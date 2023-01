Jair Bolsonaro fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une enquête sur l’émeute d’extrême droite au Brésil

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro fera l’objet d’une enquête dans le cadre d’une enquête sur la tentative présumée de renverser le nouveau gouvernement du pays, a annoncé la Cour suprême.

Des milliers de partisans radicaux du populiste d’extrême droite ont défilé dimanche dernier dans les trois institutions démocratiques les plus importantes du Brésil, apparemment convaincus par un tsunami de fausses nouvelles que l’élection présidentielle d’octobre dernier – que Bolsonaro a perdue – était truquée.

À la suite de ces attaques à Brasília, Bolsonaro a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux qui utilisait de fausses informations pour remettre en cause la victoire de son adversaire de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a prêté serment en tant que président le 1er janvier.

Tard vendredi, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a accepté une demande du bureau du procureur général demandant que l’ex-président soit inclus dans l’enquête à la suite de ce poste, que Bolsonaro a ensuite supprimé.

Le coup d’État manqué du Brésil est la fleur empoisonnée de la symbiose Trump-Bolsonaro Lire la suite

La chaîne de télévision Globo a déclaré que l’enquête examinerait si Bolsonaro était l’un des “auteurs intellectuels” des attentats du 8 janvier, qui ont vu des extrémistes armés de barres de métal et de lance-pierres saccager le congrès, la cour suprême et le palais présidentiel du Brésil.

Au cours de son mandat de quatre ans, Bolsonaro, un ancien parachutiste connu pour ses tendances autoritaires, a travaillé sans relâche pour saper le système de vote électronique du Brésil. Le radical qui soutient Donald Trump, qui s’est envolé pour les États-Unis à la veille de l’investiture de Lula, a refusé de concéder publiquement sa défaite aux élections – ce que de nombreux partisans inconditionnels ont pris comme un soutien tacite à leur croisade en cours pour renverser le résultat.

Dans un communiqué, l’avocat de Bolsonaro, Frederick Wassef, a déclaré que l’ancien président avait “toujours répudié tout type d’acte illégal et criminel” et avait été un “défenseur de la démocratie”. Wassef a nié que Bolsonaro ait joué un rôle dans les violences de dimanche, qu’il a imputées, sans preuves, aux « infiltrés ».

Plus tôt vendredi, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a dénoncé ce qu’il a qualifié d’attaque “totalement répréhensible” de dimanche dernier contre la jeune démocratie de son pays, rétablie en 1985 après plus de deux décennies de dictature militaire.

S’adressant à un petit groupe de correspondants étrangers à Brasilia, Vieira a déclaré qu’il pensait que la réponse énergique du gouvernement de Lula dissuaderait de nouvelles attaques. Plus de 1 000 insurgés présumés ont jusqu’à présent été arrêtés, parmi lesquels des responsables militaires, tandis que la police fédérale poursuit ceux qui ont financé les violences.

“J’ai l’impression que la manière dont le gouvernement a réagi découragera toute nouvelle aventure car les sanctions seront de plus en plus sévères”, a déclaré Vieira.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté: “J’espère que tout le monde a compris que le gouvernement ne plaisante pas avec cela et que des mesures fortes et fermes ont été et seront prises conformément à la loi s’il y a une autre sorte d’initiative.”

Il n’y a pas encore de preuve que Bolsonaro ait été directement impliqué dans la planification de la rébellion de droite de dimanche, qui a été condamnée par des dirigeants mondiaux tels que Rishi Sunak, Emmanuel Macron et Joe Biden.

Cependant, les soupçons d’implication de Bolsonaro se sont accrus cette semaine après l’émission d’un mandat d’arrêt contre son ancien ministre de la Justice, Anderson Torres. Lors d’une perquisition au domicile de Torres à Brasilia, des policiers fédéraux auraient trouvé un projet de décret visant à autoriser une intervention d’urgence devant le tribunal électoral brésilien visant à annuler le résultat des élections.

Torres, qui a nié avoir comploté un coup d’État, se trouve actuellement aux États-Unis. Mais l’allié de Bolsonaro a juré de rentrer au Brésil et vendredi soir CNN Brasil signalé que la police fédérale prévoyait de l’arrêter au contrôle des passeports une fois qu’il aurait atterri dans le pays sud-américain.

« Bouteilles, verre, balles » : dans les décombres du coup d’État manqué au Brésil Lire la suite

Les commentateurs politiques ont décrit la décision de la Cour suprême comme une mauvaise nouvelle pour l’ancien président.

“Bolsonaro est devenu un personnage toxique”, a déclaré la journaliste Eliane Cantanhêde à la chaîne de télévision GloboNews.

“Mais les extrémistes radicaux bolsonaristes disposent d’un réseau de fausses nouvelles et de lavage de cerveau en ligne”, qui ne disparaîtrait pas en cas de disparition politique de Bolsonaro, a ajouté Cantanhêde.

S’adressant aux journalistes jeudi, Lula a déclaré qu’il soupçonnait les rebelles de droite d’avoir reçu une aide interne pour prendre d’assaut ses bureaux présidentiels.

«Beaucoup de gens étaient complices de ça… Beaucoup de gens dans la police militaire étaient complices. Il y avait beaucoup de gens dans les forces armées ici à l’intérieur [the palace] qui étaient complices », a déclaré Lula.

« Je suis convaincu que la porte du palais Planalto a été ouverte pour que ces personnes puissent entrer parce que je n’ai pas vu que la porte d’entrée avait été défoncée. Et cela signifie que quelqu’un a facilité leur entrée ici.