Jake E. Lee, ancien guitariste d’Ozzy Osbourne, abattu à plusieurs reprises à Las Vegas

Musicien de Heavy Metal américain Jake E Lee (né Jakey Lou Williams) joue de la guitare électrique comme il … [+] se produit sur scène (avec Ozzy Osbourne) lors du festival américain au parc régional Glen Helen, à San Bernadino, Californie, le 29 mai 1983. (Photo de Gary Gershoff/Getty Images) Getty Images

Jake E. Lee, ancien guitariste renommé d’Ozzy Osbourne, aurait été abattu à plusieurs reprises tôt le matin du 15 octobre (mardi), dans ce que les autorités considèrent comme une fusillade aléatoire à Las Vegas. Lee promenait son chien lorsque l’incident s’est produit. Il est depuis en soins intensifs et devrait se rétablir complètement.

Le communiqué de presse suivant a été émis concernant l’incident :

15 octobre 2024 — Comme l’a confirmé la direction, le légendaire guitariste de rock Jake E. Lee (Ozzy Osbourne, Badlands, Red Dragon Cartel) a été abattu à plusieurs reprises tôt ce matin lors d’une fusillade dans une rue de Las Vegas, Nevada. Lee est pleinement conscient et se porte bien dans une unité de soins intensifs d’un hôpital de Las Vegas. Il devrait se rétablir complètement.

Les autorités de Las Vegas pensent que la fusillade était complètement aléatoire et s’est produite alors que Lee promenait son chien tôt le matin. L’incident faisant l’objet d’une enquête policière, aucun autre commentaire ne sera fourni. Lee et sa famille apprécient de respecter leur vie privée en ce moment.

Aucun autre détail n’a été révélé pour le moment concernant l’incident de la fusillade.

Jake E. Lee a pris la guitare solo pour Ozzy Osbourne après la mort de Randy Rhoads en 1982, et il est reconnu pour avoir joué sur des albums à succès. Écorce à la lune (1983) et Le péché ultime (1986).

Bien que le temps passé par Lee dans le groupe d’Osbourne ait été plutôt court, il était toujours très apprécié parmi les autres guitaristes des années 80 pour son jeu virtuose et ses solos emblématiques dans les chansons « Bark At The Moon », « Shot In The Dark » et « Killer of Giants ».