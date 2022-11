Jaipur Pink Panthers décroche une victoire tardive contre Dabang Delhi dans un thriller

Jaipur Pink Panthers a résisté à une résurgence tardive de Dabang Delhi KC lors d’une rencontre de la saison 9 de la Pro Kabaddi League pour gagner 45-40 dans un thriller au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, ici vendredi.

Arjun Deshwal des Pink Panthers était à l’avant-garde de leur victoire avec 16 points, tandis que le raider vétéran Rahul Chaudhari a marqué 6 points qui l’ont amené à 1000 points de raid dans la Pro Kabaddi League.

Arjun Deshwal a sévi et a contribué à infliger le premier All Out du jeu, avec un Super Raid qui a surpris Ashu Malik, Ravi Kumar et Manjeet. À l’autre bout du tapis, la défense des Pink Panthers a également tenu bon et s’est assurée que Naveen Kumar n’obtienne pas trop de cadeaux lors de ses raids.

Alors que les Pink Panthers prenaient une énorme avance, il a fallu une défense courageuse de Delhi pour se rallier. Le Super Tackle de Vishal sur Rahul Chaudhari les a aidés à empêcher un deuxième all-out, et peu de temps après qu’Ashu Malik et Vishal se soient réunis pour refaire le tour, pour réduire la marge à 19-15.

Cependant, les Pink Panthers ont infligé un deuxième All Out dans les dernières minutes de la première mi-temps pour porter leur avance à 26-18. Ils sont entrés dans la pause en menant 28-19.

Les Pink Panthers n’ont pas lâché un mot en seconde période, Rahul Chaudhari traversant la défense de Delhi tandis que la défense de sa propre équipe était brillante sur le tapis.

Leur capacité à restreindre Naveen Kumar était la clé de leur plan de match. Ils ont infligé un autre All Out en seconde période pour prendre une énorme avance.

À deux minutes de la fin, Naveen s’est imposé, son Super Raid rattrapant Abhishek KS, Rahul Chaudhari et Sunil Kumar et réduisant les Pink Panthers à un seul joueur sur le tapis.

Lors du tout prochain raid, Delhi s’est infligé un All Out pour réduire l’avance à huit points. En fin de compte, Delhi l’avait laissé trop tard, s’écrasant sur sa sixième défaite consécutive, alors que les Pink Panthers remportaient la victoire et mettaient fin à leur séquence de défaites.

