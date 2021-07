Jake Ellzey bat le candidat soutenu par Trump au siège de la Chambre au Texas

WASHINGTON – La valeur marchande d’une approbation électorale de Donald Trump vient d’en prendre un coup.

Un candidat soutenu par Trump a perdu mardi contre un autre républicain lors d’une course au Congrès du Texas étroitement surveillée, sapant les affirmations de Trump selon lesquelles son approbation est essentielle au succès d’un candidat et enhardissant ses opposants politiques avant les élections de 2022.

La victoire du législateur de l’État du Texas, Jake Ellzey, fait ressembler l’approbation de Trump à un nouveau smartphone dans un monde où la technologie évolue rapidement, ont déclaré les analystes.

« Oui, ça fera toujours des trucs pour vous, et vous préférez l’avoir que rien, mais ça devient de plus en plus obsolète de jour en jour », a déclaré la stratège républicaine Liz Mair. « Et sa puissance de feu semble de plus en plus faible par rapport aux modèles plus récents. »

Ellzey a remporté une victoire par derrière contre Susan Wright, soutenue par Trump, la veuve de feu le représentant américain Ron Wright, lors d’un second tour des élections spéciales du Congrès près de Dallas. Ellzey a remporté plus de 53% des voix dans le 6e district du Congrès du Texas, avec des résultats de presque toutes les circonscriptions.

La valeur d’une approbation Trump fait face à un autre test la semaine prochaine dans l’Ohio, où il a approuvé un candidat dans un champ bondé pour un siège à la Chambre des États-Unis.

L’année prochaine, l’ancien président prévoit de soutenir les principaux challengers des républicains qui ont soutenu sa destitution suite à l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis, ou s’est opposé aux tentatives d’annuler sa défaite électorale face au président Joe Biden.

Trump reste populaire parmi les républicains de base, et les candidats du GOP continueront de rechercher son approbation, a déclaré l’analyste. Mais le clin d’œil de l’ex-président ne semble pas être un ticket automatique pour la victoire des challengers.

« Ils adoreront l’avoir et détesteront le perdre, mais il ne gagnera pas de courses », a déclaré Cal Jillson, professeur de sciences politiques à la Southern Methodist University de Dallas.

« Les candidats et leurs campagnes gagnent des courses », a-t-il déclaré.

Un retournement au Texas

Trump essaie d’utiliser les avenants comme moyen de maintenir le contrôle du Parti républicain, mais cette stratégie dépend des victoires. « Regardez, presque tout le monde que j’approuve gagne », a déclaré Trump à l’animateur de Fox News, Sean Hannity, plus tôt cette année.

Après que Ron Wright soit devenu en février le premier membre du Congrès à mourir après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, sa veuve Susan Wright a déclaré sa candidature. Elle a obtenu le soutien de nombreux républicains, dont Trump, et a terminé première d’une primaire ouverte en mai avec 19% des voix.

Ellzey, qui avait lui-même des soutiens notables, a terminé deuxième de la primaire avec 14%, devançant un démocrate pour une place au second tour avec Wright. Il n’a pas mené de campagne anti-Trump, mais a souvent embrassé les idées trumpiennes en cherchant à surmonter l’approbation.

« L’une des choses que nous avons vues de cette campagne est une perspective positive, une perspective républicaine de Reagan, car l’avenir de notre pays est ce que les habitants du 6e arrondissement veulent vraiment, vraiment », a déclaré Ellzey aux partisans après sa victoire.

Trump a redoublé son soutien à Wright cette semaine, coupant un Robocall de sortie du vote dans lequel il s’est décrit aux électeurs du Texas comme « votre, espérons-le, votre président préféré de tous les temps ».

La victoire d’Ellzey démontre qu’une approbation de Trump n’est « pas très importante pour la majorité des électeurs du GOP tant que les autres candidats partagent les positions et les priorités des électeurs », a déclaré Henry Olsen, chercheur principal au Centre d’éthique et de politique publique basé à Washington. .

Olsen a également qualifié l’influence de Trump de « un kilomètre de large et un pouce de profondeur ».

Trump doit faire plus de travail pour ses candidats

Le district du nord du Texas est considéré comme un pays républicain, mais le soutien de Trump a diminué depuis son élection à la présidence en 2016. Il ne l’a emporté que de 3 points de pourcentage dans sa candidature aux élections de 2020.

Des facteurs locaux ont joué un rôle dans la course, comme ils le font toujours, selon les analystes, et Ellzey a apparemment travaillé plus dur que Wright pendant le second tour.

Alors que Trump a publié des déclarations au nom de Wright, il ne s’est pas rendu lui-même dans le district.

Matt Mackowiak, un consultant républicain basé au Texas, a déclaré que la perte de Wright prouve que « Trump doit être all-in » avec ses avenants.

« Il n’a pas amassé d’argent et n’est pas venu dans le district », a déclaré Mackowiak. « Une approbation sans conviction peut être surmontée. Susan n’a jamais activement ou efficacement collecté d’argent. Les campagnes comptent, et c’est la leçon de ce soir. »

Certains Texans ont déclaré que Trump était allé avec Wright en raison de la perception qu’elle avait eu un élan précoce et qu’elle ferait face à peu de résistance dans sa candidature au Congrès. Elle avait également le soutien du Club For Growth, l’organisation économique conservatrice.

Pourtant, Ellzey avait ses propres approbations, dont une de l’ancien gouverneur du Texas et secrétaire à l’Énergie nommé par Trump, Rick Perry.

« Donald Trump n’a pas pu choisir Susan Wright dans la file d’attente », a déclaré Perry à Capital Tonight, un média texan. « Il n’a aucune idée de qui elle est, n’a aucune idée de ce qu’elle croit. »

Prochaine étape : élection spéciale de l’Ohio

La vraie valeur d’une approbation de Trump est à nouveau testée la semaine prochaine lors d’une élection spéciale dans l’Ohio.

Trump soutient l’ancien lobbyiste de l’énergie Mike Carey dans une course pour remplacer le représentant Steve Stivers, R-Ohio, qui a pris sa retraite du Congrès pour devenir président et PDG de la Chambre de commerce de l’Ohio. Carey fait partie d’un groupe de 11 candidats qui comprend ce que Trump a appelé un « gang de RINOS », qui signifie Republicans In Name Only.

J. Miles Coleman, rédacteur en chef adjoint du University of Virginia Center for Politics, a déclaré que la défaite de Trump au Texas met davantage l’accent sur la course dans l’Ohio.

« Trump pourrait risquer un autre œil au beurre noir », a déclaré Coleman. « Deux défaites consécutives amèneraient certaines personnes à remettre en question sa pertinence. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport