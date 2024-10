JAKE E. LEE fait le point sur sa santé, dit qu’il joue à nouveau de la guitare et veut partir en tournée

Dans une nouvelle interview avec Parler par tonalitéguitariste rock légendaire Jake E. Lee (OZZY OSBOURNE, MAUVAISES TERRES, CARTEL DU DRAGON ROUGE) on lui a demandé s’il avait fini par subir une opération aux mains après qu’il ait été signalé plus tôt cette année qu’il souffrait du syndrome du canal carpien. Il a répondu (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne l’ai pas fait. Je pensais que j’avais le canal carpien. Je suis allé chez un neurologue, et ils m’ont piqué les aiguilles puis m’ont zappé. Ils ont dit que j’avais le canal carpien. Alors j’ai pris rendez-vous avec un chirurgien du poignet, ce qui a pris du temps. J’y suis allé. Elle a demandé à voir des radiographies, ce que personne n’avait jamais fait. Elle a dit : « Eh bien, avant de parler de chirurgie… » Elle a pris des radiographies, est revenue et a dit : « Vous. Vous n’avez pas de canal carpien. Si quelqu’un avait pris une radiographie de votre poignet, il aurait vu que vous n’aviez pas de canal carpien. Et apparemment, je n’ai plus de cartilage [my right] main. Elle a dit que j’avais très peu de choses [my left hand]mais [my left one] ça ne me dérange pas. Donc tout est os sur os, se frottant les uns contre les autres, et ça l’agite. Donc, en ce moment, je reçois des injections de cortisone dans le poignet – c’est très amusant – et une thérapie physique pour renforcer les muscles qui l’entourent, je fais beaucoup d’étirements. Il s’agit maintenant de gérer la douleur. C’est soit ça, soit fusionner les os, ce que je pense Steve Morse a fait. Et cela changera votre style de jeu. Si vous fusionnez cela, maintenant ce n’est plus que le coude – peut-être les doigts, je suppose. Ensuite, je prendrai le tennis elbow. Elle a donc dit qu’elle recommandait la gestion de la douleur. « Voyons si nous pouvons vous faire jouer sans fusionner les os », ce qui semble assez radical. Et ça est mieux. Je joue à nouveau. Pendant quatre ou cinq ans, je n’ai pas beaucoup joué, à moins d’avoir une idée de chanson, ce qui arrive toujours quand on s’endort. Et puis je prends la guitare et je pose l’idée. J’ai donc un tas d’idées. J’ai joué. Cela ne fait pas autant mal. J’ai l’impression que tout va mieux, donc je ne vais pas me faire opérer. Je ne le suis tout simplement pas. Non, je vais apprendre à jouer davantage avec le coude. Mais j’ai toujours cette option avec le poignet et je gère la douleur. Mais je suis je joue à nouveau – je le fais depuis environ deux mois peut-être – et je veux sortir et faire une tournée. Je veux finir de faire le ‘Patine’ tournée, qui a été annulée à cause du COVID. J’aimerais sortir et faire ça [with] CARTEL DU DRAGON ROUGEconcentrez-vous sur le ‘Patine’ enregistrer et faire encore un enregistrement. Nous verrons où cela mène. »

« Patine »la deuxième offre de Jake E. Leec’est CARTEL DU DRAGON ROUGEest sorti en novembre 2018. La suite de CARTEL DU DRAGON ROUGEles débuts éponymes de 2014, « Patine » a marqué la première sortie du groupe avec le batteur Phil Varone (COUP DE COUP DE SAIGON, RANGÉE DE DÉPARATION) et bassiste Anthony Esposito. La formation la plus récente du groupe a été complétée par le chanteur Darren James Smith.

CARTEL DU DRAGON ROUGEle dernier album de a été mixé par le légendaire producteur Max Normandqui a déjà travaillé avec OZZY OSBOURNE, MÉGADETH, SAUVAGE et INTENSITÉentre autres.

En plus d’être le bassiste de CARTEL DU DRAGON ROUGE, Esposito a coproduit l’album aux côtés Lee.

« Patine » a marqué un changement de style par rapport aux débuts CARTEL DU DRAGON ROUGE album, présentant une direction hard rock plus bluesy par opposition aux tendances plus lourdes de son prédécesseur.

En septembre 2015, CARTEL DU DRAGON ROUGE a été rejoint par Darren James Smith après une période de plusieurs mois pendant laquelle le groupe a joué des concerts avec un certain nombre d’autres chanteurs, dont d’anciens RUE JONES leader Shawn Crosbychanteur canadien Paul D’Eath (CITOYENS UNIS, SENTIER DES CHAMPIGNONS),Chas Ouest (Jason Bonham, LYNCH MOB, CHIEN À 3 PATTES) et Michael Beck.

Leequi a été mis sur écoute par Ozzy Osbourne pour remplacer le défunt Randy Rhoads dans le groupe solo du chanteur, joué sur deux Ozzy disques : 1983 « Aboyer à la lune » et les années 1986 « Le péché ultime ».