Jaimie P. Galante promue par Grossman St. Amour

Grossman Saint-Amour CPA a annoncé la promotion de Jaimie P. Galante au poste de partenaire.

Sa carrière au sein du cabinet a débuté en 2011 lorsqu’elle l’a rejoint en tant que stagiaire en audit. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité, tous deux obtenus à Collège Le Moyne. Elle est expert-comptable agréée.

Elle se spécialise dans les services d’audit et d’attestation au sein du groupe des services d’audit du cabinet. Sa clientèle diversifiée comprend des districts scolaires publics, des organisations à but non lucratif, des projets de crédit d’impôt pour les logements sociaux et d’autres industries diverses. Au-delà de son travail axé sur le client, elle joue un rôle essentiel dans le programme de coaching du cabinet où elle partage ses connaissances et son expérience pour favoriser la croissance professionnelle de ses collègues. Elle participe également aux efforts de recrutement sur le campus, recherchant et encadrant activement les futurs talents comptables.

Elle est une évaluatrice certifiée. À ce titre, elle participe aux examens par les pairs d’autres cabinets de CPA ainsi qu’au processus de contrôle qualité et d’inspection interne du cabinet, garantissant le respect des normes rigoureuses de l’industrie.

En dehors du bureau, elle est engagée dans des travaux d’intérêt général. Elle est actuellement trésorière du Banque alimentaire du centre de New York et est membre du CNY Maison Ronald McDonald Comité de gala Many Hearts One Home. Elle aussi est un passé 40 moins de quarante ans lauréat. Elle réside à Baldwinsville.

Grossman St. Amour CPAs PLLC est situé au centre-ville de Syracuse et est en activité depuis 64 ans. Le cabinet comptable fournit aux entreprises et aux particuliers des services de comptabilité, d’audit, de fiscalité, de planification et d’évaluation d’entreprise, de planification financière, de conseil en investissement, ainsi que d’examen et de dissuasion de la fraude.

