Jaire Alexander : la défense des Packers doit marquer et empêcher les adversaires de marquer

Carmen Vitali Journaliste NFC Nord

Après un match décousu de l’offensive des Packers qui les a vu échouer à capitaliser avec un entraînement gagnant après le Les pillards erreur d’entraîneur à Vegas lundi soir, il est douloureusement évident que les progrès ne sont pas linéaires pour l’offensive de Green Bay et leur jeune quart-arrière Jordan Love.

Les Packers ont récupéré le ballon, perdant quatre points, avec 1:56 à jouer. L’entraîneur-chef des Raiders, Josh McDaniels, avait inexplicablement choisi de marquer un long panier au quatrième essai et deux sur la ligne des 34 verges des Packers à la suite de l’avertissement de deux minutes. Chaque mesure de probabilité dit d’y aller, et ils ne l’ont pas fait. Le botteur Daniel Carlson, frère du botteur des Packers Anders Carlson, a raté le coup de pied, ou plutôt – il a rebondi sur le montant droit et Green Bay a pris le relais.

« Vous obtenez un autre arrêt et c’est comme si, bon sang, c’était destiné à nous de gagner », a déclaré le demi de coin Rasul Douglas. « Nous devons juste gagner. Mais nous ne l’avons pas fait. »

L’offensive de Love et des Packers semblait, au début, que cela pourrait être le moteur. Cela pourrait être la façon dont ils ont tout mis en place et reviennent, tout comme ils l’avaient fait plus tôt cette saison contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, où Green Bay a marqué 18 points sans réponse au quatrième quart pour gagner.

Love a frappé l’ailier rapproché recrue Luke Musgrave pour un parcours de sept verges pour commencer l’entraînement. Puis un autre sur huit yards deux jeux plus tard. L’amour et l’offensive ont obtenu deux premiers essais et ont atteint le Las Vegas 35. Deux passes incomplètes au premier et au deuxième essai l’ont fait troisième et 10. Il restait encore 51 secondes au compteur. Les Packers avaient encore un temps mort en banque.

Mais au lieu de se concentrer sur la création un jouer, l’Amour a essayé de faire le jouer. Il l’a lobé profondément, quelque chose sur lequel il n’avait pas eu beaucoup de succès toute la nuit, à la recherche du receveur large Christian Watson dans la zone des buts. Le ballon était un peu sous-lancé et le demi de coin des Raiders Amik Robertson était là pour repousser Love pour l’interception qui a scellé le match.

Pour aggraver les choses, c’était la troisième interception de Love de la nuit. Son premier est survenu au deuxième quart, mais la défense a réussi à maintenir les Raiders à seulement trois points, malgré un premier et un but sur la ligne des sept verges des Packers après le choix. Le secondeur extérieur Preston Smith a réussi à mettre la main sur la passe du quart-arrière des Raiders Jimmy Garoppolo au troisième essai pour sauver le touché.

La deuxième interception a été signalée par le demi de coin de Las Vegas Marcus Peters au quatrième quart et elle a atterri entre les mains du secondeur extérieur Robert Spillane, qui avait le premier choix sur Love. Cette fois, il s’agissait d’un troisième sack de Rashan Gary pour forcer un botté de dégagement des Raiders, ce qui signifie que Las Vegas est reparti sans aucun point sur le chiffre d’affaires.

La défense des Packers a réussi quatre sacs au total, trois sur Garoppolo et un sur le demi offensif Josh Jacobs. Tous les sacs de Garoppolo sont arrivés au troisième essai et ont forcé un botté de dégagement à Las Vegas.

Mais c’est Love et un plan de jeu offensif décousu qui semblait adapté à la participation du porteur de ballon Aaron Jones qui n’ont pas réussi à capitaliser. Jones a fini par être déclaré inactif à la dernière minute, ce qui a littéralement mis les Packers en mode brouillage, juste avant le match. Le résultat a été une attaque déconcertée qui ne semblait trouver aucun rythme. Love a terminé 16 sur 30 pour 182 verges, aucun touché et trois interceptions. Sa note de passeur était de 32,2.

Et tandis que Love et l’offensive ont du mal à trouver leur identité ou à voir la cohérence, la défense s’améliore régulièrement, en particulier dans les moments critiques.

Les joueurs l’ont remarqué. Plus précisément, le demi de coin Jaire Alexander l’a remarqué.

« Oui, je pense qu’à ce stade, il est assez évident que la défense ne doit céder aucun touché », a déclaré Alexander dans les vestiaires après le match. « Cela fait partie de l’autocritique de notre défense. L’offensive est assez jeune et ils sont encore en train de découvrir leur mojo. La défense, nous devons être ceux qui marquent et les empêchent de marquer. »

Alexander et le demi de coin Rasul Douglas ont commenté à quel point la défense aurait dû intensifier encore plus ses efforts.

Lorsqu’on lui a demandé si la défense avait fait tout ce qu’elle pouvait, Alexander a secoué la tête.

« Non, certainement pas », a-t-il déclaré. « En défense, de notre côté, nous avons laissé quelques jeux en jeu. Nous aurions dû réussir quelques troisièmes essais. Au cours d’un match comme celui-ci, ça s’additionne. »

Douglas l’a mis sur lui-même et sur une pièce en particulier. C’était le troisième essai et trois. Les Raiders avaient le ballon sur la ligne des neuf verges des Packers et Garoppolo a complété une passe à Davante Adams pour un gain de sept verges, plaçant Las Vegas avec le premier et le but aux deux. Douglas était sur lui.

« C’est probablement ma faute », a déclaré Douglas. « J’aurais pu avoir un choix sur un jeu sur lequel j’ai raté. Si je réussis cela, cela enlèvera probablement sept points au tableau. Je pense qu’ils ont marqué à la fin de cet entraînement. Je dois juste faire ce jeu. »

La défense assume la responsabilité tout en faisant savoir qu’elle n’a pas le choix. C’est ce qui vient avec un jeune quarterback, avec de jeunes talents autour de lui. Ils devront s’appuyer sur l’expérience de la défense.

Mais peut-être que la défense ne pensait pas que ce serait autant. La saison de hauts et de bas des Packers va donc se poursuivre.

Car après tout, le progrès n’est pas linéaire.

Carmen Vitali couvre la NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et participante au défilé de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

