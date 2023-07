Jake Furtney de St. Charles North s’engage envers l’Armée – Shaw Local

ST. CHARLES – Jake Furtney a trouvé une maison de football universitaire plutôt confortablement.

Furtney, un ailier serré senior de St. Charles North, s’est engagé verbalement à Army West-Point le 27 juin. Furtney rejoint Paolo Generelli, diplômé de 2021, en tant que North Stars récent pour se connecter dans l’ouest de New York.

Le Furtney de 6 pieds 5 pouces et 235 livres pesait 13 offres, dont l’armée de l’air, la marine, le nord de l’Illinois et l’université de l’Ohio.

« J’ai l’impression que, du point de vue du talent, c’est ce qui utilise [me] le meilleur », a déclaré Furtney. « Dans cette attaque qu’ils utilisent maintenant, je sens que je vais pouvoir faire beaucoup. Je serai en mesure de maximiser mes capacités, donc je suis excité à ce sujet.

Furtney s’attend à être déplacé «partout» depuis la position finale serrée – blocage en ligne, être une menace sur le terrain dans le jeu de passes et faire tout ce qui se présente à lui.

« Je pense que si je peux faire quelque chose, alors ils m’utilisent pour tout faire. C’est ce qui va se passer, donc je suis excité pour ça », a déclaré Furtney.

Furtney a effectué sa visite non officielle au cours de la première semaine d’avril, une visite qui, selon lui, « m’a un peu ouvert les yeux ». Entre l’atmosphère du jour du match et l’opportunité de service, West Point s’est avéré être un choix idéal.

« Je ne connaissais pas grand-chose à l’ensemble du service [aspect at first] », a déclaré Furtney. « Je ne savais pas non plus à quel point le football était important là-bas [and] à quel point les installations sont améliorées. Ils sont plutôt bien traités là-bas avec les installations et tout ça.

Avec les North Stars, Furtney cherche à tirer parti d’une saison junior qui s’est terminée avec huit attrapés pour 168 verges et trois touchés et 30 plaqués défensivement.

«Je suis excité à propos de cette saison. Je pense que nous allons former une super équipe. Je sais que nous allons être une excellente équipe », a déclaré Furtney. « Nous avons beaucoup travaillé cet été, donc nous nous scellons bien. Je pense vraiment que nous faisons un grand pas en avant, donc je suis excité.

Plumb participe à un camp d’exposition de passage hébergé en Alabama

Ethan Plumb a goûté à la compétition au niveau de la Conférence du Sud-Est et il a dû parcourir près de 800 milles pour ce faire.

Plumb, le quart-arrière partant présumé à plein temps de St. Charles North, faisait partie des quelque 600 athlètes de football du secondaire accueillis par l’Université de l’Alabama le 25 juin pour un camp de dépassement.

L’opportunité du camp de dépassement est née de la relation de Plumb avec l’ancien coordinateur offensif de Notre Dame Tommy Rees, qui est maintenant le coordinateur offensif de Tide au sein du personnel de l’entraîneur Nick Saban.

« Il m’a tendu la main, m’a invité. J’ai dit que j’aimerais y aller », a déclaré Plumb. « Je pense que c’est une opportunité plutôt cool. Je n’ai pas vraiment été là-bas et c’est pourquoi pas? … J’ai bien lancé. Je veux dire, il faisait à peu près aussi chaud que possible en Alabama. … Je pense que j’ai bien lancé.

« Ils ont travaillé [us] aussi dur que possible de travailler là-bas et c’était cool d’entendre Saban, sans doute le plus grand entraîneur de football universitaire de tous les temps, sur la façon dont le football fonctionne sur sa vie, son équipe.

Bien que le niveau d’intérêt pour le recrutement de l’Alabama ne soit pas tout à fait connu, Plumb devrait suivre au cours des prochaines semaines.

« Ils m’avaient dans le groupe de tête là-bas, donc j’étais avec tous les gars qu’ils regardent », a déclaré Plumb. « C’était assez spécial. Une fois le camp terminé, nous avons fait le tour des installations. … J’adorerais y retourner un jour. Dans l’ensemble, je ne peux pas me plaindre du tout. Une super expérience de camping. »

Jordan Buckley, senior de Batavia, s’engage verbalement envers Ball State

Jordan Buckley pourrait bientôt voir son frère aîné sur une ligne de touche opposée au football universitaire lors de la Mid-American Conference.

Le frère cadet de Jalen Buckley, ancienne star de Batavia et étudiant en deuxième année de la Western Michigan University, Jordan Buckley s’est engagé verbalement à la Ball State University la semaine dernière.

Le 6 pieds 5 pouces et 240 livres s’est connecté pour la première fois avec les entraîneurs de Ball State à la fin du printemps et a été offert le 18 mai. Buckley a également pesé les offres de l’État du Minnesota et de la Southern Illinois University.

« J’aime ce qu’ils font avec leur joueur de ligne D », a déclaré Buckley. «Ils les retardent toujours, ils les déplacent. Ce n’est pas comme si vous alliez à un trou et restiez assis là. C’est plus de mouvement.

Buckley a réussi 26 plaqués en 14 matchs pour Batavia, finaliste de la classe 7A, la saison dernière.

« [Ball State head coach Mike] Neu est un peu comme [Batavia] entraîneur [Dennis] Piron en quelque sorte », a déclaré Buckley. « Parce qu’il s’occupait plus de toi [as a person] que [simply just] se soucier du jeu. Il était l’un des entraîneurs avec qui vous pouvez parler [on a personal level]pas seulement parler de football.

Le quart-arrière partant de Batavia, Ryan Boe, s’est engagé verbalement à l’Université d’État du Dakota du Nord le 20 juin, mais n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.