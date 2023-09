Jake Goldsworthy et Amador Valley High School battent Monte Vista

PLEASANTON – Jake Goldsworthy a estimé que l’équipe de football de l’Amador Valley High School ne recevait pas suffisamment de respect avant son match contre Monte Vista, invaincu, vendredi soir.

Si tel était le cas auparavant, cela devrait changer maintenant après que le remarquable porteur de ballon senior et les Dons aient remporté leur plus grande victoire de la jeune saison.

Le Goldsworthy de 6 pieds 1 pouce et 210 livres a totalisé 227 verges et trois touchés alors que Amador Valley, 16e, propulsé par un énorme deuxième quart, a survécu au numéro 12 de Monte Vista 41-27 devant une foule bruyante presque pleine à craquer. célébrant le centenaire de l’école.

Alors que son équipe était mené par 14 au début du deuxième quart, Goldsworthy a couru sur la ligne de touche pour un touché de 64 verges qui a changé l’élan du match, alors qu’Amador Valley (3-1) a atteint la zone des buts trois fois de plus avant la mi-temps pour prendre de l’avance. 28-21 et ne plus jamais traîner.

« Nous voulions tellement ce match », a déclaré Goldsworthy, dont les autres touchés se sont déroulés sur des courses de 20 et 75 verges. « Nous étions négligés par toutes les sources et j’ai vraiment pris cela à cœur. C’était personnel cette semaine.

Les 41 points marqués par les Dons étaient 14 de plus que ce qu’ils avaient totalisé lors de leurs trois premiers matchs combinés dans une défaite d’un touché contre El Cerrito et des victoires serrées contre Campolindo et Acalanes.

« Nous savons que nous pouvons diriger le ballon. Nous sommes physiques », a déclaré l’entraîneur d’Amador Valley, Danny Jones. «Nous savons donc que nous pouvons modifier un peu le temps. Ce soir, c’était fou. Nous ne nous attendions pas à en mettre 41 au tableau.

Amador Valley clôturera le match hors championnat la semaine prochaine contre son rival Foothill, puis commencera le match de la division East Bay Athletic League Valley à domicile contre Dougherty Valley le 6 octobre. À ce stade, le quart-arrière junior prometteur Tristan Tia, transféré de Grenade, sera éligible pour jouer. .

« Nous avons été en quelque sorte les outsiders chaque semaine », a déclaré Jones. «Nous savons que nous avons une très bonne équipe de football, mais les gens veulent continuer à nous compter parce que nous n’avons pas encore le quart-arrière, et quand nous récupérons le quart-arrière, c’est parti, mec. Parce qu’il est spécial et nous sommes ravis de cela.

Monte Vista (3-1) a accumulé plus de 250 verges offensives en première mi-temps, principalement grâce au bras du quart-arrière Brayden Turner, mais a stoppé son propre élan en lançant deux interceptions et en perdant un échappé.

Trois jeux après que le senior des Dons, Nate Jetter, ait intercepté Turner et l’ait renvoyé au Monte Vista 25, Ben Stout a capté une passe de touché de 14 verges du quart-arrière Aidan Foley avec 34 secondes à jouer au deuxième quart.

Cela a donné l’avantage à Amador Valley par un touché et a couronné une séquence au cours de laquelle les Dons ont marqué quatre fois en un peu plus de 10 minutes, mettant Monte Vista derrière pour la première fois cette saison.

« Nous n’avons évidemment pas été aussi durs en défense en première mi-temps », a déclaré l’entraîneur de Monte Vista, Johnny Millard. « (Amador Valley) a fait du bon travail en s’en tenant à son pain et son beurre et nous n’avons pas relevé le défi à certains moments. Ensuite, retourner le ballon n’aide pas dans les moments assez inopportuns.

« La différence dans ce match réside dans quelques jeux et lorsque vous affrontez de bonnes équipes de football, c’est généralement le cas. »

L’un d’entre eux est survenu avec un peu moins de 10 minutes à jouer au quatrième quart lorsqu’Amador Valley a pris une avance de deux touchés. Face aux quatrième et dix des 36 de Monte Vista, Foley, sur une passe d’écran, a trouvé Jetter, qui a dansé à travers plusieurs défenseurs avant d’atteindre la zone des buts pour une avance de 41-27.

Jones a déclaré que les Dons avaient débattu de ce qu’il fallait faire au quatrième essai.

« Nous avons fait trois allers-retours différents sur ce que nous allions appeler », a déclaré Jones. «J’ai dit à Jetter comment nous allions appeler, mais à partir d’une formation différente. Jet, à contrecœur. J’ai dit : « Coach, je n’aime pas ça » et j’ai dit : « C’est bon, c’est un lancer sûr pour Foley et si nous sommes plaqués, ce n’est pas grave. Mais ça a fini par frapper.

Millard a déploré les erreurs, mais les Mustangs n’avaient que sept points de retard lorsqu’ils ont récupéré le ballon avec 2:28 à jouer au quatrième quart. Turner a conduit le ballon au milieu de terrain, mais aux quatrième et 15e, le demi offensif Julian McMahan a été arrêté à trois mètres du premier essai avec un peu moins d’une minute à jouer.

Amador Valley a pris le relais et, avec Monte Vista sans temps mort, a manqué de temps pour améliorer sa séquence de victoires à trois matchs.

« Notre défense a été folle toute la saison », a déclaré Goldsworthy. « Nous avons organisé des équipes semaine après semaine et c’était tout simplement incroyable. »