Jaismine Bags Bronze en boxe légère féminine

Jasmine (60 kg), a dû se contenter du bronze alors qu’elle s’est inclinée face à l’Anglaise Gemma Paige Richardson via un verdict partagé 2-3 en demi-finale de l’épreuve féminine de boxe poids léger à Birmingham.

Le grand pugiliste de l’Haryana avait fait irruption dans la demi-finale avec une victoire dominante sur Troy Garton de la Nouvelle-Zélande.

On s’attendait à ce qu’elle utilise ses avantages verticaux à son avantage, mais Richardson n’a donné à Jaismine ni le temps ni la place de s’installer dans le combat.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le champion du monde en titre Nikhat Zareen et Amit Panghal faisaient partie des trois boxeurs indiens qui sont entrés en finale.

Nikhat a fait irruption dans la finale des 50 kg femmes après avoir surclassé l’Anglaise Stubley Alfia Savannah 5-0. Panghal (51 kg) a également montré sa classe en atteignant sa deuxième finale consécutive du CWG.

Nitu Ghanghas (48 kg) est également restée en course pour l’or lors de sa première apparition.

Nikhat a commencé la demi-finale sur une note confiante et a dominé les trois tours pour sortir vainqueur du combat déséquilibré. Comme prévu, l’Indienne de 26 ans était en tête après le premier tour, les cinq juges l’ayant statué en sa faveur, et cela s’est déroulé dans le même sens lors des deux tours suivants.

Panghal, qui rivalise pour remporter le métal jaune après sa médaille d’argent lors de la dernière édition, est revenu de l’arrière pour battre un Patrick Chinyemba agressif de Zambie avec une victoire par décision unanime 5-0. Nitu, quant à elle, a prévalu sur la Canadienne Priyanka Dhillon en décrochant une victoire du RSC (Referee Stops Contest) dans la catégorie de poids minimum.

Telle était la confiance de Nitu, âgée de 21 ans, qu’elle a joué avec une garde ouverte, invitant son adversaire à frapper tout en utilisant ses coups droits et ses coups de poing combinés avec un grand effet. En fin de compte, l’arbitre a dû mettre fin au combat. Dans la poursuite de leurs premières médailles d’or, les deux boxeurs devront vaincre les adversaires locaux de Kiaran Macdonald (mouche masculine) et Demie-Jade Resztan (minimum féminin) lors de leurs finales respectives dimanche.

https://www.youtube.com/watch?v=ieq3MqAhA4Q” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

“Je sais que ce serait dur, il y aurait des acclamations pour lui mais je dois rester concentré. Je ne peux pas laisser passer cette fois », a déclaré à PTI un Panghal déterminé, qui a perdu contre un autre Britannique et champion olympique de Tokyo à Galal Yafai en 2018. Panghal, 26 ans, a été laissé sur le dos alors que son adversaire plus jeune et plus agressif a décroché un barrage de coups de poing sur le médaillé d’argent des championnats du monde.

En retard de 2-3 au départ, Panghal, qui cherchait à se fantôme des Jeux olympiques de Tokyo où il a fait une sortie au premier tour, a dû puiser profondément dans son réservoir d’expérience. Le champion des Jeux asiatiques a fait monter les enchères, décrochant des crochets et des jabs à volonté pour remporter la manche. Les trois dernières minutes ont été vivement disputées, les deux pugilistes essayant de laisser une impression, mais quatre des juges ont statué en faveur de Panghal.

“Il était agressif en attaque et j’ai dû tout donner et j’ai tout utilisé mes expériences pour rebondir dans les deux derniers tours. J’espère que j’obtiendrai de l’or cette fois », a déclaré Panghal.

Lire le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici