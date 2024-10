Jake E. Lee, ancien guitariste d’Ozzy Osbourne, abattu à plusieurs reprises à Las Vegas

Jake E. Lee, guitariste d’Ozzy Osbourne, a été abattu de plusieurs balles à Las Vegas mardi matin alors qu’il promenait son chien.

« Comme l’a confirmé la direction, le légendaire guitariste de rock Jake E. Lee a été abattu à plusieurs reprises tôt ce matin lors d’une fusillade dans une rue à Las Vegas, dans le Nevada », » ont déclaré les représentants du rockeur de 67 ans.

« Lee est pleinement conscient et se porte bien dans une unité de soins intensifs d’un hôpital de Las Vegas », ont-ils ajouté.

Guitariste rock légendaire d’Ozzy Osbourne, Badlands et Red Dragon Cartel, Jake E. Lee a été abattu à plusieurs reprises à Las Vegas, Nevada. Getty Images

« Il devrait se rétablir complètement. »

Le représentant de Lee a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il se remette complètement de la fusillade. Getty Images

Son représentant a déclaré à Fox News Digital : « Comme l’a confirmé la direction, le légendaire guitariste de rock Jake E. Lee (Ozzy Osbourne, Badlands, Red Dragon Cartel) a été abattu à plusieurs reprises tôt ce matin lors d’une fusillade dans une rue de Las Vegas, Nevada. » Getty Images

La police de Las Vegas estime que l’incident était « complètement aléatoire », selon le communiqué.

Lee était le guitariste principal et compositeur des albums d’Ozzy Osbourne « Bark at the Moon » et « The Ultimate Sin ». Il a été licencié en 1987 et remplacé par Zakk Wylde.

Lee deviendra membre des groupes Badlands et plus récemment le sien Le cartel du dragon rouge de Jake E. Lee.

« Comme l’incident fait l’objet d’une enquête policière, aucun autre commentaire ne sera fait », conclut le communiqué de son représentant.

« Lee et sa famille apprécient de respecter leur vie privée en ce moment. »

Avec fils de poste