Jairam Ramesh, chef du Congrès, a défié le « gouvernement Modi » de projeter Jawan avec Shah Rukh Khan dans le nouveau bâtiment du Parlement.

Le chef du Congrès, Jairam Ramesh, a mis samedi le gouvernement central au défi de construire alors qu’il projetait il y a quelques jours la suite à succès de Sunny Deol, Gadar 2.

Le film, avec Shah Rukh Khan en tête d’affiche et les stars du sud Vijay Sethupathi et Nayanthara dans des rôles de premier plan, a enregistré un record au box-office, gagnant plus de Rs 100 crores en seulement deux jours après.

Gadar-2 a été présenté il y a quelques jours dans le nouveau bâtiment du Parlement. Le Modi Sarkar aura-t-il également le courage de filtrer Jawan ? नए संसद भवन में कुछ दिन पहले गदर-2 दिखाया गया था । क्या मोदी सरकार में जवान की भी स्क्रीनिंग करा Qu’est-ce que c’est? -Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 9 septembre 2023

S’appuyant sur son pseudo officiel sur la plateforme de médias sociaux X, Ramesh a posté : « Gadar-2 a été présenté dans le nouveau bâtiment du Parlement il y a quelques jours. Le Modi Sarkar aura-t-il également le courage de filtrer Jawan ? »

Le film, que les réalisateurs ont qualifié d’œuvre de fiction dans le générique d’ouverture, fait référence aux suicides d’agriculteurs tout en montrant des hôpitaux gouvernementaux dans un état de chaos.

Dans le film Jawan, le personnage de Shah Rukh a un monologue disant : « Jo aapse vote maang raha hai aap unsee sawal pucho. Pucho unse ki agle 5 saal tak mere liye kya karoge (Posez des questions au leader qui recherche des votes de votre part. Demandez lui ce qu’il compte faire pour vous au cours des cinq prochaines années.) »

Gadar 2, mettant en vedette Sunny Deol, a été projeté pour tous les membres du Lok Sabha pendant trois jours à partir du 25 août, marquant la première fois qu’une projection de film était organisée au Parlement.

Il est important de noter que Sunny est membre du Lok Sabha du BJP. Il représente la circonscription de Gurdaspur au Pendjab à la Chambre basse. Le thriller d’action, qui voit Shah Rukh revenir dans un avatar massif après le méga succès de Pathan, a été réalisé par Atlee. (Avec entrées ANI)