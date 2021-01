PHOENIX – L’homme qui soutient QAnon qui a brièvement pris l’estrade lors de l’assaut du Capitole américain – tout en portant un chapeau de fourrure surmonté de cornes de buffle et brandissant une lance – a été arrêté, a annoncé samedi le ministère de la Justice.

Jake Angeli, de Phoenix, figurait sur la liste des personnes que la police métropolitaine de Washington DC a déclaré vouloir l’aide du public pour trouver après le siège meurtrier du bâtiment du Capitole mercredi par les partisans du président Donald Trump.

Angeli a été accusé d’avoir sciemment pénétré ou demeuré dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, ainsi que d’une entrée violente et d’une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Il a été placé en garde à vue samedi matin à Phoenix, selon le ministère de la Justice. Il devrait comparaître pour la première fois devant un tribunal fédéral la semaine prochaine à Phoenix, a déclaré un porte-parole de la justice à The Arizona Republic.

Il faisait partie des trois hommes inculpés samedi devant un tribunal fédéral en lien avec les émeutes.

Des dizaines chargésau siège du Capitole, y compris un homme portant le lutrin de Pelosi

Dans un exposé des faits, déposé pour obtenir un mandat d’arrêt contre Angeli, un agent spécial de la police du Capitole a déclaré qu’il était capable d’identifier Angeli grâce à sa «tenue unique et ses tatouages ​​étendus couvrant ses bras et le côté gauche de son torse.

Angeli, selon l’exposé des faits, a appelé le FBI de son propre chef jeudi et a confirmé qu’il était la personne qui était brièvement sur l’estrade du Sénat américain.

Angeli a déclaré au FBI qu’il était venu à DC « dans le cadre d’un effort de groupe, avec d’autres » patriotes « de l’Arizona, à la demande du président que tous les » patriotes « viennent à DC le 6 janvier 2021 », indique le communiqué .

L’affidavit et le mandat d’arrêt ont été signés vendredi par un magistrat juge.

Le communiqué du ministère de la Justice indiquait qu’Angeli était l’homme vu dans une large couverture médiatique « vêtu de cornes, d’une coiffe en peau d’ours, d’une peinture faciale rouge, blanche et bleue, d’un pantalon torse nu et beige. Cet individu portait une lance d’environ 1,80 mètre de long. avec un drapeau américain attaché juste en dessous de la lame « , selon le ministère de la Justice.

Le ministère de la Justice l’a identifié comme «Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, de l’Arizona».

Mises à jour de l’émeute du Capitole samedi:Le FBI à la recherche d’un homme au Sénat avec des liens zippés et un équipement tactique

Bien qu’il se soit identifié publiquement comme Angeli, les archives judiciaires montrent qu’il a demandé que son nom soit légalement changé en Jacob Anthony Angeli Chansley en 2005.

Dans la requête au tribunal, il a écrit: «Je veux que mon nom de famille soit celui de mon beau-père, mon père. Je n’ai pas été légalement adoptée par mon beau-père alors que j’étais mineure. Il a dit qu’Angeli était le nom de famille de sa mère.

Derrick Evans, un membre récemment élu de la Chambre des délégués de Virginie-Occidentale, et Adam Johnson de Floride, qui a été photographié portant le lutrin de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi mercredi, ont également été inculpés samedi.

Angeli était reconnaissable aux Arizoniens dès que les images du raid du Capitole ont émergé. Au cours des deux dernières années, il était apparu dans un costume similaire, devenant un incontournable des rassemblements politiques, des marches et des manifestations. Outre sa tenue attirante, Angeli avait une voix retentissante qui, sans besoin d’amplification, pouvait être facilement entendue parmi la foule.

Angeli, atteint sur son téléphone portable la nuit de l’invasion du Capitole, a refusé une interview avec The Arizona Republic, mécontent de son portrait dans les histoires et vidéos précédentes.

Cependant, il s’est entretenu avec NBC News jeudi, alors qu’il commençait son voyage de retour en Arizona.

« C’était vraiment gros »: Des groupes extrémistes d’extrême droite utilisent l’attaque du Capitole pour recruter de nouveaux membres

Angeli a déclaré à NBC News qu’il pensait que la journée était un succès politique. « Le fait que nous ayons eu un groupe de nos traîtres au bureau se sont accroupis, mis leurs masques à gaz et se réfugier dans leur bunker souterrain », a-t-il déclaré. « Je considère que c’est une victoire. »

Il a également déclaré qu’il n’avait rien fait de mal en entrant dans le Capitole américain. «J’ai franchi une porte ouverte, mec,» dit-il.

Des photos ont montré Angeli, à un moment donné, assumant l’estrade du Sénat américain. C’était le même endroit où le vice-président Mike Pence s’était tenu plus tôt dans la journée pour présider la session conjointe du Congrès qui devait certifier l’élection de Joe Biden.

Cette session a été retardée d’environ six heures alors que les sénateurs et les représentants ont été poussés hors des salles et mis en sécurité.

Angeli est devenue l’une des dizaines de personnes arrêtées et inculpées des événements de cette journée.

Lors d’une conférence téléphonique avec des responsables fédéraux le vendredi 8 janvier, Steven D’Antuono, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à Washington, a déclaré: «Juste parce que vous avez quitté la région de DC, vous pouvez toujours vous attendre à un coup sur votre porte si nous découvrons que vous avez participé à l’activité criminelle du Capitole.

Officier de police du Capitole Brian Sicknick décédé après une émeute pro-Trump était un vétéran et un critique de guerre

La République a interviewé Angeli en 2020 dans le cadre d’une série d’histoires et d’un mini-documentaire sur le mouvement Patriot en Arizona, la droite de plus en plus puissante du parti républicain. Certains adhérents ont promu les théories du complot, y compris l’idée sans fondement de QAnon.

Angeli vivait à Phoenix, mais ce qu’il faisait dans la vie n’était pas clair.

Il a été répertorié sur une page Web pour un acteur de voix off à embaucher. Il a également vendu des cours en ligne sur les études chamaniques. Il a dit qu’il s’était également porté volontaire pour une organisation artistique à Phoenix qui travaillait avec des jeunes à risque.

Quelques jours par semaine – lorsque l’esprit l’a ému, Angeli a déclaré à la République dans une interview en 2020 – il se tenait seul devant le capitole de l’État de l’Arizona et criait des diatribes sur les bâtiments, que la législature soit en session ou non.

Au cours de la campagne 2020, Angeli était à presque toutes les manifestations, rassemblements ou manifestations dans la région de Phoenix. Après le jour du scrutin, Angeli faisait partie de la foule qui a protesté devant le siège des élections alors que le décompte se poursuivait à l’intérieur. Il semblait jouer un rôle de chef de file, étant souvent l’un des conférenciers en vedette.

Angeli portait généralement une pancarte en carton qui avait l’air intentionnellement altérée. Il disait: Q m’a envoyé.

C’était une référence à la théorie du complot QAnon qu’Angeli croyait et souhaitait partager avec les autres.

Comment QAnon et d’autres forces obscures radicalisent les Américains

QAnon est une vaste théorie du complot. Mais sa croyance centrale est la suivante: un fonctionnaire du gouvernement avec l’autorisation top-secrète «Q» a publié de manière anonyme des indices cryptiques sur des enquêtes secrètes menées par Trump sur une cabale d’élites «d’État profond» qui contrôlait un réseau de trafic sexuel d’enfants.

Angeli a déclaré que ses recherches sur les groupes secrets qui, selon lui, contrôlent le monde – Illuminati, Commission trilatérale et groupe Bilderberg, entre autres – ont précédé la montée du mouvement QAnon.

«Quand vous faites vraiment assez de recherche», dit-il, «tout est lié.»

Anne Ryman a contribué à ce rapport.