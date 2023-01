Jair Bolsonaro fera l’objet d’une enquête pour avoir prétendument incité à des émeutes dans les bâtiments du gouvernement brésilien | Nouvelles du monde

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro doit faire l’objet d’une enquête pour avoir prétendument encouragé des manifestations qui se sont terminées par la prise d’assaut de plusieurs bâtiments gouvernementaux par ses partisans.

Dans des scènes rappelant les émeutes du Capitole américain presque deux ans jour pour jourdes milliers d’émeutiers ont envahi la cour suprême du pays, le palais présidentiel, le congrès et le bâtiment des ministères dimanche dernier.

Environ 1 500 personnes ont été arrêtéeset président Lula da Silva a juré que toute personne impliquée serait retrouvée et punie avec «toute la force de la loi».

BrésilLa Cour suprême du Canada a maintenant accepté d’ouvrir une enquête pour savoir si les scènes laides avaient été incitées par le prédécesseur du président, tout comme les politiciens américains ont mené une enquête sur Le rôle de Donald Trump dans ceux de Washington.

Accédant à une demande des procureurs fédéraux, le juge Alexandre de Moraes a déclaré : “Les personnalités publiques qui continuent de conspirer lâchement contre la démocratie en essayant d’établir un état d’exception seront tenues pour responsables”.

Les procureurs disent Monsieur Bolsonaroqui est aux États-Unis pour un traitement médicalfera l’objet d’une enquête pour possible “instigation et paternité intellectuelle des actes anti-démocratiques qui ont abouti au vandalisme et à la violence”.

Qui sont les manifestants qui ont pris d'assaut la capitale brésilienne ?

Que se passe-t-il dans la capitale brésilienne ?



La tentative de Bolsonaro de discréditer l’élection

Cela vient après l’homme de 67 ans, un ancien officier militaire d’extrême droite qui a été comparé à M. Trumpa publié une vidéo sur Facebook affirmant que la courte victoire de Lula aux élections d’octobre n’était pas légitime.

M. Bolsonaro a déclaré qu’il n’avait pas été élu, mais plutôt choisi par la Cour suprême.

Les procureurs ont fait valoir que, bien que M. Bolsonaro ait publié la vidéo après l’émeute, son contenu était suffisant pour justifier une enquête préalable sur sa conduite.

Le gauchiste Lula, 77 ans, qui a été président de 2003 à 2011, a remporté l’élection avec 50,9 % des voix.

M. Bolsonaro a ensuite quitté le pays et n’a pas assisté à l’investiture de son rival, et n’est pas encore revenu.

Son ancien ministre de la Justice, Anderson Torres, s’est également rendu aux États-Unis, mais a déclaré qu’il reviendrait pour faire face à des allégations selon lesquelles il aurait autorisé les manifestations.

Les deux hommes sont actuellement en Floride et aucune demande d’extradition n’a été faite.

Le Brésil fait face à la réalité que la démocratie peut être fragile

Comment s'est déroulée l'insurrection du Brésil



L’équipe de Bolsonaro “craint qu’il ne soit à nouveau interdit de se présenter”

L’agence de presse Reuters rapporte que le parti de M. Bolsonaro, le Parti libéral, renforce son équipe juridique pour se préparer à le défendre contre les émeutes et autres allégations.

M. Bolsonaro fait face à plusieurs enquêtes pour des déclarations anti-démocratiques qu’il a faites alors qu’il était président, y compris plusieurs affirmations infondées selon lesquelles le système électoral était ouvert à la fraude.

Les responsables du parti craindraient que, même s’il ne soit pas arrêté, il puisse être empêché de se présenter à la présidence.

Les prochaines élections au Brésil sont prévues pour 2026.