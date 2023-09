Jake Bongiovi maquille Millie Bobby Brown dans une nouvelle vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : John Nacion/NurPhoto/Shutterstock

Millie Bobby Brunle fiancé, Jake Bongiovi, a montré ses talents de cosmétique en se maquillant dans une nouvelle vidéo.

« Aujourd’hui, on m’a demandé de maquiller Millie, ce que je suis très excité de faire », a déclaré la native du New Jersey, 21 ans, dans un clip YouTube publié le jeudi 7 septembre. « C’est une première pour moi – mettre son maquillage. Nous allons voir ce qui se passe.

Dans la vidéo, le Choses étranges L’actrice de 19 ans avait un visage frais tandis que Jake essayait de déterminer avec quel produit de beauté commencer. Ils ont ensuite répondu à des questions sur leur vie amoureuse pendant qu’il appliquait un crayon à sourcils sur le visage de Millie.

Tout en répondant à la première question sur la façon dont ils se sont rencontrés, Jake a répondu : « Nous nous sommes rencontrés – comme je pense étrangement que certaines personnes le savent – ​​via les réseaux sociaux. [media]. Nous nous sommes rencontrés via Instagram.

Après avoir tenté d’améliorer les sourcils de Millie, il a choisi de réessayer le processus pour créer un look amélioré et plus fin.

« Alors, quelle a été ta première impression de moi? » le Godzilla contre. Kong la star a demandé à son fiancé. Il a ensuite rappelé à quel point il avait été « surpris » après avoir rencontré Millie en personne.

« Quand nous nous sommes rencontrés, et que vous et moi étions à l’aéroport, je pense que j’ai été surpris parce que ce que les gens ne comprennent pas, c’est – c’est tellement une chose de la génération Z – c’est que lorsque vous rencontrez quelqu’un en ligne, vous Je n’ai pas de jauge pour leur personne physique », a expliqué Jake.

Le duo s’est ensuite de nouveau laissé distraire par le maquillage de Millie, alors que Jake se préparait à appliquer son fond de teint. Mais quand est venu le temps de mettre de la poudre bronzante sur ses pommettes, l’acteur en a appliqué un peu trop juste après avoir passé le pinceau sur son visage. À la fin de la vidéo, Jake avait appliqué une grande quantité d’eye-liner sur Millie, plaisantant en disant qu’il se sentait « accompli ». Néanmoins, le duo a partagé quelques rires et un baiser.

Millie et Jake sont rapidement devenus un couple préféré des fans après avoir commencé à se fréquenter en 2021. Moins de deux ans plus tard, le couple s’est fiancé.

« Je t’aime depuis trois étés maintenant, chérie, je les veux tous », a légendé la candidate aux Emmy Awards sur Instagram plus tôt cette année, en référence aux paroles de Taylor SwiftLe single « Lover ». Sur la photo, elle a souri à l’appareil photo et a subtilement montré sa bague de fiançailles pendant que Jake l’enroulait dans ses bras. Le fils du rockeur Jon Bon Jovi a même commenté le message de Millie en écrivant « Forever ».