Jake Bugg se demande s’il obtiendrait un contrat d’enregistrement maintenant

À seulement 30 ans, l’auteur-compositeur-interprète de Nottingham, Jake Bugg, a sorti son sixième album studio, Une distraction des temps modernes. Nous avons rencontré l’auteur-compositeur-interprète pour réfléchir à sa carrière mouvementée, à la façon dont il considère l’Irlande comme un « pays plein de mélomanes » et pourquoi il se demande s’il obtiendrait un contrat d’enregistrement dans le climat actuel.

Une distraction des temps modernesle sixième album studio de Jake Bugg, retrouve l’auteur-compositeur-interprète de Nottingham dans une forme rare. Enflammé, vivant et d’une immédiateté indéniable, le disque s’attaque aux inégalités sociétales, mettant en lumière les injustices qu’il a vues tout autour de lui.

Parler à Divertissement RTÉ après une apparition pleine d’entrain au festival de musique Sea Sessions à Bundoran Co. Donegal (« C’était l’un des endroits les plus époustouflants que j’ai jamais vu, ça ressemblait juste à la toile de fond d’un film, ça n’avait pas l’air réel ! » ) au cours de l’été, Bugg, qui avait dans le passé la réputation d’être quelque peu réticent lors des interviews, s’est montré chaleureux, accueillant et enthousiaste à l’idée de discuter de son nouveau disque lorsque nous nous sommes rencontrés dans les bureaux plutôt chics de Sony Music à Dublin 4.

Il a décrit le processus de création de l’album, produit par Metrophonic aux Metrophonic Studios à Londres, comme « vraiment génial ».

« Nous partageons tous un goût musical similaire, ce qui rend toujours les choses un peu plus faciles et ils m’ont tout simplement compris, ainsi que le genre de choses que j’aime faire. Nous y avons consacré beaucoup de temps et travaillé, mais je Je suis très content du résultat », a-t-il partagé.

La sortie du disque a été précédée par les singles accrocheurs et percutants aux paroles Pays des zombies et Toutes sortes de personnes. Développant le thème de l’album, Bugg a déclaré : « Je suppose que d’une certaine manière, c’est une sorte de concept [album]soulignant de nombreuses injustices sociales de ce qui se passe actuellement et les moments difficiles que traversent les gens.

« Les gens pourraient penser que c’est facile pour moi de le dire, mais cela affecte beaucoup de gens que je connais et cela me rend assez frustré et en colère. Et j’ai pensé qu’il était important de souligner certaines de ces choses dans cet album. »

Bien qu’il soit clairement fier de son nouvel album, ce qui, selon lui, ne peut pas être dit de tous ses albums, il ressent toujours un sentiment d’appréhension qui devient « parfois un peu écrasant ».

« C’est drôle, il y a un ou deux disques que je n’aime pas particulièrement dans mon propre catalogue », dit-il franchement. « Mais à ce moment-là, on pense toujours que c’est la meilleure chose qui soit, puis ça sort et les critiques sortent ! »

« Mais tu sais, ça va », a-t-il ajouté. « [I’m] nerveux mais excité.

Jake Bugg a voulu mettre en avant « les moments difficiles que traversent les gens » dans son nouvel album

Ce n’est pas son premier rodéo. Bugg travaille dans l’industrie musicale depuis l’âge de 17 ans seulement, après avoir été sélectionné pour se produire sur la scène d’introduction de la BBC à Glastonbury en 2011. Il a ensuite été signé par Mercury Records, même si c’est sa mère qui a pris la plume.

« Ma mère a dû signer le [record] affaire parce que je n’avais pas 18 ans. Elle a commencé à s’énerver. Je me suis dit ‘Ne t’énerve pas maintenant, mets ce stylo sur ce papier !' », a-t-il ri.

Lorsqu’on lui a demandé si sa mère était fière de ses exploits, Bugg a répondu avec un sourire : « Oui. Elle insiste toujours pour acheter le disque. Elle ne me laisse jamais lui en donner un ! »

Son premier album éponyme acclamé a suivi en octobre 2012 et s’est classé n°1 des charts britanniques et n°3 des charts irlandais. Depuis, il est occupé à faire de la musique et à faire des tournées.

Les 12 dernières années ont été « incroyables », malgré quelques hauts et bas dans l’industrie.

Bugg a fait irruption dans l’industrie musicale à 17 ans lorsqu’il a joué sur la scène d’introduction de la BBC à Glastonbury.

« Cela peut être un travail difficile, mais vous devez vous rappeler ce que vous pourriez faire d’autre. Une fois que vous vous rappelez d’avoir une certaine perspective, alors tout va bien. Mais oui, ça a été fou », a-t-il déclaré.

« J’ai eu la chance de travailler avec des gens formidables et de tourner avec certains de mes artistes préférés en grandissant. Tout n’a pas été génial. Il y a encore eu quelques points négatifs, mais cela fait partie du voyage et c’est ce qui rend le des sommets encore plus mémorables.

L’industrie de la musique est un endroit très différent de celui de ses débuts.

« Pour être honnête, je me demande si, dans le climat actuel, je pourrais même décrocher un contrat d’enregistrement », a-t-il fait remarquer.

« Les gens achetaient encore des CD lorsque j’ai sorti mon premier disque ! Cela a tellement changé. Vous savez, c’est drôle – il y a plus de musique que jamais, mais le marché étant tellement saturé – il est assez difficile pour beaucoup d’artistes d’avoir les opportunités que cela représente. jours. »

Le célèbre musicien discret mais franc ne s’est pas mordu la langue lorsqu’il s’agissait de donner son avis sur les réseaux sociaux, qui jouent un rôle si important dans la promotion d’un artiste de nos jours.

« Je le redoute, pour être honnête. La direction a essayé de trouver des solutions de contournement, en essayant d’amener les gens à nous suivre, mais ce n’est pas pour moi.

« Vous avez toujours l’impression de devoir constamment ne rien faire de stupide », a-t-il ri.

« Tous mes artistes préférés que j’ai adorés en grandissant, il n’y avait rien de ce genre de choses. C’est drôle parce que, vous savez, je n’aime pas qu’on leur prête attention.

« Vous montez sur scène et chantez devant des gens, mais je le fais parce que j’aime la musique. C’est assez d’attention pour moi sans la partie réseaux sociaux. »

Il a déclaré de manière révélatrice plus tard dans l’interview : « Mon rêve serait que tout le monde connaisse les chansons et ne me connaisse pas. »

Malgré sa légère allergie à la promotion sur les réseaux sociaux, il adore rencontrer ses fans dans la vraie vie.

« Je trouve que c’est une source d’inspiration de rencontrer les fans après [gigs]. Quand quelqu’un vous dit à quel point vous avez affecté sa vie… Parfois, je n’arrive pas à croire que mes paroles puissent avoir un impact sur les gens. Cela m’épate toujours, ça ne vieillit jamais », a-t-il déclaré.

Jake Bugg : « Pour être honnête, je me demande si, dans le climat actuel, je pourrais même décrocher un contrat d’enregistrement »

Les tournées sont un autre aspect de son travail qui ne s’est pas détérioré pour lui.

« Parce que j’ai grandi dans un HLM, et je n’ai quitté l’Angleterre qu’à l’âge de 17 ans et c’était juste pour aller en Écosse et c’était excitant pour moi !

« Pour voir le monde faire ce que vous aimez, j’en aime chaque minute. »

Il est extrêmement reconnaissant d’être de nouveau sur la route après les années de confinement de la pandémie.

« Je pense qu’avec le COVID, avoir ces deux années de repos nous a fait réaliser à quel point cela nous manquait et à quel point nous étions excités de reprendre la route », a-t-il déclaré. « Nous avons adoré chaque minute des dernières tournées. »

Le chanteur aime se produire devant ses fans irlandais, après avoir joué plusieurs dates ici au cours de l’été. Il devrait revenir pour un concert au Stade National en novembre.

« Le public a été absolument génial. On peut dire que c’est un pays rempli de mélomanes », s’est-il enthousiasmé. « Il y a tellement de bonne musique partout. Ils vont au pub local et il pourrait y avoir un super groupe qui y joue.

« Le public a juste été excellent sur ce coup-là, tellement respectueux, mais très animé. »

Les artistes irlandais l’inspirent depuis qu’il est petit.

« Il y avait beaucoup de Fureys et de Dubliners qui jouaient dans notre foyer, donc j’ai toujours été un grand fan. J’étais également dans la même émission de Jules Holland que les Dubliners, donc c’était absolument génial de voir ces gars », a-t-il déclaré.

Et après avoir fait irruption dans l’industrie en tant que jeune un peu téméraire qui a eu une dispute publique avec One Direction, y a-t-il quelque chose qu’il aimerait dire à son jeune moi ?

« Je pense que je n’aurais probablement pas dû en dire autant, comme ce que j’ai fait à propos de certains groupes pop ou quelque chose comme ça. Mais c’est drôle, je pense que les gens oublient parfois que j’étais un jeune de 17 ans venant d’une cité municipale », dit-il.

« Ils vont me demander ce que je pense de la musique pop… Mais oui, je veux dire, j’aurais probablement dû garder la bouche fermée. Un peu. »

Une distraction des temps modernes est maintenant disponible et Jake Bugg devrait jouer au National Stadium de Dublin le 21 novembre.