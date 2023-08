Jakarta ordonne aux fonctionnaires de travailler à domicile pour améliorer la qualité de l’air

Li Zhiquan/Service de presse chinois/VCG via Getty Images

La moitié des employés publics de la capitale indonésienne Jakarta ont été invités à travailler à domicile dans le cadre d’un essai visant à améliorer la qualité de l’air.

Jakarta et ses villes environnantes ont récemment dépassé d’autres villes fortement polluées comme Riyad, Doha et Lahore.

Les militants attribuent les niveaux élevés de smog toxique à des groupes d’usines et de centrales électriques au charbon près de la capitale.

Des milliers d’employés publics de la capitale indonésienne, soit la moitié de ses fonctionnaires, ont été invités à travailler à domicile à partir de lundi dans le cadre d’un essai de deux mois visant à améliorer la qualité de l’air dans la ville, selon un avis du gouvernement.

Jakarta et ses villes environnantes forment une mégalopole d’environ 30 millions d’habitants, et sa concentration atmosphérique de minuscules particules connues sous le nom de PM 2,5 a récemment dépassé d’autres villes fortement polluées telles que Riyad, Doha et Lahore.

Les militants accusent les niveaux élevés de smog toxique des groupes d’usines et de centrales électriques au charbon près de la capitale, mais le gouvernement a rejeté ces allégations, arguant que la récente aggravation de la pollution atmosphérique à Jakarta était principalement due aux conditions météorologiques et à la circulation.

L’avis officiel, dont une copie a été vue par l’AFP, indique que le programme de travail à domicile était lié aux efforts visant à réduire les embouteillages dans la ville lors du sommet de l’ASEAN le mois prochain ainsi qu’à « diminuer les niveaux de pollution de l’air à Jakarta ». « .

Il a ordonné à 50% des fonctionnaires employés par l’administration de Jakarta de travailler à domicile entre le 21 août et le 21 octobre, et a déclaré que jusqu’à 75% des employés du gouvernement de la capitale travailleraient à domicile lors du sommet de l’ASEAN du 4 au 7 septembre.

Jakarta employait environ 50 000 fonctionnaires en juillet, selon l’agence régionale de la fonction publique.

Le gouverneur par intérim de Jakarta, Heru Budi Hartono, a déclaré aux journalistes dimanche que les gouvernements locaux des villes satellites entourant Jakarta envisageaient également des arrangements similaires de travail à domicile pour les fonctionnaires, bien que pour une période plus courte.

Le gouvernement de Jakarta surveillera la mise en œuvre de la politique et pourrait l’abandonner plus tôt que prévu si elle est jugée infructueuse, a-t-il ajouté.

« Si c’est efficace, alors je dois faire rapport au ministère de l’Intérieur », a déclaré Hartono.

« Si avant le 21 octobre, ce n’était pas efficace, par exemple, les fonctionnaires qui travaillent à domicile ne sont pas disciplinés, je reviendrai (sur la politique). »

Le programme d’essai est l’une des nombreuses mesures gouvernementales visant à améliorer la qualité de l’air à Jakarta.

Dans une publication sur Instagram la semaine dernière, le ministre chargé de la coordination des affaires maritimes et de l’investissement, Luhut Pandjaitan, a déclaré que les politiques de contrôle des émissions du gouvernement incluaient la concentration sur les secteurs industriels et de la production d’électricité.

« Afin de contrôler les émissions, nous exigerons des industries qu’elles utilisent des ‘épurateurs’ et qu’elles coupent les centrales électriques au charbon. Nous mettrons également en œuvre une extension et un resserrement des tests d’émissions des véhicules à court terme », a déclaré Pandjaitan.

Les émissions des véhicules représentent 44% de la pollution de l’air à Jakarta, suivies par l’industrie de l’énergie avec 31% et la fabrication avec 10%, selon des responsables.

Les pics des niveaux de PM2,5 en août étaient si importants que Jakarta a dépassé le classement en direct de la société suisse IQAir sur la pollution de l’air dans les grandes villes au moins une fois par jour pendant quatre jours consécutifs.