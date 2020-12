Alors qu’une section de Twitterati a trollé l’ancien ministre du syndicat et chef vétéran du Congrès Jairam Ramesh pour avoir publié un clip vidéo d’un tigre se baignant dans une baignoire il y a quatre jours sur son mur, une autre section l’a salué pour avoir fait leur journée.

Après des jours de pêche à la traîne, Ramesh s’est adressé à Twitter pour préciser qu’il y a quatre jours, lorsqu’il a tweeté, il n’avait jamais authentiquement affirmé que ce clip avait été tourné dans le district de Kodagu, au Karnataka.

Dans une tentative apparente de mettre fin aux trolls, il a ajouté que dans son tweet que « les experts ont conclu que la vidéo du tigre viral ne se déroule pas en Inde après avoir analysé les espèces d’arbres, le cadre, etc. Le tweet original était accompagné d’un avertissement. de ‘reçu sur WhatsApp’ parce que j’avais des doutes et que j’avais demandé à la personne qui me l’avait envoyé. Je suis heureux d’être corrigé. «

Dans son tweet posté il y a quatre jours, il avait déclaré: « Quel événement inhabituel. Apparemment à Coorg. Reçu d’un ami sur WhatsApp. »

En réponse à ce clip du 8 décembre, un pseudo Twitter @CoffeeStainsDesigns a déclaré que les conteneurs de stockage Rubbermaid ne sont pas indiens mais américains! Pas sûr que ce soit ici en Inde. Peu importe où il se trouve, magnifique!

Un autre tweet de @ prasad010780 plaisante – Me rappelle Shiv Sena du Maharashtra !!

Tandis que, @abi_vanak a déclaré qu’il était très peu probable que ce soit de Coorg. Le feuillage de l’arrière-plan suggère qu’il provient d’un pays tempéré. Les images prises depuis un véhicule suggèrent que c’est d’un safari en quelque sorte!