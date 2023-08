Jakarta désignée ville la plus polluée du monde : pendant la saison sèche, les véhicules motorisés jouent un rôle important dans la mauvaise qualité de l’air

La saison sèche et les véhicules motorisés sont les principales causes de la pollution de l’air à Jakarta, ont déclaré vendredi les autorités indonésiennes, après qu’une entreprise suisse de technologie de la qualité de l’air a désigné la ville comme la plus polluée au monde.

Une épaisse fumée et un ciel gris apparaissent chaque matin depuis quelques mois à Jakarta, la capitale du quatrième pays le plus peuplé du monde.

Jakarta est régulièrement en tête des listes des villes les plus polluées au monde, plus récemment dans un classement d’IQAir, basé en Suisse.

« En fait, l’état de la qualité de l’air à Jakarta tout au long de 2023 a beaucoup fluctué », a déclaré Asep Kuswanto, chef de l’Agence pour l’environnement de Jakarta lors d’une conférence vendredi.

L’Indonésie est maintenant dans la saison sèche, qui s’étend de juillet à septembre, lorsque la pollution atmosphérique culminera. La qualité de l’air dans la grande région de Jakarta se détériore car elle est affectée par l’air sec de l’est du pays.

L’utilisation de véhicules motorisés est également un facteur important. Les données du ministère de l’Environnement et des Forêts indiquent que 44 % de la pollution de l’air provient des transports, contre 31 % de l’industrie.

Les rues de Jakarta sont encombrées de véhicules inefficaces et polluants, en particulier les motos. Les normes d’entretien sont médiocres et rarement appliquées. Le manque de transports en commun signifie que la plupart des gens dépendent de véhicules privés, qui peuvent être bloqués dans la circulation pendant des heures d’affilée.

La ville de Jakarta abrite plus de 11 millions de personnes, avec un total de 30 millions dans la grande région métropolitaine. La pollution de l’air est devenue un problème sensible, des millions de personnes se rendant quotidiennement dans la ville à partir de communautés satellites.

En 2021, un tribunal indonésien a jugé que le président Joko Widodo et six autres hauts responsables avaient négligé le droit des citoyens à un air pur et leur a ordonné d’améliorer la mauvaise qualité de l’air dans la capitale.

Les cas de maladies respiratoires que l’on croit liées à la pollution de l’air sont en augmentation. Le bureau de la santé de Jakarta a également reconnu qu’il y avait une augmentation des problèmes de santé causés par la pollution de l’air en 2023, par rapport à 2022.

« Il est augmenté par rapport à 2022. Et c’est presque la même condition que nous avons trouvée en 2019 et 2018, avant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Dwi Oktavia, responsable de la prévention et du contrôle des maladies à l’Agence de santé de Jakarta.

Afin d’éviter de nouvelles augmentations, « nous devrions utiliser activement les transports en commun et les vélos », a déclaré Oktavia.

Lundi, le président Widodo a reconnu que la pollution de l’air à Jakarta était un problème depuis des années. Déplacer la capitale de Jakarta à Nusantara, sur l’île de Bornéo, est l’une des solutions, a déclaré Widodo.

Proposé pour la première fois en 2019, le plan de Widodo pour déplacer la capitale impliquerait la construction de bâtiments gouvernementaux et de logements à partir de zéro autour du port maritime de Balikpapan, à environ 2 000 kilomètres au nord-est de Jakarta.

« Une solution consiste à réduire la charge sur Jakarta afin qu’une partie soit ensuite déplacée vers Nusantara. Et les transports en commun sont indispensables », a déclaré Widodo.