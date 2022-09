Jair Bolsonaro, “Tropical Trump”, amène la démocratie brésilienne au bord du gouffre au milieu des élections

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Pendant une demi-décennie, nous avons comparaisons tirées entre le président brésilien Jair Bolsonaro et l’ancien président Donald Trump. À bien des égards, les deux ultranationalistes de droite sont des oiseaux d’une plume : ils ont tous deux accédé au pouvoir sur une vague de colère anti-establishment ; ils comptaient sur le soutien durable des électeurs évangéliques et de certaines élites d’affaires ; ils ont gagné politiquement par la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux ; ils ont entravé l’action collective mondiale sur le changement climatique ; ils ont fait rage contre les restrictions imposées par (et la science derrière) les verrouillages de l’ère pandémique ; ils ont mené une guerre culturelle implacable contre des ennemis supposés dans les médias, les institutions publiques et les écoles.

Tout au long, Bolsonaro et Trump se sont qualifiés d’alliés et de compagnons de route, enfermés dans les mêmes batailles contre l’establishment libéral occidental. Plus tôt ce mois-ci, dans son style typiquement égoïste, Trump a offert à Bolsonaro une approbation avant les prochaines élections nationales : “” Tropical Trump “, comme on l’appelle affectueusement, a fait un excellent travail pour le merveilleux peuple du Brésil”, a écrit Trump sur son site de médias sociaux, Truth Social. “Quand j’étais président des États-Unis, aucun autre dirigeant de pays ne m’appelait plus que Jair.”

Alors que les Brésiliens se dirigent vers les urnes dimanche, le putatif “Tropical Trump” lit directement le livre de Trump. Pendant plus d’un an, Bolsonaro s’est moqué des processus électoraux brésiliens et a remis en question l’intégrité du vote imminent. Il insiste sur le fait que le système de vote électronique du pays est compromis, contrairement à la prépondérance des preuves et aux décisions d’experts indépendants et des autorités de l’État. Semble familier?

Les sondages d’opinion montrent que Bolsonaro est à la traîne de son principal rival et ennemi Luiz Inácio Lula da Silva par une marge considérable. Si Lula, comme on appelle l’ancien président de gauche, remportait plus de 50% des voix au premier tour de dimanche, cela suffirait à assurer la présidence sans avoir besoin d’un second tour direct contre Bolsonaro. Le titulaire, cependant, a suggéré à plusieurs reprises que toute défaite électorale serait uniquement due à la fraude – et un résultat que ses partisans n’accepteraient jamais.

Bolsonaro contre Lula : un référendum sur la jeune démocratie brésilienne

La question qui préoccupe beaucoup de gens est de savoir si la démocratie brésilienne peut relever le défi. L’affrontement actuel a soulevé toutes sortes de spectres vénérables dans un pays qui n’est pas étranger aux coups d’État et aux complots antidémocratiques. Bolsonaro, bien sûr, a exprimé sa nostalgie pour les années de dictature militaire de droite au Brésil. Et tandis que peu d’analystes pensent que les hauts gradés du pays accepteraient une usurpation anti-démocratique du pouvoir, Bolsonaro pourrait avoir d’autres tactiques en tête.

“Il pourrait appeler ses partisans à descendre dans la rue et provoquer des troubles, surtout s’il y a un second tour”, a déclaré à mes collègues Guilherme Casarões, analyste politique à la Fondation Getulio Vargas à São Paulo. “Il pourrait essayer de renverser les résultats ou de forcer l’état d’urgence afin de pouvoir reporter le deuxième tour à l’année prochaine.”

Mario Braga, analyste pour le cabinet de conseil international Control Risks, a prédit que le Brésil “pourrait connaître une instabilité politique dans les mois à venir”, mais pas nécessairement une “rupture démocratique”.

“Nous parlons d’un environnement polarisé et d’un degré de radicalisation plus élevé dans certaines parties de l’électorat”, m’a-t-il dit.

Pourtant, a ajouté Braga, “Bolsonaro est une menace crédible pour la démocratie” et représente “le plus grand test des institutions du pays” depuis que le pays a récupéré sa démocratie de la dictature militaire en 1985.

Même si Bolsonaro ne peut pas annuler ou contrecarrer les résultats, il peut choisir de refuser de quitter ses fonctions. Et la perspective d’un événement brésilien de style 6 janvier demeure, avec des partisans de Bolsonaro, alimentés par une animosité presque existentielle contre Lula et son parti de gauche, tentant d’interrompre la certification statutaire des votes à Brasilia.

“Bolsonaro conserve le fervent dévouement de millions de personnes qui croient qu’elles aussi agissent pour sauver la démocratie”, a écrit Brian Winter, rédacteur en chef d’Americas Quarterly. “Beaucoup d’entre eux, en uniforme ou non, ont des armes à feu.”

Bolsonaro augmente le financement des pauvres, toujours à la traîne dans la course présidentielle

Lula était emprisonné pendant un an et demi sur des accusations de corruption présumées que ses défenseurs ont toujours crues fausses. La condamnation a ensuite été annulée et Lula a fait irruption dans la vie publique, soutenu non seulement par sa popularité de longue date parmi une partie de l’électorat brésilien, mais aussi par le soutien d’électeurs qui craignent l’impact corrosif de Bolsonaro sur le corps politique du pays. Lors d’un récent rassemblement, il a qualifié le choix face au Brésil de “démocratie ou de barbarie”.

Lula “est loin d’être le candidat idéal, mais il est carrément dans le domaine de la normale – et il est un partisan de la démocratie”, a noté l’économiste britannique, pas connu pour soutenir les gauchistes charismatiques. “Bolsonaro, par instinct, ne l’est pas. Il peut fonctionner dans un système démocratique, mais il cherche constamment des moyens d’échapper à ses restrictions. Et le souci est que le système qui le contraint est moins robuste que celui qui a contraint Trump.

Certains analystes suggèrent qu’une éventuelle défaite de Bolsonaro aurait des implications mondiales, marquant un revers pour les démagogues illibéraux à un moment où les démocraties libérales sont sous pression dans de nombreuses régions du monde. “Si Bolsonaro perd, ce sera important”, a déclaré Richard Youngs, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, à mes collègues. « Le fait que le Brésil ait reculé en termes de qualité démocratique explique en grande partie ces tendances globales négatives. Je pense qu’un certain nombre d’autocrates pourraient très bien être mis sur la défensive.

Ces derniers mois, des campagnes menées par des militants de la société civile brésilienne ont attiré l’attention internationale sur les enjeux de l’élection. Mercredi, des dizaines de membres du Parlement européen ont exhorté les dirigeants de la Commission européenne, dont la présidente Ursula von der Leyen, « à faire comprendre sans équivoque au président Bolsonaro et à son gouvernement que la constitution du Brésil doit être respectée et tente de renverser les règles de la démocratie sont inacceptables.

Le même jour à Washington, le Sénat a approuvé à l’unanimité une résolution défendant la démocratie brésilienne proposée par le sénateur Tim Kaine (D-Va.) et le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.). Il a exhorté le gouvernement américain à “reconnaître immédiatement” les résultats des élections une fois annoncés par les autorités électorales du pays et à “revoir et reconsidérer les relations” avec le Brésil en cas de prise du pouvoir par des moyens non démocratiques.