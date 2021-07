Jake de Love Island embrasse Kaz devant Liberty choqué alors que les fans enragent qu’il est un «grand joueur de jeu»

Jake, de LOVE Island, embrasse Kaz devant un Liberty choqué alors que les fans se déchaînent sur le fait qu’il est un «grand joueur de jeu».

À la fin de l’émission de ce soir, les fans ont eu droit à un aperçu de l’épisode de lundi, qui mettra en vedette le jeu « Snog, marier, tarte ».

4 Jake de Love Island embrasse Kaz devant Liberty dans l’émission de lundi

4 La paire n’a pas seulement eu un petit bisou rapide

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Le court clip a vu Jake, 24 ans, qui est en couple avec Liberty, 21 ans, se diriger vers son BFF Kaz.

Jake a choisi d’embrasser le joueur de 26 ans devant son partenaire, et ce n’était pas seulement un rapide bisou.

Alors qu’ils inondaient la salive, on pouvait voir Liberty choqué et horrifié, et il y aura sans aucun doute des répercussions sur la tâche.

Les téléspectateurs ont été indignés par le comportement de Jake et se sont rendus en masse sur Twitter pour le claquer.

« LE PLUS GRAND JOUEUR DE JEU DE LÀ »

L’un d’eux a écrit : « Laissez-moi vous dire que Jake est le plus gros joueur de jeu là-dedans. »

Un autre a tweeté : « Jake. Jake. Jake. SI VOUS RUINEZ LA LIBERTÉ ET KAZ. JE VAIS TE TERMINER. »

Un troisième a ajouté: « Jake, il va l’essayer avec tous les petits miels de casa amor fact. »

Pendant ce temps, un autre a tweeté : « Alors jake et kaz sont vraiment tous les deux des serpents. »

Les lèvres de Kaz ont eu beaucoup d’action ces derniers temps, car elle a également embrassé Aaron lors du défi de ce soir.

Le couple est dans un couple d’amis, mais cela ne les a pas empêchés d’avoir un peu de tennis sur les amygdales ensemble.

4 Liberty n’avait pas l’air impressionné alors que sa meilleure amie embrassait son mec

Love Island continue le lundi 19 juillet à 21h sur ITV2.