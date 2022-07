Jak Knight, connu pour la série Netflix “Big Mouth”, décède à 28 ans

Jak Knight, un humoriste, écrivain et acteur qui a d’abord attiré l’attention en tant que doubleur et écrivain de la série animée Netflix “Big Mouth”, est décédé jeudi à Los Angeles. Il avait 28 ans.

Sa famille a confirmé sa mort samedi dans un rapport. La déclaration ne citait pas de cause.

M. Knight avait récemment terminé le tournage de “First Time Female Director”, un film écrit et réalisé par la comédienne Chelsea Peretti, dans le cadre d’un casting comprenant de nombreux autres comédiens.

Il apparaissait depuis mars avec ses collègues comédiens Chris Redd, Sam Jay et Langston Kerman dans la série Peacock “Bust Down”, une comédie sur un groupe d’amis travaillant dans un casino de l’Indiana, qu’il a également contribué à créer. Il a été nominé cette année pour un prix de la Writers Guild of America pour son travail sur le talk-show de HBO “Pause With Sam Jay”, pour lequel il était écrivain et producteur exécutif.