Jair Bolsonaro : L’ancien président du Brésil interdit de se présenter aux élections jusqu’en 2030 | Nouvelles du monde

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été interdit d’exercer des fonctions publiques jusqu’en 2030 après qu’un panel de juges a conclu qu’il avait abusé du pouvoir et jeté des doutes infondés sur le système de vote électronique du pays.

Des milliers de les nationalistes d’extrême droite partisans ont pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux à Brasilia le 8 janvier une semaine après que son adversaire de gauche Luiz Inacio Lula da Silva – connu sous le nom de Lula – a prêté serment en tant que président.

Cinq des sept juges du tribunal électoral fédéral (TSE) du Brésil ont voté pour condamner l’homme de 68 ans, retardant son avenir politique et mettant probablement fin à toute chance qu’il reprenne le pouvoir.

Comment les partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut le Congrès



La décision supprime le principal défi lancé à Lula et ouvre un nouvel espace sur la droite du Brésil.

L’affaire portait sur une réunion du 18 juillet de l’année dernière au cours de laquelle M. Bolsonaro a utilisé le personnel du gouvernement, la chaîne de télévision publique et le palais présidentiel de Brasilia pour dire aux ambassadeurs étrangers que le système de vote électronique du pays était truqué.

L’opinion majoritaire dans le procès a été rédigée par le juge Benedito Goncalves, qui a déclaré que M. Bolsonaro avait convoqué les ambassadeurs pour « semer le doute et inciter les théories du complot ». Deux juges conservateurs de premier plan ont exprimé leur dissidence.

Le juge Alexandre de Moraes, qui s’est opposé à M. Bolsonaro et dirige actuellement le TSE, a rejoint la majorité et a déclaré que l’ancien dirigeant avait diffusé une « chaîne de mensonges et de nouvelles frauduleuses » dans son discours « radical » aux ambassadeurs.

M. Bolsonaro a nié tout acte répréhensible et ses avocats se sont engagés à faire appel devant la Cour suprême.

Vendredi, M. Bolsonaro a qualifié la décision de « coup de poignard dans le dos » et a déclaré qu’il continuerait à travailler pour faire avancer la politique de droite au Brésil.

Il fait face à de multiples enquêtes criminelles qui pourraient prolonger son interdiction de plusieurs années et le voir mis derrière les barreaux.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva





La fin pour Bolsonaro ?

Bien que ses propres espoirs de vaincre Lula en 2026 soient peut-être révolus, M. Bolsonaro a déclaré qu’il soutiendrait sa femme Michelle en tant que candidate.

Le novice politique est un chrétien évangélique déclaré qui pourrait gagner le soutien de la droite religieuse brésilienne.

« ‘Notre rêve est plus vivant que jamais' », a-t-elle écrit sur Instagram après la décision. « Je suis à vos ordres, mon CAPITAINE. »

Mais M. Bolsonaro pourrait encore faire son retour – Lula était en prison aussi récemment qu’en 2019, avant que sa condamnation pour corruption ne soit annulée, et il est maintenant président.

Fan de l’ancien président américain Donald Trump, le mandat de M. Bolsonaro a été entaché de critiques internationales concernant son approche de laisser-faire face aux restrictions COVID, sa mauvaise gestion de la forêt amazonienne et ses attaques sans preuves contre le système électoral brésilien.