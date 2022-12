“J’aimerais qu’il reste”: Gary Neville et Roy Keane exhortent Southgate à rester le patron de l’Angleterre – mais il dit que le rôle doit être revu

Gareth Southgate a déclaré que son rôle de patron de l’Angleterre serait “réexaminé” alors que les experts faisaient la queue pour l’exhorter à rester en poste.

Dans une interview immédiatement après la sortie de l’Angleterre de la Coupe du monde en France, Southgate a déclaré que lui et la FA auront “besoin de temps” avant de faire un appel sur son avenir.

Mais dans le studio de télévision, les experts d’ITV Gary Neville, Roy Keane et Ian Wright ont tous appelé Southgate à continuer en tant que manager de l’Angleterre.

Interrogé pour savoir si la défaite était une occasion manquée pour l’Angleterre d’obtenir la gloire de la Coupe du monde, Southgate a déclaré: “Nous étions ici pour essayer de gagner le tournoi et nous pensions que nous le pouvions. Avec la performance de ce soir contre les champions en titre, nous avons montré que nous avions une équipe ça aurait pu faire ça.”

Poussé sur la question de savoir si cela pourrait sonner le glas de son mandat de six ans en tant que manager de l’Angleterre, il était évasif, déclarant à ITV: “Après chaque tournoi, nous nous sommes assis, avons passé en revue et réfléchi, et cela prend un peu de temps pour s’assurer que tout le monde prend la bonne décision.”

"Je ne pense pas que les joueurs puissent donner plus." Gareth Southgate a donné sa réaction après la défaite de l'Angleterre face à la France

Mais les analystes d’ITV ont été clairs sur leur propre point de vue, qui ont tous appelé Southgate à mener les Trois Lions au prochain championnat d’Europe à l’été 2024.

“J’aimerais que Gareth reste encore deux ans”, a déclaré Gary Neville, qui a passé quatre ans en tant que directeur adjoint de l’Angleterre entre 2012 et 2016. “J’aimerais qu’il reste au-delà de cela, que ce soit en tant qu’entraîneur ou que ce soit ce sera un rôle que la FA décidera à l’avenir. L’Angleterre au cours des dernières années a remporté le tournoi des jeunes, nous avons remporté le tournoi féminin cet été, nous sommes arrivés à la finale masculine de l’Euro. L’Angleterre est plutôt bien placée, soyons clairs là-dessus.”

Neville a également déclaré que la nature du départ de l’Angleterre de cette Coupe du monde était très différente des défaites du passé.

“Nous sommes sortis des tournois au cours des 25 dernières années en disgrâce, où vous avez pensé:” Quel est l’avenir? Nous avons un bel avenir ici et il y a joué un grand rôle”, a déclaré l’ancien joueur de Manchester United.

Ian Wright a salué Southgate comme le meilleur entraîneur de l’Angleterre depuis Alf Ramsey, qui était entraîneur lorsque l’Angleterre a remporté la Coupe du monde en 1966.

“Ses compétences en leadership et les expériences qu’il a eues, ce qu’il a fait – c’est le manager le plus titré que nous ayons eu depuis Sir Alf Ramsey”, a déclaré Wright. “J’aimerais le voir continuer, et s’il ne devient pas manager, alors au moins un rôle à un certain niveau de l’équipe.”

Roy Keane a déclaré qu’il était “entièrement d’accord” avec Neville et Wright, ajoutant qu’il “s’attendait pleinement à[s]” Southgate pour continuer.

“Vous vous attendez à ce que Gareth reste pour l’Euro. Je ne le vois pas avoir de plan de sortie en tête”, a déclaré Keane.

“Avec la satisfaction au travail, est-il prêt? Vous regardez les joueurs, certains d’entre eux ont de grandes décisions à prendre, certains des joueurs les plus âgés.

“Je peux être d’accord avec tout ce que tout le monde a dit à propos de Gareth, il a fait un travail brillant. Mais je suis sûr qu’il voudra regarder son avenir et sa situation familiale, veut-il lui donner quelques années ? J’espère qu’il le fera .”