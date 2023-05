Jake Daniels un an après : « Je suis fier de la réaction du football » | Nouvelles du football

Jake Daniels se dit fier de la façon dont la stigmatisation autour du football a changé un an plus tard depuis que l’attaquant de Blackpool est devenu le premier footballeur professionnel masculin actif du Royaume-Uni à se déclarer publiquement gay.

Daniels n’avait que 17 ans lorsqu’il a raconté son histoire à Sky Sports Nouvellesavec Justin Fashanu le dernier footballeur professionnel masculin à se déclarer publiquement gay au Royaume-Uni en 1990.

Il n’aurait jamais imaginé la réponse positive qu’il obtiendrait. Harry Kane, Gary Neville et le prince William – pour n’en nommer que quelques-uns – faisaient partie de ceux qui ont applaudi son courage dans une vague de soutien sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi.

Maintenant, 12 mois plus tard, il raconte Sky Sports Nouvelles les gens continuent de lui tendre la main et il est fier de pouvoir être un modèle pour les autres.

« C’était une expérience tellement surréaliste », a déclaré Daniels. « Je n’arrive pas à croire que ça fait déjà un an parce que c’est allé si vite.

« C’était incroyable. C’était mieux que ce à quoi je m’attendais si je suis complètement honnête. Je viens d’avoir de la positivité partout et cela m’a rapproché de tant de gens.

« Je n’aurais pas pu demander que ça se passe mieux pour moi. »

« Pour moi, m’intégrer comme moi-même était incroyable » L’attaquant de Blackpool Jake Daniels explique comment le vestiaire a réagi à sa sortie : « Je ne m’attendais pas à ce qu’ils réagissent comme ils l’ont fait. « Quand je leur ai dit, ils ont tous commencé à applaudir et à me dire à quel point ils étaient fiers de moi et, en tant qu’équipe, nous devons toujours être ensemble et avoir ce lien, et cela a rapproché tout le monde. « Pour moi, de m’intégrer à eux en tant que moi-même, c’était tellement incroyable pour moi de pouvoir faire ça. »

Il a ajouté: « Tant de personnes ont tendu la main.

« Pendant les deux ou trois premières semaines, mon agent a pris le contrôle de mon Instagram, donc je n’ai pas vu beaucoup de commentaires, mais encore maintenant, je reçois des parents d’enfants, les enfants eux-mêmes, des personnes âgées et des jeunes qui disent tous depuis combien de temps ils ‘ont dû vivre leur vie dans le mensonge et ils ont pu sortir à cause de quelque chose que j’ai fait.

« C’est un moment tellement chaleureux et fier pour moi. Pour moi de faire ça et de sortir, puis pour que quelqu’un d’autre puisse le faire, c’est un moment de fierté. »

« Oui, à 100 % [I feel like a role model], » il ajouta.

« Les gens m’envoient encore des messages maintenant et m’arrêtent dans la rue, et je suis ce modèle pour les gens.

« C’est un moment de fierté de pouvoir aider d’autres personnes dans leur vie. »

Lorsqu’on lui a demandé si nous étions plus avancés pour mettre fin à la stigmatisation d’être gay dans le football, il a répondu: « Je pense que oui. Depuis que je suis sorti, il y a eu des arbitres et nous avons eu Zander [Murray] en Ecosse qui est sorti.

« Cela a en quelque sorte fait rouler un peu plus le bal et j’espère que peut-être l’année prochaine ou l’année d’après, nous aurons un footballeur de haut niveau en Premier League qui est capable de sortir et de vivre sa vie en tant que footballeur britannique actif. . »

‘Être moi-même est la meilleure chose que j’ai jamais pu demander’ L’attaquant de Blackpool Jake Daniels sur sa capacité à être lui-même pour la première fois : « Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise. Le degré de confiance que j’ai et quand les gens disent que c’est un vrai poids sur vos épaules, ce dicton est vrai. « Je me souviens de la première fois que j’ai dit à ma mère que je dansais dans la pièce. J’étais joyeux et cela a été la meilleure partie de ma vie. Pouvoir vivre vraiment comme moi-même a été la meilleure chose que j’aurais pu demander. . »

Au moment de son annonce il y a un an, Daniels a déclaré qu’il espérait devenir un modèle pour que d’autres joueurs se sentent suffisamment à l’aise pour sortir, s’ils le voulaient, et bien qu’il y ait eu des exemples, avec le milieu de terrain de Getafe Jakub Jankto, qui est prêté au Sparta Prague et le défenseur d’Adélaïde United Josh Cavallo sont également sortis, aucun joueur de Premier League n’a encore emboîté le pas.

Daniels est surpris mais pas déçu qu’aucun footballeur de haut niveau en Angleterre ne soit sorti depuis qu’il a raconté son histoire.

« Depuis que je suis sorti, il y a eu des rumeurs selon lesquelles des footballeurs de Premier League pourraient sortir, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à sortir », a-t-il déclaré.

« S’ils veulent sortir, alors ils le feront. Vous ne pouvez pas le forcer, mais j’espère qu’il y a ce courage de sortir parce que nous avons besoin que ce groupe continue de s’agrandir pour qu’il puisse simplement avancer dans le football et devenir le norme. »

Lorsqu’on lui a demandé si des footballeurs avaient pris contact en privé pour obtenir de l’aide, et s’ils avaient fait quel serait son conseil, il a ajouté: « Malheureusement non, mais j’espère que quelqu’un le fera parce que je suis probablement la seule personne avec ces conseils complets, et je peut leur donner.

« Pour moi, si je voyais ce message, ce serait un moment de fierté et peut-être un moment de larmes pour être complètement honnête.

« La meilleure chose que j’ai jamais faite a été de parler et ce sera difficile.

« C’était mon mensonge de la vie et c’était difficile de parler, mais la meilleure chose que j’ai faite a été de parler à quelqu’un et j’ai pu m’exprimer pleinement à ce moment-là.

« Évidemment, c’est à vous de décider. Vous ne pouvez pas vous sentir sous pression. C’est si vous vous sentez bien et que vous voulez sortir.

« Ne vous sentez pas sous pression et ne parlez pas aux gens, c’est la meilleure chose que j’ai jamais faite. »

Daniels sur les réseaux sociaux : « Les réponses négatives ne m’affectent plus » L’attaquant de Blackpool Jake Daniels sur la gestion de la réaction des médias sociaux à sa sortie: « Sur les réseaux sociaux, c’est difficile. Les gens peuvent simplement se cacher derrière un écran ou un clavier et dire ce qu’ils veulent. « Cependant, il y a toujours 10 000 messages positifs et un seul commentaire négatif, mais vous vous concentrez dessus et cela reste dans votre esprit. « Pour moi, les premières semaines ont été difficiles, mais je pense que la seule chose que je peux faire maintenant est d’en rire et de dire que je suis footballeur, j’ai pu sortir et faire ce que je voulais faire pour toute ma vie entière. Donc, ça ne m’affecte plus vraiment beaucoup plus.

« Il est temps de commencer » – Daniels vise la première équipe

Les gens oublient qu’il n’a que 18 ans. C’est un jeune homme exceptionnel. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. C’est un footballeur exceptionnellement talentueux et nous espérons qu’un jour il jouera en Premier League.

L’annonce de Daniels est intervenue à la fin d’une saison au cours de laquelle il a marqué plus de 30 buts et fait ses débuts professionnels dans le championnat.

Cependant, le joueur de 18 ans a admis que l’année qui a suivi a été extrêmement difficile pour lui et que son football a pris du recul cette saison.

Une pause du match semble avoir rajeuni Daniels, qui se dit prêt à donner le coup d’envoi et à avoir un impact à nouveau la saison prochaine.

Il a déclaré: « Ça a été difficile de sortir et d’avoir 17 ans. C’était beaucoup pour moi de m’adapter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniels a remarquablement trouvé le coin supérieur sur le plateau de Soccer AM !



« En ce qui concerne le football, j’ai eu un peu de temps libre mentalement et j’ai juste essayé de travailler sur moi-même.

« Je ne suis pas revenu dans la meilleure condition physique mais maintenant, après un an, il est temps pour moi de me lancer, de revenir en pré-saison et de travailler aussi dur que possible.

« Et avec Blackpool, nous pourrions avoir un nouveau manager, peut-être quelqu’un qui aime jouer les jeunes et les faire passer.

« C’est alors mon opportunité de démarrer et d’entrer dans la première équipe. »

