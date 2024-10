Jake E. Lee, ancien guitariste d’Ozzy Osbourne, abattu à plusieurs reprises

L’ancien guitariste d’Ozzy Osbourne, Jake E. Lee, a été abattu à plusieurs reprises à Las Vegas tôt mardi matin, mais devrait se rétablir complètement, selon son représentant. Lee, qui est également connu pour son travail avec les groupes Badlands et son groupe actuel Red Dragon Cartel, serait pleinement conscient et se porterait bien dans une unité de soins intensifs d’un hôpital de Las Vegas, a déclaré le porte-parole.

Les autorités judiciaires de Las Vegas estiment que la fusillade était complètement aléatoire et s’est produite alors que Lee promenait son chien. L’enquête est en cours et le représentant a ajouté qu’aucun autre commentaire ne serait fait. « Lee et sa famille apprécient de respecter leur vie privée en ce moment », ont-ils ajouté.

Élevé à San Diego, Lee a travaillé sur la scène metal de Los Angeles au début des années 1980 et a joué avec une des premières incarnations de Ratt et du groupe Rough Cutt avant de s’associer à Osbourne en 1983 ; Ironiquement, il a battu son ami et ancien colocataire George Lynch, plus tard de Dokken, pour le poste. En tant que remplaçant officiel de Randy Rhoads – le brillant guitariste des deux premiers albums solo d’Osbourne décédé dans un accident d’avion en 1982 – il se trouvait dans une position difficile et était fréquemment hué par les fans, mais il a joué et co-écrit de nombreuses chansons sur les albums studio. « Bark at the Moon » et « The Ultimate Sin ». Il a été brusquement expulsé du groupe par l’épouse et manager d’Osbourne, Sharon, en 1987 (un sort assez courant pour les membres du groupe d’Osbourne).

Il a ensuite formé le groupe Badlands avec l’ancien chanteur de Black Sabbath Ray Gillen en 1988 et a joué avec ce groupe dans les années 90, bien que Gillen soit décédé en 1993. Lee a joué avec une série de groupes et a sorti du matériel solo au cours des années suivantes. ans, et a formé Red Dragon Cartel en 2013, sortant deux albums avec le groupe. Cependant, il a récemment souffert de problèmes de main et il joue moins fréquemment.