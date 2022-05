Jake Daniels: l’attaquant de Blackpool devient le premier footballeur professionnel masculin actif du Royaume-Uni à se déclarer publiquement gay | Nouvelles du football

“Je l’ai dit à ma mère et à ma sœur. Le lendemain, nous avons joué à Accrington et j’en ai marqué quatre, donc cela montre à quel point c’était un poids sur les épaules et un énorme soulagement.”

L’attaquant de Blackpool Jake Daniels parle exclusivement de devenir le premier footballeur professionnel masculin du Royaume-Uni à se déclarer publiquement gay depuis Justin Fashanu.

Jake parle de faire son coming-out à ses parents, à son club et à ses coéquipiers. Sur son désir d’être honnête et de vivre sa vie sans mentir. Sur l’anxiété de se demander si sa famille et ses coéquipiers seraient favorables et sur la façon dont il espère que ses actions pourront aider les autres à faire de même.

Voici son histoire :

C’est maintenant le bon moment pour le faire. Je me sens prêt à raconter mon histoire aux gens. Je veux que les gens connaissent le vrai moi.

J’ai longtemps réfléchi à comment je veux le faire, quand je veux le faire. Je sais que c’est le moment. Je suis prêt à être moi-même, à être libre et à avoir confiance en tout.

Je ne peux pas vraiment mettre de date là-dessus, mais j’avais probablement cinq ou six ans quand j’ai su que j’étais gay. Alors ça fait longtemps que je vis avec le mensonge.

A cet âge-là, tu ne penses pas vraiment que football et être gay ne font pas bon ménage. Tu penses juste qu’un jour, quand je serai plus grand, j’aurai une petite amie et je changerai et ça ira.

Mais en vieillissant, vous réalisez que vous ne pouvez pas simplement changer. Ça ne marche pas comme ça.

J’avais des copines dans le passé, pour essayer de faire croire à tous mes potes que j’étais hétéro, mais c’était juste une énorme dissimulation. A l’école, les gens me demandaient même : “Tu es sûr que tu n’es pas gay ?”. Et je répondrais “non, je ne le suis pas”.

Je n’étais pas prêt et c’était un combat mais je ne veux plus mentir.

Pendant longtemps, j’ai pensé que je devrais cacher ma vérité parce que je voulais être, et maintenant je le suis, un footballeur professionnel. Je me suis demandé si je devais attendre d’avoir pris ma retraite pour sortir. Aucun autre joueur du jeu professionnel ici n’est sorti.

Cependant, je savais que cela conduirait à mentir longtemps et à ne pas pouvoir être moi-même ou mener la vie que je voulais.

Depuis que j’ai fait mon coming out auprès de ma famille, de mon club et de mes coéquipiers, cette période de réflexion excessive et le stress qu’elle engendrait ont disparu. Cela avait un impact sur ma santé mentale. Maintenant, je suis juste confiant et heureux d’être moi-même enfin.

J’en ai d’abord parlé à ma mère et à ma sœur, avec qui je vis. “Ouais, nous le savions déjà”, c’est ainsi qu’ils ont réagi.

Ensuite, nous l’avons dit à toute ma famille et à ce moment-là, j’ai eu très peur parce que je ne savais pas comment l’ancienne génération pourrait réagir.

Je n’avais pas besoin de m’inquiéter. J’ai reçu tellement de messages disant “nous sommes fiers et nous sommes solidaires”. C’était incroyable. Je n’aurais pas pu souhaiter que ça se passe mieux.

Le jour après que j’en ai parlé à ma mère et à ma sœur, nous avons joué à Accrington [in an under-18s fixture] et j’ai marqué quatre buts, donc cela montre à quel point un poids sur les épaules et quel énorme soulagement c’était.

Et Blackpool a été absolument incroyable aussi. Je suis avec eux tous les jours et je me sentais en sécurité. Mes coéquipiers m’ont tous tellement soutenu et tout le monde m’a soutenu. Ils ont posé des tonnes de questions, ils ont tous été intrigués et leur réaction a été brillante. C’est la meilleure chose que j’aurais pu demander.

Bien sûr, tout le monde était en quelque sorte choqué et ils demandaient pourquoi je ne leur avais pas dit plus tôt. C’était une excellente réaction car cela montrait à quel point ils se souciaient de nous.

Le capitaine était l’une des principales personnes à qui j’ai parlé et il m’a aussi posé plein de questions. À la fin, il a juste dit: “Je suis tellement fier de toi”. Cela signifiait tellement.

J’aime quand les gens posent des questions. Je veux juste que tout sorte et que les gens entendent mon histoire.

Jake a fait ses débuts professionnels contre Peterborough dans le championnat en mai





Ça a été une année assez folle. J’ai 17 ans. J’ai signé un contrat professionnel. J’ai marqué 30 buts cette saison et je viens de faire mes débuts en équipe première dans le Championnat, sortant du banc contre Peterborough.

Et maintenant j’ai décidé de sortir.

Tout s’est passé en même temps, mais il se sent bien. Quand cette saison a commencé, je voulais juste faire mes preuves en tant que joueur. Je pense que j’ai. C’était donc la dernière chose dans ma tête que je savais que je devais faire. Maintenant, c’est sorti, et les gens le savent. Maintenant je peux juste vivre ma vie comme je veux et tu sais quoi ? C’était incroyable.

Le sujet d’être gay, ou bi ou queer dans le football masculin est toujours un tabou. Je pense que cela se résume à la façon dont beaucoup de footballeurs veulent être connus pour leur masculinité. Et les gens voient être gay comme une faiblesse, une raison pour laquelle on peut être harcelé sur le terrain de football.

Jake a rejoint l’académie de Blackpool à l’âge de 7 ans (Crédit : Blackpool FC)





Bien sûr, je suis conscient qu’il y aura une réaction à cela et que certaines d’entre elles seront homophobes, peut-être dans un stade et sur les réseaux sociaux.

C’est une chose facile à cibler pour les gens. La façon dont je vois les choses, c’est que je joue au football et qu’ils me crient des trucs, mais ils paient pour me regarder jouer au football et je vis ma vie et j’en tire de l’argent. Alors criez ce que vous voulez, ça ne changera rien.

Je n’empêcherai pas les gens de dire ce genre de choses, j’ai juste besoin d’apprendre à ne pas le laisser m’affecter.

J’espère qu’en sortant, je peux être un modèle, pour aider les autres à sortir s’ils le souhaitent. Je n’ai que 17 ans mais je sais clairement que c’est ce que je veux faire et si, en faisant mon coming-out, d’autres personnes me regardent et pensent qu’elles peuvent peut-être le faire aussi, ce serait génial.

S’ils pensent que ce gamin est assez courageux pour le faire, je pourrai le faire aussi.

Je déteste savoir que les gens sont dans la même situation que moi. Je pense que si un footballeur de Premier League sort, ce serait tout simplement incroyable. J’ai l’impression que j’aurais fait mon travail et inspiré quelqu’un d’autre à le faire. Je veux juste que ça monte à partir d’ici. Nous ne devrions pas être là où nous sommes en ce moment.

Je sais que chaque situation est différente et qu’il y a beaucoup de facteurs différents à prendre en compte par les autres qui les effrayeront beaucoup, surtout dans le football.

Et si vous pensez que vous êtes prêt, alors parlez aux gens. Je sais que c’est une chose si difficile à faire, c’était une chose difficile à faire pour moi, mais parlez simplement aux personnes les plus proches autour de vous, vous obtiendrez le soutien dont vous avez besoin.

Jake Daniels a publié une lettre ouverte sur le site Web de Blackpool. En savoir plus ici.

Comment Jake a conduit son histoire

Le journaliste de Sky Sports News, Tim Thornton :

“J’ai été approché par les représentants de Jake au début de l’année après qu’il ait décidé qu’il voulait sortir publiquement. J’ai rencontré Jake, son agent et sa mère à Blackpool et nous avons discuté de ce à quoi pourrait ressembler une feuille de route pour partager ses nouvelles. .

“Depuis lors, c’est un processus conduit par Jake et son désir d’aider les autres. Tout au long, il a eu tout le temps dont il a besoin pour réfléchir, sans aucune pression extérieure. Il a continué à nous dire tout, avec une clarté absolue, qu’il arriverait à destination et qu’il serait fidèle à lui-même.”

“Une inspiration pour les gens du monde entier”

FC Blackpool : “Le Blackpool Football Club a travaillé en étroite collaboration avec Stonewall et les organisations de football concernées pour soutenir Jake et est incroyablement fier qu’il ait atteint un stade où il est habilité à s’exprimer à la fois sur et en dehors du terrain.

“Il est vital que nous fassions tous la promotion d’un environnement où les gens se sentent à l’aise d’être eux-mêmes, et que le football ouvre la voie à l’élimination de toute forme de discrimination et de préjugés.”

L’association des footballeurs professionnels: “Nous sommes extrêmement fiers de Jake et avons travaillé avec lui et son club. Il a le soutien total de tout le monde à la PFA.”

Trevor Birch, directeur général de l’EFL : “S’exprimer publiquement dans le football professionnel aura demandé beaucoup de courage et j’ai une grande admiration pour la décision de Jake Daniels de le faire. Cela servira sans aucun doute d’inspiration pour les gens du monde entier et Jake a le plein soutien de l’EFL.

“En tant que sport national, le football a un rôle énorme à jouer alors que nous cherchons à promouvoir l’égalité sous toutes ses formes. Nous espérons que ce moment nous aidera à avancer vers une époque où la représentation LGBTQ+ à tous les niveaux du jeu professionnel masculin est la norme.

Football contre homophobie : “Football v Homophobia tient à féliciter Jake d’avoir franchi cette étape pour partager son identité authentique dans le football professionnel masculin, en particulier à un si jeune âge.

“Il y a déjà eu des joueurs qui estimaient qu’ils n’avaient pas leur place dans le jeu en tant qu’homosexuels au cours de leur carrière de joueur, mais Jake montre au monde que vous pouvez être vous-même.

“Nous espérons que le football se joindra à nous pour célébrer la nouvelle de Jake et prendra des mesures proactives pour s’assurer qu’il reçoit le soutien qu’il mérite, de la part des joueurs, des fans, des clubs et des autorités du football.”

Avez-vous été touché par cette histoire ?

