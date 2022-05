Jake Daniels submergé par le soutien après être devenu le premier footballeur professionnel masculin actif du Royaume-Uni à se déclarer gay | Nouvelles du football

Jake Daniels dit qu’il est submergé par l’amour et le soutien qu’il a reçus depuis que l’adolescent est devenu le premier footballeur professionnel masculin actif du Royaume-Uni à se déclarer publiquement gay.

Lundi, Daniels, 17 ans, a dit Sports du ciel il a estimé que le moment était venu de raconter son histoire à la fin d’une saison où il a marqué plus de 30 buts et fait ses débuts professionnels dans le championnat.

La réponse positive à son annonce a été édifiante pour l’attaquant de Blackpool, qui s’est rendu sur Instagram pour exprimer sa gratitude.

“J’ai pris du temps ces derniers jours pour digérer tout ce qui s’est passé et rassembler mes pensées”, a-t-il posté. “J’ai été bouleversée par tous les messages d’amour et de soutien que j’ai reçus. C’est incroyablement touchant.

“Je veux juste dire un grand merci à @blackpoolfc pour tout au cours des derniers mois – vous avez été incroyable.

“A ma famille et mes amis pour m’avoir donné la force de continuer à avancer dans ma vie. Je vous dois tellement.

“À @skysports_tim pour m’avoir donné la confiance d’être moi – votre compréhension et votre sensibilité tout au long de notre temps ensemble ont été immenses.

À (agent) @billybingham03 et @astrapartnersfootball pour leurs conseils tout au long – vous avez été incroyable avec moi et ma famille.

“Et un grand merci à (l’homme d’affaires de Leeds) @terrygeorge pour sa générosité et pour s’être occupé de moi ces derniers jours.

“Je me réveille ce matin fier de ce que j’ai fait, mais encore plus fier de faire partie d’une communauté aussi accueillante et solidaire.

“Ensemble, nous pouvons mettre fin à la stigmatisation et faire avancer le football.”

Klopp: Le football soutiendra Daniels

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, félicite Jake Daniels pour sa bravoure après s’être révélé publiquement gay. Klopp espère que la communauté du football soutiendra Daniels dans son voyage.



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il était fier de Daniels pour avoir pris la décision courageuse de sortir en public.

“Fantastique. Quand je l’ai vu parler, je n’arrivais pas à croire qu’il avait 17 ans.

“Toute la communauté du football le soutiendra. Quoi que nous puissions faire. Je ne le connais pas mais je suis vraiment fier de lui. Je suis vraiment heureux pour lui.”

Prince William: Espérons que Daniels aidera à briser les barrières

Le prince William, président de la Football Association, a également tweeté son soutien à Daniels mardi après-midi.

Il a écrit : “Le football devrait être un jeu pour tout le monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le fondateur de Sports Media LGBT + Jon Holmes discute de la réaction positive et de l’élan de soutien après que Jake Daniels de Blackpool se soit révélé publiquement gay.



“Ce que Jake a fait demande du courage et aidera, espérons-le, à briser les barrières qui n’ont pas leur place dans notre société.

“J’espère que sa décision de parler ouvertement donne aux autres la confiance nécessaire pour faire de même.”

Le football a une place pour tout le monde ‘

Daniels a cité Josh Cavallo d’Adélaïde United, le seul footballeur professionnel masculin de haut vol actuel à être gay, comme une inspiration derrière sa décision de s’exprimer, un point que l’Australien a déclaré être un “sentiment merveilleux” après avoir appris la nouvelle.

Il a déclaré: “Alors que moi-même et Adelaide United nous préparons pour la demi-finale de la A-League, je veux m’arrêter et prendre un moment pour reconnaître l’annonce de Jake et dire à quel point je suis très fier de sa bravoure! C’est un sentiment merveilleux de savoir que mon histoire a aidé à guider Jake pour qu’il soit lui-même.

“C’est émouvant de voir les millions de personnes que mon histoire a touchées et inspirées à travers le monde, et de voir qu’elle contribue à faire évoluer le jeu mondial à tous les niveaux, c’est fantastique. Ce monde et le jeu de football ont une place pour tout le monde. Amour gagne toujours.”

Grealish : Un “énorme pas en avant”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jack Grealish de Manchester City loue la décision de Jake Daniels de Blackpool de sortir publiquement comme gay et dit que cela représente un énorme pas en avant pour le football.



L’attaquant de Manchester City, Jack Grealish, a déclaré que la décision de Daniels de sortir est un “énorme pas en avant”.

Dans une interview exclusive avec Nouvelles du cielGrealish a félicité Daniels pour avoir révélé sa sexualité après “une si longue période de mensonge”.

“Je pense que cela montre beaucoup de courage et personne ne peut être en désaccord avec cela. Je pense que c’est absolument génial et c’est un énorme pas en avant”, a-t-il déclaré.

“Je pense que maintenant, croisons les doigts, pour tout le monde, cela peut être un grand pas en avant car le football est pour tout le monde.”

Rodgers : Un autre vrai pas en avant | Vieira : Cela montre que les choses s’améliorent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, estime que Jake Daniels de Blackpool est une source d’inspiration pour le football et la société après s’être révélé publiquement gay.



Patron de Leicester Brendan Rodgers a déclaré: “C’était un autre véritable pas en avant, pas seulement dans le football mais dans la société en général.

“Pour Jake, je suis sûr qu’il se sera réveillé ce matin en se sentant libéré et libre de mener sa vie comme il le souhaite. Vous avez vu la réaction de nombreuses personnes autour du sport – le football se développe depuis de nombreuses années et pour Jake et les autres jeunes qui veulent faire leur coming-out, j’espère que ce sera le début.”

Gérant du Crystal Palace Patrick Viera a ajouté: “Je pense qu’il faut beaucoup de courage pour sortir et s’exprimer. Le soutien qu’il a reçu jusqu’à présent du football et de la société en général a été vraiment positif. Cela montre simplement que le monde s’améliore. C’est bien et si ça peut être un exemple positif, c’est bien.

“Le football n’est pas différent de notre société. Nous sommes dans un meilleur endroit qu’il y a 30 ans et il est toujours difficile de simplement mettre le football dans une boîte car il reflète notre société… même s’il reste encore beaucoup à faire.

“L’éducation est la base du respect mutuel. Bien sûr, la puissance du jeu nous permet d’éduquer la majorité des gens. Nous pouvons utiliser le football pour promouvoir l’éducation. Il y a encore beaucoup à faire et, espérons-le, dans les deux prochaines années. , nous serons dans un endroit encore meilleur.”

Jones espère que Daniels encouragera les joueurs de rugby à sortir

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre Rugby, Eddie Jones, estime que Jake Daniels doit être félicité et encouragera les autres sportifs à faire de même.



La réaction du monde sportif ne s’est pas non plus limitée au football. L’entraîneur-chef de l’Angleterre Rugby, Eddie Jones, a fait l’éloge de Daniels et a déclaré qu’il espérait que cela pourrait inspirer l’union de rugby, où il y avait également peu de joueurs ouvertement homosexuels.

“La première chose que je ferais serait de féliciter [Daniels] pour être si courageux et courageux, parce que la première personne qui le fait ouvre ensuite la possibilité à d’autres de le faire », a-t-il déclaré Sky Sports Nouvelles.

“Il devrait être félicité, et s’il encourage un joueur de rugby dans une situation similaire à le faire, nous sommes reconnaissants à ce joueur.”

“Nous n’avons pas eu un moment comme celui-ci depuis une génération”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liz Ward, directrice des programmes de Stonewall, la plus grande organisation de défense des droits humains LGBTQ+ d’Europe, explique l’importance de la décision de Jake Daniels de se révéler publiquement gay.



Liz Ward, directrice des programmes de Stonewall, la plus grande organisation européenne de défense des droits humains LGBTQ+, a décrit cela comme “un moment si spécial pour nous tous qui aimons le jeu”.

“Quel moment”, a déclaré Ward Nouvelles de Sky Sports. “Je pense que mes joues me font vraiment mal à cause de tout ce que j’ai souri ces derniers jours.

“Nous n’avons pas eu un moment comme celui-ci depuis une génération, et je pense que la dernière fois que cela s’est produit, le monde était dans un endroit différent et le football était dans un endroit différent.

“Pouvoir s’asseoir ici et parler de ce garçon courageux et fantastique de 17 ans – qui est fantastique au football, soit dit en passant – pouvoir vivre sa vraie personnalité et être libre d’être lui-même dans le monde du football est tel un moment important et spécial pour nous tous qui aimons le jeu et la société.”

Comment Morton a aidé Daniels : Jake l’inspiration, pas moi !

Daniels a été inspiré par Matt Morton, un joueur-manager du neuvième niveau de Thetford Town, avant de décider de sortir publiquement après avoir vu sa propre histoire d’être un homme ouvertement gay dans le football.

Mais Morton, qui a offert son soutien à Daniels dans les mois précédant son coming-out, dit que c’est l’adolescent qui devrait être félicité pour la bravoure dont il a fait preuve cette semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville et Jamie Carragher ont fait l’éloge de Jake Daniels après que l’attaquant de 17 ans soit devenu gay, décrivant son annonce comme un jour important dans l’histoire du football anglais.



“Je ne suis pas l’inspiration, c’est lui”, a déclaré Morton à Sky Sports News. “C’est un gamin de 17 ans qui a eu le courage de sortir à la télévision nationale, venant de signer un contrat professionnel, et d’annoncer au monde qu’il est gay.

“Il est complètement inspirant à un niveau complètement différent pour moi. Je parle à Jake presque quotidiennement, plus récemment probablement chaque semaine, depuis le début de cette année quand il m’a contacté via Instagram.

“Ça a été fantastique d’essayer d’aider Jake simplement en voyant mon histoire, en étant capable de s’y identifier, en me contactant, puis en passant les derniers mois à m’appuyer sur toutes les questions sous le soleil que vous pouvez imaginer pour obtenir son sa propre tête autour de cela et prendre sa propre décision sur son coming-out ou non, selon le cas. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tim Thornton dit qu’une grande partie de la décision de Jake Daniels de sortir était de “se sentir libre et d’aider les autres”, et dit que l’attaquant a “une clarté absolue” pour raconter son histoire.



“Daniels sera une source d’inspiration pour beaucoup d’autres”

Le président du comité DCMS, Julian Knight MP, a ajouté: “Jake Daniels a fait preuve d’un immense courage en racontant son histoire et sera une source d’inspiration pour de nombreux autres joueurs et fans qui pensent malheureusement qu’ils ne peuvent pas être eux-mêmes dans un jeu qui devrait être pour tout le monde. a pris plus de trois décennies depuis que le dernier footballeur professionnel masculin de ce pays s’est senti suffisamment à l’aise pour le faire suggère une culture continue de l’homophobie dans le football qui est terriblement en décalage avec les temps modernes.

“Le Comité a précédemment appelé à des modifications de la loi sur les infractions dans le football pour faire de l’abus homophobe une infraction pénale. L’acte courageux de Jake peut désormais constituer un tournant décisif pour les responsables du jeu et fournir un nouveau catalyseur pour éliminer les préjugés auxquels sont confrontés les LGBT. des gens sur le terrain et dans les tribunes.”