. Le film mettait également en vedette Seth Rogen, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore et Jena Malone.