Jair Bolsonaro et Lula da Silva échangent des insultes de «menteur» dans un débat houleux sur les élections brésiliennes | Nouvelles du monde

Le président sortant du Brésil, Jair Bolsonaro, et le candidat aux élections, Luiz Inacio Lula da Silva, se sont mutuellement traités de menteurs lors d’un débat télévisé houleux.

Le terme a été utilisé plus d’une douzaine de fois par chacun des candidats lors de la rencontre de 90 minutes de TV Band et intervient avant le second tour de l’élection présidentielle du 30 octobre.

“Tu es un menteur. Tu mens tous les jours,” Monsieur da Silva dit lors d’un échange.

Monsieur Bolsonaro a dit: “Vous ne pouvez pas venir ici pour dire ces mensonges aux gens.”

M. da Silva, qui a été président entre 2003 et 2010 et qui est surtout connu sous le nom de Lula, a déclaré le pays a besoin d’un chef pour “prendre soin” d’eux.

Il a dit : “Bolsonaro, vous continuez à mentir entre vos dents.

“Effectivement, je vais revenir gouverner ce pays parce que le peuple a besoin de quelqu’un pour s’occuper d’eux.”

Il a également critiqué M. Bolsonaro pour sa “négligence” dans le traitement des Pandémie de covidqui a tué 680 000 Brésiliens, et pour son rôle dans la minimisation de la gravité du virus et dans la promotion de traitements et de remèdes non éprouvés.

M. Bolsonaro a également été pointé du doigt pour le augmentation de la déforestation de l’Amazonie.

M. da Silva a ajouté : “Vous jouez avec la déforestation. Vous jouez avec l’abattage des clôtures, l’abattage des arbres.”

Les scandales de corruption impliquant le Parti des travailleurs de M. da Silva ont été mis en évidence par M. Bolsonaro, qui a déclaré : “Il (M. da Silva) veut partager la biodiversité de l’Amazonie avec le monde.

“Au lieu de dire que l’Amazonie est à nous, vous voulez partager notre biodiversité.”

Plus tôt ce mois-ci, M. da Silva a remporté le premier tour des élections avec 48% des voix contre 43% pour M. Bolsonaro.

Aucun des deux candidats n’a détaillé comment il collecterait les fonds nécessaires pour étendre un programme de protection sociale plus généreux, que les deux ont promis de mettre en œuvre, sans enfreindre les règles budgétaires fédérales.

Le couple devrait participer à un autre débat télévisé avant les élections.