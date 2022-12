Jake Daniels: le seul footballeur actif ouvertement gay d’Angleterre révèle que Tom Daley l’a inspiré à sortir | Nouvelles du football

Le seul footballeur professionnel gay actif d’Angleterre, Jake Daniels, a révélé que le champion olympique de plongeon Tom Daley l’avait inspiré à sortir.

L’attaquant de 17 ans de Blackpool, Daniels, qui est sorti publiquement en mai, a pris la décision de parler de sa sexualité après avoir regardé le message de Noël alternatif de Daley sur Channel 4 l’année dernière.

Daley, l’un des athlètes gays les plus célèbres du Royaume-Uni, a déclaré que s’il avait un souhait pour Noël, ce serait “qu’un joueur s’avance et dise:” Je suis gay “”.

Daniels a regardé le clip “encore et encore” avant de prendre la décision de suivre les conseils de Daley et dit maintenant que c’est “l’une des meilleures choses que j’ai jamais faites dans ma vie”.

Le footballeur de Blackpool Jake Daniels est sorti en mai – regardez-le raconter son histoire



“Dans le football, être gay est un tabou – même maintenant”, a déclaré Daniels dans Out and fier de Channel 4 documentaire.

“J’avais donc le choix, soit vivre ma vie comme un mensonge et continuer à jouer au football, soit sortir et devoir arrêter.

“Pendant des années, je l’ai caché, caché à mes amis et à ma famille, et caché à mes entraîneurs et coéquipiers. J’ai gardé la tête baissée quand j’ai entendu des plaisanteries homophobes dans le vestiaire et lentement ça a commencé à m’atteindre. J’étais terrifié d’être découvert et terrifié de rester à l’intérieur.

Image:

Tom Daley a inspiré Daniels à sortir





“Tout le temps sur les terrains d’entraînement et les jours de match devant ces foules, je ne pouvais pas être moi-même, puis j’ai vu Tom Daley parler sur Channel 4 le jour de Noël.

“Il a parlé de l’homophobie dans le sport et à quel point ce serait incroyable, quelle différence cela ferait si un joueur courageux se révélait gay.

“Finalement, avec le soutien de mes amis et de ma famille et le soutien de Tom, j’ai décidé de sortir.”

Image:

Daniels est le seul footballeur professionnel ouvertement gay en Angleterre





Daniels dit que la réaction à sa sortie a été extrêmement positive, révélant que les stars anglaises Jordan Henderson et Reece James étaient parmi celles qui lui ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux.

“Le soutien, ce que je ressens, pouvoir vivre ma vie, comment je veux la vivre, être moi-même chaque jour a été l’une des choses les plus incroyables”, a-t-il ajouté.

“C’est une de ces choses auxquelles je ne pense pas m’être jamais attendue. J’avais l’habitude de me dire que je ne le dirais à personne avant d’être sur mon lit de mort. C’était à quel point j’avais peur. Je suis maintenant là où j’ai fait ce que j’ai fait – pousser le jeu et aider les autres – je suis tellement fier de moi.”

Parlant de ce que cela faisait de garder son secret, Daniels a déclaré: “Cela menait sur la route où ils me demandaient d’aller chez le médecin à propos de certaines choses, comme la dépression. Et je savais en quelque sorte quel était le problème, c’était était ma sexualité. Certainement un tel regain de confiance de pouvoir être soi-même.