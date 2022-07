Jak Knight, humoriste et écrivain, mort à 28 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’humoriste et écrivain Jak Knight est décédé à 28 ans.

Le Hollywood Reporter a partagé que Knight est décédé à Los Angeles jeudi. Une cause de décès n’a pas été partagée pour le comédien.

“Les proches de Knight demandent que leur vie privée soit respectée pendant cette période extrêmement difficile”, a déclaré un représentant de Knight au point de vente.

La carrière de Knight décollait alors que sa récente production pour Peacock, “Bust Down”, a fait ses débuts en mars. Knight a co-créé, produit et joué dans la série.

Il a également écrit pour des émissions à succès telles que “Big Mouth” de Netflix et “Black-ish” d’ABC.

Ses pairs ont partagé leurs condoléances après l’annonce tragique de sa mort.

Comedy Central s’est rendu sur Twitter vendredi et a écrit : “Jak Knight était un comédien hystérique et honnête. Il nous manquera énormément.”

“Bust Down” de Peacock et Universal Television ont partagé une déclaration conjointe avec le Hollywood Reporter qui disait : “Nous sommes dévastés par le décès de Jak Knight”.

“C’était un brillant comédien, visionnaire et artiste et nous avons tous eu la chance de découvrir sa grandeur. Nos cœurs sont avec la famille, les amis et la communauté de Jak pendant cette période déchirante.”

Le comédien Eddie Della Siepe a qualifié Knight de “phénomène” dans un hommage Publication sur Twitter. “Un talent incroyable et surtout un gars formidable”, a-t-il ajouté.

Dans une interview de 2018 avec Respect, Knight a crédité Dave Chappelle pour avoir inspiré sa carrière dans la comédie. Cent pour cent des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais”, avait-il déclaré à l’époque.

Knight finira par ouvrir pour Chappelle en tant que l’un des humoristes à le rejoindre sur scène lors d’une tournée.

Au cours de cette même interview, Knight a détaillé l’écriture et la voix de DeVon dans la série à succès “Big Mouth”.

“Être écrivain est incroyable et être juste dans la pièce avec certaines des personnes les plus brillantes du monde, et je peux m’asseoir de l’autre côté de la table avec des gens comme Jordan Peele et Maya Rudolph”, a-t-il partagé. “C’est surréaliste mais c’est beaucoup de travail, de travail.”