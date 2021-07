Jake Cornish de Love Island lève les sourcils avec sa position sexuelle préférée – mais Liberty Poole n’en a jamais entendu parler

Jake Cornish de LOVE Island a fait rougir les téléspectateurs après avoir dit à Liberty Poole sa position sexuelle préférée.

Jake, 24 ans, a fait la confession coquine en discutant avec Liberty, 21 ans, dans le dernier volet de l’émission de téléréalité ITV2.

5 Jake Cornish a confié à Liberty Poole sa position sexuelle préférée Crédit : ITV

5 Liberty a admis qu’elle n’en avait jamais entendu parler Crédit : ITV

Liberty a demandé à Jake quelle était sa position préférée et il a répondu: « Ahhh, j’aime les ciseaux. »

Perplexe, la serveuse de Nando Liberty a avoué qu’elle ne connaissait pas cette position, en lui disant: « C’est quoi les ciseaux déjà? Je pense à celui où tes jambes sont sur les épaules? »

Faisant un mouvement de ciseaux avec ses doigts, il a répondu : « Non, vous devez penser aux « ciseaux » comme ça… »

Alors qu’il continuait à expliquer, Liberty a admis: « Je ne peux pas mentir, je n’ai jamais fait ça auparavant. »

5 Le couple a partagé une conversation coquine à l’extérieur de la villa Crédit : ITV

5 Liberty a dit à Jake qu’elle était confuse quant à la position

Jake a répondu avec insolence : « Eh bien, il y a une première pour tout, tu sais ! »

Liberty, quant à elle, a déclaré à l’ingénieur des eaux Jake que sa position préférée était « Doggy ».

Le couple a ensuite partagé un baiser, bien qu’il ait été légèrement gâché par Jake qui brise le vent à la fin du baiser.

5 La serveuse Nandos a avoué être une fan de Doggy

Jake et Liberty se sont associés lors de la soirée de lancement de Love Island cette année et avaient été désignés comme le couple le plus fort.

Mais bien qu’il ait dit que ses yeux « l’attiraient », il semble que leur romance soit sur le point de s’effondrer.

Plus tard dans l’émission de jeudi soir, Jake semble prêt à avouer qu’il n’a finalement aucun sentiment pour Liberty.