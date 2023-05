Jaiswal réalise un énorme exploit IPL, surpasse Gill et Samson dans la liste d’élite

Yashasvi Jaiswal a été l’un des meilleurs joueurs des Royals du Rajasthan dans la Premier League indienne (IPL) 2023 en cours et le jeune a ajouté une autre étape importante à son nom lors du match contre Sunrisers Hyderabad samedi. L’ouvreur gaucher a maintenant marqué 1000 points dans la compétition et il est devenu le deuxième plus jeune joueur de cricket à réaliser l’exploit. Dans une liste entièrement dominée par les Indiens, Rishabh Pant était le plus jeune à 20 ans 218 ans. Jaiswal avait 21 ans et 130 jours lorsqu’il a marqué sa 1000e course IPL avec Prithvi Shaw occupant la troisième place.

Jos Buttler et le capitaine Sanju Samson ont frappé pendant un demi-siècle alors que les Royals du Rajasthan ont accumulé 214 contre 2 contre Sunrisers Hyderabad lors de leur match de Premier League indienne.

Après un stand d’ouverture de 54 points avec Yashasvi Jaiswal (35), Buttler (95 sur 59 balles) a cousu 138 autres points avec Samson (66 pas sorti) en 13,3 overs pour diriger les Royals vers un gros total après avoir choisi de battre.

Buttler a raté un siècle bien mérité alors qu’il est sorti dans l’avant-dernière avec cinq points de court. Il a frappé 10 fours et quatre six lors de ses manches astucieuses.

Le coup invaincu de 38 balles de Samson était parsemé de quatre limites et de cinq six.

Les quilleurs de SRH ont semblé désemparés tout au long des manches avec tous des points saignants.

Les Royals ont pris un départ fulgurant, atteignant 61 pour un à la fin du jeu de puissance, grâce à un tir rapide de 35 sur seulement 18 balles du talentueux Jaiswal qui a poursuivi sa belle forme cette saison pour atteindre 1000 courses IPL.

Le jeune a frappé deux maximums contre Bhuvneshwar Kumar (4-0-44-1) et Marco Jansen (4-0-44-1) ainsi que cinq fours mais est tombé sur un doux renvoi de ce dernier quilleur au cinquième plus.

Jansen a extrait un rebond supplémentaire d’un hors-coup plus lent et Jaiswal a simplement envoyé le ballon entre les mains de T Natarajan.

Le rythme s’est poursuivi alors que l’équipe locale était à 107 contre 1 à mi-parcours avec un Samson punissant les quilleurs SRH et marquant ses cinquante premiers en six matches.

Samson a ciblé Mayank Markande pour un traitement spécial alors qu’il a frappé trois six imposants du malheureux quilleur au neuvième, ce qui a donné 21 points.

Buttler, qui était relativement calme au début de ses manches, a commencé à ouvrir les bras après s’être bien installé.

Le duo Buttler-Samson a maintenu le rythme au-dessus de 10 tout le temps, atteignant 150 au 15e alors que les quilleurs SRH devenaient de plus en plus désemparés sur la façon de rompre le partenariat.

Le duo Royals a continué à obtenir les six à chaque fois alors qu’il se lançait sur les quilleurs SRH après avoir jeté des bases solides. Les Royals ont ajouté 60 points sur les cinq derniers overs.

Samson a frappé deux autres six sur Markande au 16e, puis a atteint son troisième cinquante au 18e sur 33 balles.

Buttler était à court de cinq points sur cent dans l’avant-dernier avec Bhuvneshwar Kumar obtenant son cuir chevelu après un examen.

(Avec entrées PTI)