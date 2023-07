Jake Ferguson mène Pistol Shrimp devant Aviators – Shaw Local

Jake Ferguson a effectué quatre points lundi pour mener les Illinois Valley Pistol Shrimp à une victoire de 7-5 sur les Lafayette Aviators à Lafayette, Ind.

Avec deux retraits en quatrième manche, Nick Chavez a fait un simple au champ gauche et K Kenzie a suivi avec un simple au milieu.

Ferguson a frappé un simple au milieu pour marquer Chavez, tandis que Chance Restich a suivi avec un double de deux points pour donner aux crevettes une avance de 3-1.

Les crevettes ont prolongé leur avance à 7-1 avec quatre autres points en cinquième.

Will Worthington a commencé la grande manche avec un simple à deux retraits avant que Nico Azpicueta et Chavez ne fassent des marches consécutives pour charger les buts.

Kenzie a frappé un simple sur le côté gauche pour plaquer Worthington et Ferguson a ensuite déchiré un double de dégagement de buts au champ du centre droit.

Les Aviators ont marqué deux points au septième et deux autres au huitième avant que les crevettes ne marquent le pas au neuvième pour assurer la victoire.

Daniel Vogt a commencé et a obtenu un non-décision, accordant un point mérité sur sept coups sûrs tout en retirant deux frappeurs sur des prises et en ne marchant aucun en quatre manches.

Ryan Keeley a remporté la victoire en soulagement, abandonnant deux points (un mérité) sur quatre coups sûrs sans retraits au bâton et une marche en deux manches, tandis que Sebastian Gonzalez a mérité l’arrêt en abandonnant deux points mérités sur trois coups sûrs avec sept retraits au bâton et aucun promenades en trois manches.

Les Shrimp (16-18) sont de retour contre les Clinton LumberKings à 16h30 mercredi au Pérou.

RÉSULTAT DU DIMANCHE

Clinton LumberKings 5, Pistol Shrimp 4 : Le Shrimp a accordé un simple RBI en fin de neuvième manche dimanche lors d’une défaite à Clinton, Iowa.

Le Shrimp a marqué quatre points en cinquième manche pour prendre une avance de 4-0.

Ryan Bakes a été frappé par un lancer pour commencer le cinquième et Xander Sielken a suivi avec un triple RBI.

Chance Resetich a ensuite atteint une erreur à la deuxième manche pour conduire à Sielken.

Will Worthington a marché avant Resetich et Worthington a exécuté un double vol pour placer les coureurs aux deuxième et troisième places.

Tobey Jackson a frappé une mouche sacrificielle au champ central avant que la crevette ne plafonne le score avec un simple RBI de Louis Perona.

Les Shrimp détenaient une avance de 4-0 jusqu’à ce que les LumberKings s’inscrivent au tableau avec un point en sixième.

Clinton a marqué un point au septième et deux autres au huitième avant de terminer le retour au neuvième.

David Andolina était le lanceur partant d’Illinois Valley et n’a pas obtenu de décision, accordant un point mérité sur trois coups sûrs avec quatre retraits au bâton et trois buts sur balles.

Nico Azpilcueta a pris la défaite en relève, accordant un point mérité sur deux coups sûrs en 2/3 de manche.